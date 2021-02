Georginio Wijnaldum en Liverpool weten in Champions League wél te winnen

Het betekende voor Liverpool de eerste zege in februari, waarin in de Premier League achtereenvolgens werd verloren van Brighton & Hove Albion (0-1), Manchester City (1-4) en Leicester City (3-1).

De wedstrijd werd gespeeld in Boedapest, waar naar uit was geweken vanwege reisbeperkingen rond het coronavirus. Dani Olmo was in de beginfase met een kopbal dichtbij de openingstreffer, maar hij raakte de paal.

Salah

Mohamed Salah zorgde na een klein kwartier voor het eerste gevaar van Liverpool. Doelman Peter Gulacsi redde en niet veel later kopte Sadio Mané over. Ook Andy Robertson was nog in de buurt van een doelpunt.

In de tweede helft waren de aanvallers van Liverpool wel trefzeker, al kregen ze hulp van Leipzig. Nadat eerst Alisson Becker knap redde op een inzet van Christopher Nkunku, opende Salah in de 53e minuut de score. In de 58e minuut zorgde Sané voor de 0-2. Ook daar ging een verdedigingsfout aan vooraf.

Wijnaldum

Salah heeft nu in Europese wedstrijden 24 keer gescoord voor Liverpool. Alleen Steven Gerrard (41 maal) trof vaker doel voor de Engelse topclub.

Georginio Wijnaldum deed dinsdag de gehele wedstrijd mee bij Liverpool, dat in de eigen competitie is afgezakt naar de zesde plek. Leipzig, waar Justin Kluivert op de reservebank bleef, staat momenteel op de tweede plaats in Duitsland.

De return is over drie weken.