Sven Kramer trekt zich terug bij WK Allround

De 33-jarige Nederlander begon het toernooi al zonder ambities vanwege een gezondheidsprobleem in zijn familie. „Het WK is nu niet belangrijk, maar ik ben er nu toch, dus doe ik maar mee”, zei hij woensdag.

Kramer stond zaterdag nog wel aan de start op de 500 meter en vijf kilometer, maar zoals verwacht kon hij geen indruk maken. Kramer stond na twee afstanden slechts twaalfde in het klassement. Hij eindigde op de 500 meter als negentiende en op de 5000 meter als negende. Nooit eerder in zijn lange loopbaan begon hij zó slecht aan het WK allround.

Kramer is negenvoudig wereldkampioen allround. In 2017 greep hij voor het laatst de macht, toen ook in Hamar. Sindsdien werd Patrick Roest twee keer wereldkampioen. De ploeggenoot van Kramer staat er na dag 1 in Noorwegen ook nu weer riant voor.