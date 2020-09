Sport Kort: Roord verlaat trainingskamp Oranje met knieblessure

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Roord verlaat trainingskamp Oranje met knieblessure

17.54 uur: Jill Roord verlaat zondag het trainingskamp van Oranje. De middenvelder heeft aan de EK-kwalificatiewedstrijd van vrijdag in en tegen Rusland een lichte knieblessure overgehouden. Roord maakte in Moskou het enige doelpunt.

Bondscoach Sarina Wiegman roept geen vervanger op voor de 56-voudig international. Roord (23) gaat bij haar Engelse club Arsenal verder aan haar herstel werken.

Oranje is nog tot en met dinsdag bij elkaar in Zeist voor een korte trainingsstage. De voetbalsters komen pas op vrijdag 23 oktober weer in actie. Dan is Estland de tegenstander in Groningen. Oranje heeft in zeven kwalificatieduels de maximale 21 punten gepakt.

Autosport: Frijns grijpt naast overwinning

15.22 uur: Robin Frijns heeft op de Nürburgring zijn zege van zaterdag in de DTM geen vervolg kunnen geven met een tweede overwinning. De Nederlander eindigde in de race van zondag als tweede achter de Zwitser Nico Müller. De Duitser René Rast werd derde.

Frijns boekte twee weken geleden in Assen zijn eerste zege in het Duitse toerwagenkampioenschap. Op de Nürburgring won hij twee keer.

In de race van zondag vertrok Frijns van poleposition, maar raakte in de zevende ronde zijn koppositie kwijt aan Müller. Die reed vervolgens naar de zege met 11 seconden voorsprong op Frijns.

Frijns staat in het klassement tweede met 224 punten. Hij heeft 18 punten achterstand op Müller.

Motorsport: zege voor Viñales

15.14 uur: Motorcoureur Maverick Viñales heeft de Grote Prijs van Emilia Romagna in de MotoGP op zijn naam geschreven. De Yamaha-coureur won de race op het circuit in Misano en pakte zijn eerste zege van het seizoen. Zijn landgenoot Joan Mir werd tweede. Pol Espargaro maakte het Spaanse podium compleet, omdat de Fransman Fabio Quartararo een tijdstraf kreeg.

De race op het circuit stond vooral in het begin bol van de incidenten. De Italiaan Valentino Rossi en de Zuid-Afrikaan Brad Binder gingen onderuit. De Italiaan Francesco Bagnaia nam met zijn Pramac de leiding over en bouwde gestaag zijn voorsprong uit. De Italiaan leek op weg naar zijn eerste zege in de MotoGP, maar ging met nog zeven ronden te gaan onderuit. Viñales profiteerde en pakte na twee tweede plaatsen zijn eerste zege in 2020.

IJshockey: NHL rekent op volledig volgend seizoen

11.53 uur: De Amerikaanse ijshockeycompetitie NHL denkt in het komende seizoen een volledig programma van 82 wedstrijden en daarna play-offs te kunnen spelen. Bestuurslid Gary Bettman zegt wel dat het nog onduidelijk is wanneer het seizoen kan beginnen.

„Ik reken op een volledig seizoen, 82 wedstrijden en play-offs”, zei Bettman na de eerste wedstrijd van de Stanley Cup die Dallas Stars met 4-1 wonnen van Tampa Bay Lightning. „Hoe en wanneer we dat doen, zijn zaken waar we nog niet genoeg informatie over hebben. Ons doel is om zo veel mogelijk terug naar normaal te gaan.”

De NHL is het huidige door corona vertraagde seizoen aan het afsluiten met de finales achter gesloten deuren in het Canadese Edmonton. Het nieuwe seizoen staat gepland om op 1 december te starten, maar dat zou ook later in de maand kunnen worden, of zelfs in januari.

Toeschouwers kunnen vooralsnog niet bij de wedstrijden zijn, maar zouden geleidelijk en gefaseerd terug kunnen komen, afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie. „De manier waarop we aan het seizoen beginnen hoeft niet dezelfde te zijn als hoe we het seizoen beëindigen”, zei Bettman daarover.

Golf: Wolff neemt leiding op US Open

11.24 uur: Matthew Wolff bevindt zich na drie dagen in de beste uitgangspositie om zijn eerste major te winnen. De 21-jarige Amerikaan voert de ranglijst aan van de US Open op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck met twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Bryson DeChambeau.

Wolff is bezig aan zijn eerste US Open en kan de jongste winnaar van het toernooi worden sinds Bobby Jones in 1923. Na een matige tweede ronde van 74 slagen, was de Amerikaan zaterdag met een ronde van 65 veel beter dan de concurrentie. Hij sloeg zes birdies en een bogey op de lastige golfbaan in Mamaroneck en kwam tot een totaal van 205 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

DeChambeau volgt na een ronde par op twee slagen. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat derde op vier slagen na een ronde van 68. Patrick Reed begon de derde dag als leider, maar zag het helemaal misgaan op de laatste negen holes met zes bogeys en een dubbele bogey. Met een ronde van 77 viel hij weg uit de top van het klassement. Ook de nummer 1 van de wereld, Dustin Johnson, vindt zijn vorm niet op de Winged Foot Golf Club. Na een ronde van 72 slagen, 2 boven par, staat hij op een gedeeld 21e plaats.

Basketbal: Celtics verkleinen achterstand op Miami

10.14 uur: Boston Celtics heeft de achterstand op Miami Heat in de finale van de Eastern Conference van de NBA verkleind tot 2-1. Boston won het derde duel in de best-of-seven-serie met 117-106.

Jaylen Brown maakte 26 punten voor de Celtics en Jayson Tatum 25. In de voorgaande twee duels verspeelde de club uit Boston een voorsprong, maar in het derde duel gaven ze Miami geen kans. Bam Adebayo maakte 27 punten voor Heat en Tyler Herro was goed voor 22 punten.