Sport Kort: Wolff pakt leiding op US Open

Golf: Wolff neemt leiding op US Open

11.24 uur: Matthew Wolff bevindt zich na drie dagen in de beste uitgangspositie om zijn eerste major te winnen. De 21-jarige Amerikaan voert de ranglijst aan van de US Open op de Winged Foot Golf Club in Mamaroneck met twee slagen voorsprong op zijn landgenoot Bryson DeChambeau.

Wolff is bezig aan zijn eerste US Open en kan de jongste winnaar van het toernooi worden sinds Bobby Jones in 1923. Na een matige tweede ronde van 74 slagen, was de Amerikaan zaterdag met een ronde van 65 veel beter dan de concurrentie. Hij sloeg zes birdies en een bogey op de lastige golfbaan in Mamaroneck en kwam tot een totaal van 205 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

DeChambeau volgt na een ronde par op twee slagen. De Zuid-Afrikaan Louis Oosthuizen staat derde op vier slagen na een ronde van 68. Patrick Reed begon de derde dag als leider, maar zag het helemaal misgaan op de laatste negen holes met zes bogeys en een dubbele bogey. Met een ronde van 77 viel hij weg uit de top van het klassement. Ook de nummer 1 van de wereld, Dustin Johnson, vindt zijn vorm niet op de Winged Foot Golf Club. Na een ronde van 72 slagen, 2 boven par, staat hij op een gedeeld 21e plaats.

Basketbal: Celtics verkleinen achterstand op Miami

10.14 uur: Boston Celtics heeft de achterstand op Miami Heat in de finale van de Eastern Conference van de NBA verkleind tot 2-1. Boston won het derde duel in de best-of-seven-serie met 117-106.

Jaylen Brown maakte 26 punten voor de Celtics en Jayson Tatum 25. In de voorgaande twee duels verspeelde de club uit Boston een voorsprong, maar in het derde duel gaven ze Miami geen kans. Bam Adebayo maakte 27 punten voor Heat en Tyler Herro was goed voor 22 punten.