Complimenten voor Memphis Depay Spaanse media na nieuwe dreun Barcelona: ’Ronald Koeman was het probleem niet’

Nieuwe trainer, zelfde resultaat. Na het ontslag van Ronald Koeman bij FC Barcelona werd er ook onder interim-trainer Sergi Barjuan niet gewonnen in La Liga. Een mager gelijkspel tegen Deportivo Alaves (1-1), meer zat er niet in in Camp Nou. De Spaanse media genoten van de heerlijke goal van Memphis Depay, maar stellen ook vast dat de Catalaanse grootmacht van weleer weer niet best voor de dag kwam.