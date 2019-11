Voormalig Willem II-speler spreekt schande van racisme

Caleb Ewan klopt Matteo Trentin en Steven Kruijswijk (op de achtergrond). Ⓒ AFP

Wielrennen: Ewan klopt Kruijswijk in Shanghai

10.37 uur: Caleb Ewan heeft het criterium van Shanghai op zijn naam geschreven. De Australische sprinter versloeg in de wielerkoers in de Chinese stad zijn medevluchters Matteo Trentin uit Italië en Steven Kruijswijk en zijn Belgische ploeggenoot Thomas de Gendt.

Kruijswijk plaatste op 9 kilometer van de streep een aanval en kreeg Ewan, Trentin en De Gent mee. De Belgische ploeggenoot van Ewan hield in de laatste kilometers het viertal bij elkaar, waarop de Australiër het in de sprint kon afmaken.

Tourorganisator ASO houdt het criterium in China om het wielrennen te promoten. Ook Tourwinnaar Egan Bernal stond in Shanghai aan de start. De Colombiaan reed in zijn gele trui van de Ronde van Frankrijk en werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner.

Voetbal: Spreekkoren bij EK-kwalificatieduel

09.17 uur: De overwinning van Zweden op Roemenië en plaatsing voor het EK voetbal van 2020 werden overschaduwd door racistische spreekkoren van de Roemeense supporters tegen de Zweedse aanvaller Alexander Isak. De wedstrijd in Boekarest werd kort stilgelegd.

„Ik hoorde een aantal racistische kreten vanaf de tribune en vroeg aan de scheidsrechter of hij hoorde wat er gebeurde. Hij had nog niets gehoord”, zei de 20-jarige Isak, die vorig seizoen nog uitkwam voor Willem II. „Enkele minuten later stopte hij de wedstrijd. We hadden kort overleg en daarna ging de wedstrijd verder en dat vond ik goed. En ik ben blij dat we hebben gewonnen. Natuurlijk doet het pijn en is het een schande, maar we waren erop voorbereid.”

Zweden hield de 2-0-voorsprong vast en stelde kwalificatie veilig. „Ik laat zulke zaken me niet te veel beïnvloeden. Het is beter om het te negeren”, zei Isak. „Er zullen altijd idioten zijn. Het is beter om ze niet de aandacht te geven waar ze naar op zoek zijn.”

Boston Celtics-spelers Jayson Tatum (l) en Marcus Smart vieren hun overwinning op de Golden State Warriors. Ⓒ USA Today Sports

Basketbal: tiende zege op rij voor Celtics

08.02 uur: Boston Celtics heeft bij Golden State Warriors de tiende zege op rij in de NBA geboekt. In San Francisco wonnen de bezoekers met 105-100. Jayson Tatum had met 24 punten een groot aandeel in de zege.

Voor Golden State, dat in de afgelopen vijf seizoenen drie keer de NBA-titel veroverde, was het alweer de zesde nederlaag op rij. De ploeg, die het zonder de geblesseerde sterspeler Stephen Curry moet doen, staat stijf onderaan in de Western Conference met elf nederlagen. Boston Celtics gaat overtuigend aan de leiding in de Eastern Conference met tien zeges.

LA Lakers blijft net als Boston winnen. Met miniem verschil werd Sacramento Kings in eigen huis verslagen: 99-97. LeBron James maakte 29 punten voor de ploeg uit Los Angeles, die tien van de twaalf wedstrijden heeft gewonnen.