Nederlandse zeilers rekenen af met olympisch kampioenen

De Nederlandse equipe verzekerde zich vorige week als winnaar van de Youth Foiling Gold Cup van het laatste ticket voor het Pro Cup-event. Daarin namen Van Dongen, Houtman en Usman het op tegen een vijftal teams, geschipperd door diverse toonaangevende zeilers. De eindzege was een grote verrassing. „Het was een waanzinnige kans en eer dat we tegen deze grootheden van de zeilsport konden varen”, reageert Houtman. „We hebben de afgelopen dagen echt onwijs veel geleerd van ze. Het is ongelooflijk inspirerend om de professionaliteit waarmee die zeilers hier te werk gaan van dichtbij te mogen beleven.”

De Hagenaar vervolgt: „Tegelijkertijd hebben zij natuurlijk onwijs veel ervaring, iets dat je direct terugziet op het water. Kleine foutjes worden meteen afgestraft, bijna nog voordat je jezelf realiseert dat je de fout maakt. Vooral voor en tijdens de start. Positionering is zo belangrijk tegen deze toppers. Daar kunnen en moeten we nog beter in worden met het oog op de toekomst. Maar voor nu zijn we vooral heel erg blij met deze overwinning, trots op onszelf en dankbaar voor iedereen die deze campagne mogelijk heeft gemaakt. Dit is een prachtige beloning.”