Sport Kort: Duitse zwemt wereldrecord

Zwemmen: Duitse zwemt ’waanzinnig’ wereldrecord

19.02 uur: De Duitse Sarah Köhler heeft bij kortebaanwedstrijden in Berlijn een wereldrecord op de 1500 meter vrije slag neergezet. De 25-jarige Köhler legde de zestig baantjes af in 15.18,01 en dook daarmee onder het wereldrecord dat sinds 12 december 2014 met 15.19,71 op naam stond van Mireia Belmonte uit Spanje.

„Ik had nooit gedacht dat ik de letters ’WR’ achter mijn naam zou zien staan”, zei Köhler. „Hiermee gaat een droom in vervulling. Natuurlijk is de langebaan het belangrijkste, maar dit is mijn eerste wereldrecord en dat is waanzinnig.” Köhler verbeterde vrijdag in Berlijn al het nationale record op de 800 meter vrije slag.

Paardensport: Herning krijgt WK toegewezen

18.07 uur: De wereldkampioenschappen zijn in 2022 in Herning. In de Deense stad zijn titels te winnen in vier disciplines: springen, dressuur, voltige en paradressuur. Bij het vorige WK, in 2018 in Tryon, ging het nog om acht disciplines. De organisatie van dat toernooi verliep nogal chaotisch. De internationale paardensportfederatie FEI besloot daarna dat elke discipline in de paardensport weer zijn eigen wereldkampioenschap krijgt.

De wereldbekerfinale is in 2022 in de Duitse stad Leipzig.

Joey Veerman Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Veerman haakt af bij Jong Oranje

18.03 uur: Jong Oranje kan dinsdag in de oefenwedstrijd tegen Jong Engeland niet beschikken over Joey Veerman. De middenvelder van SC Heerenveen heeft een blessure aan zijn onderbeen en keert terug naar zijn club om daarvan te herstellen. Veerman was deze week door bondscoach Erwin van de Looi aan de selectie toegevoegd als vervanger van Azor Matusiwa van FC Groningen.

Jong Oranje won donderdag in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap met 6-0 bij Gibraltar. De oefenwedstrijd tegen Jong Engeland is dinsdagavond in Doetinchem.

Jetze Plat Ⓒ Mathilde Dusol

Triatlon: Onderscheidingen Klamer en Plat

17.24 uur: Rachel Klamer mag zich voor de vijfde keer sportvrouw van het jaar in haar sport noemen. Tijdens het jaarcongres van de Nederlandse triatlonbond ontving ze de Thea Sybesma-award.

Jetze Plat werd voor het derde jaar op rij gekozen tot sportman van het jaar. De 28-jarige paratriatleet kreeg als beloning de Rob Barel-award. De triatlonbond maakt bij de verkiezing al enkele jaren geen onderscheid meer tussen parasporters en overige atleten.

Schaatsen: Vijfde wereldbekerzege Bergsma op massastart

15.32 uur: Jorrit Bergsma heeft bij de eerste wereldbeker schaatsen in Minsk de massastart gewonnen. De 33-jarige Fries toonde zich na zestien rondjes de slimste en de snelste van het peloton, met dank aan de steun van zijn ploeggenoot Arjan Stroetinga.

Voor Bergsma was het zijn vijfde eindzege op dit onderdeel in de wereldbeker. Hij behaalde vrijdag achter Patrick Roest al zilver op de 5000 meter.

Motorsport: Quartararo troeft Márquez af in Valencia

15.22 uur: De Franse motorcoureur Fabio Quartararo heeft wereldkampioen Marc Márquez afgetroefd in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Valencia. De 20-jarige coureur uit het fabrieksteam van Yamaha veroverde poleposition, door de Spaanse Honda-rijder nipt voor te blijven. Quartararo klokte een beste rondetijd van 1.29,978, Márquez was 0,032 seconde minder snel.

De Spanjaard verzekerde zich begin vorige maand in Thailand al van zijn zesde wereldtitel in de MotoGP. Márquez zegevierde daarna ook in Japan en Australië, in Maleisië moest hij twee weken geleden genoegen nemen met de tweede plaats achter landgenoot Maverick Viñales.

