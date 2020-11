Volwassen reactie Verstappen na beslissing wedstrijdleiding

Max Verstappen in het natte Istanbul. Ⓒ EPA

ISTANBUL - Max Verstappen reageert volwassen op de beslissing van de wedstrijdleiding, die heeft besloten om Lance Stroll zijn eerste startplek niet af te pakken. „Het is wat het is. Dan hadden wij maar beter moeten kwalificeren”, stelt de Red Bull-coureur in aanloop naar de Grand Prix van Turkije.