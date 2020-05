Van Nistelrooy ontkent uitspraak Capello over alcohollucht in Real-kleedkamer

Capello, 73 jaar inmiddels, vertelde aan Sky Sports dat Ronaldo de speler was met het meeste talent, maar ook voor de meeste problemen zorgde in de kleedkamer.” Capello werkte in 2007 een half jaar samen met de voormalig topspits uit Brazilië. „Hij gaf feestjes, en zo. Op een gegeven moment zei Ruud van Nistelrooy tegen mij: ’Coach, de kleedkamer stinkt naar alcohol.’”

Van Nistelrooy begrijpt niets van die uitspraak van Capello. „Ik wil dit met kracht ontkennen. Deze krachtpatser heeft zich vanaf dag één als een professional gedragen”, laat Van Nistelrooy op Twitter weten.