Quartararo veroverde al zijn zesde pole van dit seizoen. Winnen deed de debutant in de MotoGP dit seizoen nog niet. De Fransman kwam wel al vier keer als tweede over de finish. Hij staat in de WK-stand op de zesde plaats. De motorcoureurs sluiten het seizoen zondag af in Valencia.

Bo Bendsneyder begint in de Moto2 vanaf de 22e plaats aan de laatste grand prix van het seizoen. De verschillen in de kwalificatie waren bijzonder klein. De Spanjaard Jorge Navarro pakte pole in 1.34,461, Bendsneyder was maar iets meer dan een halve seconde minder snel (1.35,082). Alex Márquez, het broertje van Marc Márquez, verzekerde zich begin deze maand in Maleisië al van de titel in de Moto2. Bendsneyder pakte dit seizoen pas zeven punten voor het WK.

Golf: Luiten klimt naar twaalfde plaats in Sun City

15.20 uur: Joost Luiten is na de derde ronde van de Nedbank Golf Challenge in Sun City in Zuid-Afrika opgeklommen naar de gedeeld twaalfde plaats. De 33-jarige Bleiswijker voltooide zijn derde ronde in 69 slagen en kwam daarmee op een totaal van 211 slagen, vijf onder het baangemiddelde.

Luiten klom op van de twintigste plaats. In de derde ronde sloeg bij vijf birdies en twee bogeys. Hij had daarmee een van de beste rondes van de dag.

De Zuid-Afrikaan Zander Lombard gaat nog altijd aan de leiding. Hij ging rond op het baangemiddelde van 72 slagen en heeft nu 205 slagen. Zijn landgenoot Louis Oosthuizen en de Belg Thomas Detry volgen op één slag.

Veldrijden: Tweede WB-zege veldrijdster Worst in Tabor

14.04 uur: Annemarie Worst heeft haar tweede wereldbekerzege van het seizoen op zak. De 23-jarige veldrijdster uit Nunspeet bleef haar landgenote Ceylin del Carmen Alvarado voor. Ook de derde en vierde plek gingen naar Nederland. Europees kampioene Yara Kastelijn pakte met kleine voorsprong op Lucinda Brand de laatste podiumplaats.

Alvarado nam al snel na de start de leiding en kwam na de eerste van vijf ronden door met zo’n tien seconden voorsprong op Worst en Kastelijn. Worst dichtte het gat echter in de volgende ronde en bleef daarna vooruit met de Rotterdamse. In de slotronde plaatste Worst een versnelling en reed weg bij Alvarado.

Worst won in oktober ook de wereldbekerveldrit in het Zwitserse Bern voor Alvarado. Met de twee zeges is de veldrijdster, die niet van start ging in de eerste twee wedstrijden in de Verenigde Staten, opgeklommen naar de zesde plaats in de wereldbekerstand. Ze heeft nu 160 punten. Katharine Nash gaat aan de leiding met 231 punten.

„Ik had niet zo’n goede start en moest flink aan de bak om bij Ceylin te komen”, zei Worst. „Het was een zwaar parcours, dus ik besloot tot het laatste klimmetje te wachten om mijn demarrage te plaatsen.”

Joe Gomez Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Engeland zonder Henderson en Gomez in Kosovo

12.25 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate kan in de laatste kwalificatiewedstrijd voor het EK voetbal van 2020 in en tegen Kosovo niet beschikken over Jordan Henderson en Joe Gomez.

Henderson heeft last van een virusinfectie. Hij zat ook al niet in de selectie bij de 7-0-overwinning op Montenegro van afgelopen donderdag waarmee de Engelsen zich definitief plaatsten voor het EK. Gomez, zijn ploeggenoot bij Liverpool, liep bij de training vrijdag een knieblessure op. De twee spelers keren terug naar hun club, meldt de Engelse bond.

Engeland en Tsjechië hebben zich in groep A al verzekerd van deelname aan het EK. Kosovo heeft als nummer drie in de groep naast rechtstreekse plaatsing gegrepen.

