Crisisberaad bij FC Utrecht: positie trainer Michael Silberbauer wankelt

UTRECHT - Acht maanden na zijn aanstelling wankelt de positie van Michael Silberbauer als trainer van FC Utrecht. De dramatische seizoenstart met nul punten uit drie duels en nul gemaakte goals heeft de discussie over de positie van de aimabele Deen aangewakkerd. Na de 1-0 uitnederlaag tegen PEC Zwolle, die keihard is aangekomen, was er maandag crisisberaad bij FC Utrecht, waarbij ook de positie van Silberbauer is besproken. De grote vraag, die de immer kritische achterban van de volksclub bezighoudt, is of Silberbauer zondag tegen Feyenoord nog op de bank zit.

Michael Silberbauer Ⓒ Getty Images