Zidane kan al 550 dagen lang zijn ideale elftal bij Real Madrid niet opstellen

De ideale opstelling van Zidane ziet er volgens het Spaanse sportmedium Marca als volgt uit: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Sergio Ramos, Raphael Varane, Ferland Mendy; Luka Modric, Casemiro, Toni Kroos; Marco Asensio, Karim Benzema en Eden Hazard. De laatste blessure van Carvajal, een spierblessure die hij afgelopen weekeinde opliep, betekent dat de vloek ook niet snel zal eindigen.

De ernstige blessure die Marco Asensio in de zomer van 2019 opliep en de nooit eindigende reeks blessures van Hazard, waren twee van de belangrijkste obstakels voor Zidane bij het samenstellen van zijn droomteam. Het zag er begin dit jaar wel eventjes goed uit voor hem. In de wedstrijden tegen Osasuna en Athletic Club in januari ontbrak alleen Carvajal.

Net toen het erop leek dat de plannen van Zidane dit seizoen konden worden gerealiseerd, waren het de recente blessures van Hazard, Carvajal en Ramos die opnieuw roet in het eten gooiden.