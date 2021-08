Esteban Ocon straalt, Lewis Hamilton telt zegeningen

,,Wat een moment dit. Dit voelt zo goed”, aldus Ocon, die luid werd toegejuicht op de Hungaroring. ,,Ik heb dit jaar moeilijke momenten gekend, maar dat hebben we samen overwonnen. Ik weet niet wat ik moet zeggen, dit is fantastisch. Het team ben ik enorm dankbaar, voor al het vertrouwen dat ze in mij uitspreken.”

Lewis Hamilton finishte nog als derde, na lange tijd in een geweldig gevecht te zijn opgehouden door Ocons teamgenoot Fernando Alonso. Hamilton had normaal gezien waarschijnlijk makkelijk gewonnen, maar zijn team Mercedes koos ervoor om hem richting de herstart na de rode vlag-situatie als enige niet direct naar binnen te halen voor droogweer-banden. Vervolgens moest de zevenvoudig wereldkampioen een inhaalrace beginnen.

,,We hebben het onszelf heel moeilijk gemaakt, maar deze dingen gebeuren”, aldus Hamilton, die de WK-leiding overnam van Verstappen. ,,Het team dacht dat er nog regen aankwam. Opeens zag ik toch iedereen naar binnen gaan. Gezien de omstandigheden moet ik het hiermee doen.”