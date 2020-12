Ajax verslaat FC Utrecht in krankzinnig bekerduel: 5-4

Mimoun Mahi zette FC Utrecht direct op voorsprong na een minuut spelen. Nico Tagliafico verspeelde de bal knullig, Mark van der Maarel zat er kort op, waardoor de bal snel bij Mahi terechtkwam. De aanvaller schoot snel raak achter de debuterende Kjell Scherpen: 0-1.

Twee minuten later mocht Mahi na een snelle ingooi opnieuw uithalen. De bal verdween maar net naast. In de achtste minuut werden de zaken door Ajax gerepareerd. Dusan Tadic scoorde via de rug van Van der Maarel - die in de muur stond bij een vrije trap - met meer geluk dan wijsheid, maar hij telde zeker: 1-1.

Vervelende duw

Gyrano Kerk leek weer vlak na de gelijkmaker Utrecht op 1-2 te zetten, maar een licht duwtje van Tagliafico was voldoende om hem net uit balans te halen om goed uit te halen.

Tadic kreeg in de 29e minuut nog geel voor een flinke charge op Kerk. Dat er geen VAR aanwezig was in de Johan Cruijff ArenA, kwam de Serviër wellicht heel goed uit.

Een paar minuten later gooide Antony er een vervelende schouderduw uit bij Django Warmerdam, waardoor hij ongelukkig in botsing kwam met Utrecht-keeper Maarten Paes. De doelman moest geblesseerd het veld verlaten, de debuterende Eric Oelschlägel zijn vervanger.

De duw van Antony, waar uiteindelijk Paes ongelukkig geblesseerd bij zou raken. Ⓒ ANP/HH

Ondertussen werd er ook nog gevoetbald, al was het rommelig. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam wel in blessuretijd op voorsprong. Tadic speelde slim de bal ineens door. Zakaria Labyad was er als de kippen bij om de bal snel tegen de touwen te jagen: 2-1.

Van richting veranderd

Meteen na rust sloeg FC Utrecht toch weer toe. Kerk snelde op rechts langs Tagliafico en Rensch en zijn pass was op maat op de meegelopen Mahi: 2-2.

Gyrano Kerk loopt juichend weg na de 2-2. Ⓒ ANP/HH

Maar het zat Ajax allesbehalve tegen in de ArenA. Antony kwam bij een tegenaanval in de 54e minuut naar binnen en zijn schot ging via St. Jago in het doel: 3-2. Voor de tweede keer een van richting veranderde treffer voor Ajax.

Doelpuntenregen

Het regende echter doelpunten. Weer een minuut later stond er alweer 3-3 op het scorebord. Uit een corner kwam de bal ineens voor de voeten van Sander van de Streek en die dacht daar geen twee keer over: goal.

Allebei de ploegen gaven veel ruimte weg achterin. Eerst was het Mahi, die bijna voor de 3-4 kon uithalen, even later was het bijna Alvarez met 4-3. Of het allemaal al niet te gek was had Eljero Elia de domstedelingen op 3-4 moeten schieten na een te korte terugspeelbal van Daley Blind, maar de voormalig Oranje-international deed er te weinig mee, al kwam Scherpen goed uit zijn doel.

Scherpen laat los

De debuterende sluitpost zag er een stuk minder goed uit in de 71e minuut, toen hij een voorzet van Kerk losliet en de ingevallen Moussa Sylla de 3-4 aantekende.

Spelers van FC Utrecht vieren de 3-4 Ⓒ ANP/HH

Een minuut later weer had Labyad de 4-4 (!) op de schoen, maar hij schoot tegen Warmerdam op.

Een snelle uitbraak in de 81e minuut zorgde echter voor 4-4. Na allemaal één keer raken kwam de bal bij Labyad die prima afrondde: goal en 4-4.

Higler

Het leek naar verlenging te gaan, maar Tadic had geen trek in die extra tijd. De Serviër kwam naar binnen en krulde de bal met rechts in de 89e minuut onderkant lat binnen: 5-4.

Van der Maarel claimde in de slotseconde een strafschop na een overteding van Blind, maar arbiter Higler gaf hem niet.