Ten Hag dankt groeibriljant Garnacho voor ontsnapping bij Fulham

Voor Tyrell Malacia had Ten Hag een basisplaats ingeruimd. De linkspoot stond echter niet op zijn vaste positie, maar werd als rechtsback geposteerd. Een keuze die ongetwijfeld de aandacht van bondscoach Louis van Gaal trok, zo enkele uren nadat Denzel Dumfries geblesseerd uitviel bij Internazionale. Met Willian had hij direct een sterke tegenstander tegenover zich. De zeer bedrijvige Braziliaan was na een paar minuten al betrokken bij een knappe aanval, die door oud-PSV’er Carlos Vinicius niet werd bekroond met een goal.

Aan de andere kant was het raak bij de eerste de beste poging. Bruno Fernandes bezorgde de bal via een Fulham-been bij Christian Eriksen, die vervolgens niet meer kon missen. De score had nog veel hoger kunnen zijn en ook Fulham had een paar scoringskansen, maar de treffer van de Deen was de enige bij rust.

Aan het begin van de tweede helft blonken beide keepers Bernd Leno en De Gea uit met een paar schitterende reddingen. Na een uur was het De Gea die moest capituleren. Balverlies van Fernandes leidde een razendsnelle counter in en de net ingevallen Daniel James kon tegen zou oude club de stand gelijktrekken.

Fulham toonde zich in het restant meer dan United, maar de 18-jarige Alejandro Garnacho had voor de bezoekers nog een toegift in huis. De invaller besliste de wedstrijd in de slotminuut. Hierdoor gaat Manchester United de winterstop in als vijfde met evenveel verliespunten als nummer vier Tottenham Hotspur.

Freiburg tweede in Bundesliga na ruime zege op Union Berlin

Freiburg is door een ruime overwinning op Union Berlin naar de tweede plaats in de Bundesliga geklommen. De ploeg van doelman Mark Flekken won in eigen huis met 4-1 van de Berlijners en zijn daardoor de eerste achtervolger op koploper Bayern München. De titelverdediger uit Beieren heeft met 34 punten 4 punten meer dan Freiburg.

De thuisploeg kwam al in de 4e minuut op 1-0. Vincenzo Grifo benutte een strafschop, die werd toegekend na hands van Christopher Trimmel. Grifo maakte 2 minuten later zijn tweede treffer. Freiburg schakelde snel om na een interceptie van Grifo, die na een combinatie met Michael Gregoritsch binnenschoot.

Union kon iets terugdoen, nadat het ook een strafschop had gekregen. De inzet van Robin Knoche belandde echter vlak naast de naar de hoek duikende Flekken op de paal. Grifo maakte 10 minuten later zijn derde, opnieuw vanaf 11 meter. Diogo Leite had de doorgebroken Ritsu Doan neergehaald en moest met een rode kaart vertrekken. Vlak voor de rust zorgde Gregoritsch voor het vierde doelpunt.

In de slotfase van de tweede helft maakte Sven Michel nog de 4-1 voor Union. Hij benutte een strafschop na een overtreding op Danilo Doekhi. De voormalig Vitesse-aanvoerder speelde de hele wedstrijd bij Union. Sheraldo Becker, oud-speler van ADO Den Haag, werd aan het begin van de tweede helft gewisseld.