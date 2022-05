Manchester City klaar om ’te vechten voor leven’ in laatste duel

Toen Guardiola gevraagd werd of hij nog een boodschap had voor Southampton, was zijn reactie veelzeggend. „Versla Liverpool maar met 4-0”, lachte hij.

City kan bij een verliespartij van Liverpool dinsdag al kampioen worden, maar aan dat scenario wil Guardiola liever niet te veel denken. „Het hoort eigenlijk zo dat de strijd pas op de laatste dag beslist wordt, want beide teams zijn zo goed. Met een rivaal als dit Liverpool is het onmogelijk om vier speelrondes voor het einde kampioen te worden. Je moet vechten tot het einde. Het is een groot voorrecht dat we thuis spelen en dat het in onze handen ligt”, aldus de coach.

„Ons stadion is zondag uitverkocht en we zullen vechten voor ons leven. Het zou mooi zijn als het ons lukt. Dat we in eigen huis kans hebben op de titel, voor ons eigen publiek, is iets waar ik erg naar uitkijk.”

City sluit zondag in eigen huis het seizoen af tegen Aston Villa, de huidige nummer 13 in de Premier League. Liverpool ontvangt Wolverhampton Wanderers, de nummer 9.