Curling: Curlingmannen beginnen EK met nederlaag

12.02 uur: De Nederlandse curlingmannen zijn het EK in het Zweedse Helsingborg begonnen met een nederlaag. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt verloor de eerste groepswedstrijd met 9-4 van Zwitserland.

De ploeg van skip Jaap van Dorp komt later zaterdag nog nog in actie tegen Engeland. Zondag speelt Nederland tegen Duitsland.

Het Nederlandse team eindigde vorig jaar als achtste bij het EK en in 2017 als zevende. Het team mikt op dit EK op de halve finale en wil met een plek bij de eerste zeven in ieder geval deelname aan het WK in Glasgow zeker stellen.

Caleb Ewan klopt Matteo Trentin en Steven Kruijswijk (op de achtergrond). Ⓒ AFP

Wielrennen: Ewan klopt Kruijswijk in Shanghai

10.37 uur: Caleb Ewan heeft het criterium van Shanghai op zijn naam geschreven. De Australische sprinter versloeg in de wielerkoers in de Chinese stad zijn medevluchters Matteo Trentin uit Italië en Steven Kruijswijk en zijn Belgische ploeggenoot Thomas de Gendt.

Kruijswijk plaatste op 9 kilometer van de streep een aanval en kreeg Ewan, Trentin en De Gent mee. De Belgische ploeggenoot van Ewan hield in de laatste kilometers het viertal bij elkaar, waarop de Australiër het in de sprint kon afmaken.

Tourorganisator ASO houdt het criterium in China om het wielrennen te promoten. Ook Tourwinnaar Egan Bernal stond in Shanghai aan de start. De Colombiaan reed in zijn gele trui van de Ronde van Frankrijk en werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.

Alexander Isak plaatste zich met Zweden voor het Europees kampioenschap voetbal. Ⓒ EPA

Voetbal: Spreekkoren bij EK-kwalificatieduel

09.17 uur: De overwinning van Zweden op Roemenië en plaatsing voor het EK voetbal van 2020 werden overschaduwd door racistische spreekkoren van de Roemeense supporters tegen de Zweedse aanvaller Alexander Isak. De wedstrijd in Boekarest werd kort stilgelegd.

„Ik hoorde een aantal racistische kreten vanaf de tribune en vroeg aan de scheidsrechter of hij hoorde wat er gebeurde. Hij had nog niets gehoord”, zei de 20-jarige Isak, die vorig seizoen nog uitkwam voor Willem II. „Enkele minuten later stopte hij de wedstrijd. We hadden kort overleg en daarna ging de wedstrijd verder en dat vond ik goed. En ik ben blij dat we hebben gewonnen. Natuurlijk doet het pijn en is het een schande, maar we waren erop voorbereid.”

Zweden hield de 2-0-voorsprong vast en stelde kwalificatie veilig. „Ik laat zulke zaken me niet te veel beïnvloeden. Het is beter om het te negeren”, zei Isak. „Er zullen altijd idioten zijn. Het is beter om ze niet de aandacht te geven waar ze naar op zoek zijn.”

Boston Celtics-spelers Jayson Tatum (l) en Marcus Smart vieren hun overwinning op de Golden State Warriors. Ⓒ USA Today Sports

Basketbal: tiende zege op rij voor Celtics

08.02 uur: Boston Celtics heeft bij Golden State Warriors de tiende zege op rij in de NBA geboekt. In San Francisco wonnen de bezoekers met 105-100. Jayson Tatum had met 24 punten een groot aandeel in de zege.

Voor Golden State, dat in de afgelopen vijf seizoenen drie keer de NBA-titel veroverde, was het alweer de zesde nederlaag op rij. De ploeg, die het zonder de geblesseerde sterspeler Stephen Curry moet doen, staat stijf onderaan in de Western Conference met elf nederlagen. Boston Celtics gaat overtuigend aan de leiding in de Eastern Conference met tien zeges.

LA Lakers blijft net als Boston winnen. Met miniem verschil werd Sacramento Kings in eigen huis verslagen: 99-97. LeBron James maakte 29 punten voor de ploeg uit Los Angeles, die tien van de twaalf wedstrijden heeft gewonnen.