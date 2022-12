Vrouwenvoetbal terug bij AZ

AZ en VV Alkmaar tekenden vorig seizoen al een intentieverklaring waardoor er intensiever contact ontstond. Ook werd onderzocht of AZ het vrouwenvoetbal over kon nemen van VV Alkmaar. Dat is vanaf komend seizoen dus het geval. De komende periode wordt benut om de praktische voorwaarden en benodigdheden verder uit te werken.

Eenhoorn: ’Toekomst bieden’

Robert Eenhoorn, Algemeen Directeur, over deze volgende stappen: „Het is mooi dat na een afwezigheid van bijna twaalf jaar het vrouwenvoetbal weer terug is onder de vlag van AZ. Het past binnen de visie van de club om niet alleen een toekomst aan jongens en mannen te kunnen bieden, maar binnenkort ook weer aan voetballende meisjes en vrouwen. Bovendien geloven we in de nationale en mondiale groei van het vrouwenvoetbal. Daar willen we vanuit AZ aan bijdragen.”

Waardering

Ook spreekt Eenhoorn zijn waardering uit naar VV Alkmaar: „Een heel groot compliment naar de mensen van VV Alkmaar. Zij hebben ervoor gezorgd dat het vrouwenvoetbal sinds 2017 weer op de kaart staat in Alkmaar en omgeving. Het getuigt van moed en visie dat zij destijds de Vrouwen Eredivisie zijn ingestapt.”

Schot: ’Gewaarborgd’

Ook VV Alkmaar is blij met de ontwikkelingen. „Met deze stap is de toekomst van het vrouwenvoetbal in Alkmaar en omgeving gewaarborgd. Tegelijkertijd zijn wij trots dat we de afgelopen jaren een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren aan de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal”, aldus Gijs Schot, voorzitter van VV Alkmaar. „In de tweede helft van het seizoen gaan we deze fase waardig afsluiten met onze teams. We wensen AZ veel succes toe in de toekomst. Tevens bedanken wij alle medewerkers en vrijwilligers die zich al die jaren hebben ingespannen om het vrouwenvoetbal te promoten in deze regio.”

Historie

AZ stond in 2007 samen met ADO Den Haag, sc Heerenveen, FC Twente, FC Utrecht en Willem II aan de basis van de Eredivisie Vrouwen. Onder leiding van trainer Ed Engelkes werd AZ drie keer landskampioen. Ook nam de ploeg twee keer deel aan de UEFA Women’s Champions League. In de zomer van 2011 stopte het vrouwenvoetbal in Alkmaar vanwege de toenmalige financiële situatie. Vanaf het seizoen 2017-2018 was Alkmaar en omgeving vertegenwoordigd in de Eredivisie via VV Alkmaar.

Azerion Vrouwen Eredivisie

De Azerion Vrouwen Eredivisie bestaat momenteel uit elf teams. VV Alkmaar bezet halverwege de competitie de negende plek. Van 2007 tot 2012 bestond de Eredivisie Vrouwen. Vanaf 2012 werd de competitie omgevormd tot de BeNe League, een gecombineerde competitie met ploegen uit België. Sinds seizoen 2015-2016 bestaat de competitie weer alleen uit Nederlandse deelnemers.