Fantastische etappezege voor Koen Bouwman in de Giro, Mollema tweede

Tijdens de laatste lange beklimming van de dag probeerde Dumoulin een aantal keer te demarreren, maar medevluchter Davide Formolo reed keer op keer het gat dicht. Met zijn vieren (Dumoulin, Bouwman, Mollema en Formolo) gingen ze richting de meet. Het werd uiteindelijk een sprint om de dagzege en hierin kwam Bouwman als eerste over de finish, vlak voor Mollema en Formolo. Dumoulin was zeer blij voor zijn teamgenoot en viel hem juichend in de armen. De roze trui blijft om de schouders van de Spanjaard Juan Pedro López.

Dumoulin hielp met zijn inspanningen in de finale van de zevende rit van de Ronde van Italië ploeggenoot Bouwman met het winnen van zijn eerste rit in een grote wielerronde. De Giro-winnaar van 2017 was heel blij voor zijn ploeggenoot. „Hij verdient dat het meest van iedereen in het peloton”, zei de 31-jarige renner van Jumbo-Visma.

Bouwman zelf was ook door het dolle heen: „Ik kan het werkelijk waar niet geloven. In de finale waren we met z’n vieren, en Tom deed het fantastisch in de laatste twee kilometer. Ik had veel vertrouwen in de sprint, ik ben zó blij”, aldus de gelukkige winnaar direct na afloop. „Na de teleurstelling op de Etna, besloten we met name voor podiumplekken te gaan. Dat dat in de eerste poging gelijk lukt, is bizar.”

„De aankomst was steiler dan ik had gedacht”, vervolgde Bouwman. „Maar ik begon mijn sprint met zo veel vermogen. Ik wist dat ik er dichtbij was en toen ik omkeek had ik een grote voorsprong.”

Het werd vrijdag direct duidelijk dat de Nederlanders hun zinnen op deze etappe hadden gezet. Met nog ruim 120 kilometer te gaan was er een kopgroep van zeven man ontstaan met liefst vier Nederlanders. Dumoulin, Mollema, Wout Poels en Bouwman kregen samen met Davide Villella, Formolo en Diego Camerga de ruimte van het peloton. De voorsprong liep op tot ruim vijf minuten en daarmee had Bouwman zelfs even de roze trui virtueel om zijn schouders.

De kopgroep bleef uitstekend samenwerken, waardoor hun voorsprong constant tussen de 5 en 5,5 minuut schommelde. Tijdens de zwaarste beklimming van de dag richting de top van de Montagna Grande Di Viggiano kreeg Poels het zwaar. Hij moest zijn medevluchters laten gaan. Dumoulin maakte daarentegen de hele dag een zeer sterke indruk. De renner van Jumbo-Visma kreeg een aantal dagen geleden een flinke tik te verwerken toen hij al snel afstand moest doen van zijn ambitie om voor een goed klassement te gaan.

Het werd een dubbelsag voor Bouwman, want de Nederlander neemt de bergtrui over van de Duitser Lennard Kämna. Voor Bouwman is het de tweede zege uit zijn profcarrière. Hij won in 2017 een etappe in het Critérium du Dauphiné.

