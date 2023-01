Williams benoemt van Mercedes overgekomen Vowles tot teambaas

„Mercedes heeft me enorm gesteund tijdens mijn reis en we gaan op uitstekende voet uit elkaar, na meer dan 20 jaar gewerkt te hebben in Brackley”, aldus Vowles. „Ik ben dankbaar voor alles wat Toto Wolff en het team hebben gepresteerd. Het was een speciale ervaring om samen teleurstellingen en successen mee te maken. Williams Racing heeft het geloof en vertrouwen in mij uitgesproken. Het team heeft een enorm potentieel en onze reis samen start over een paar weken.”

Vowles begint op 20 februari aan zijn nieuwe functie. Op zondag 5 maart wordt in Bahrein de eerste race van het seizoen verreden.

De Brit Alex Albon (26) en Logan Sargeant (22) uit de Verenigde Staten vormen dit jaar het rijdersduo van Williams. Sargeant maakt zijn debuut in de koningsklasse, als vervanger van de Canadees Nicholas Latifi.