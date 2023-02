AS Roma verliest met basisklant Wijnaldum bij laagvlieger Cremonese

Wijnaldum is hersteld van een gebroken scheenbeen, een blessure die hij in augustus opliep. Hij miste daardoor onder meer het wereldkampioenschap in Qatar met Oranje.

Frank Tsadjout zette de thuisclub al na ruim een kwartier op voorsprong. In de 71e minuut maakte Leonardo Spinazzola de 1-1. Cremonese kwam opnieuw op voorsprong door Daniel Ciofani, die in de 83e minuut een strafschop benutte.

Onlangs maakte Wijnaldum al zijn rentree bij AS Roma als invaller. De Romeinse club heeft de 32-jarige middenvelder gehuurd van Paris Saint-Germain, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Wijnaldum maakte voor zijn periode in Parijs vooral furore bij Liverpool. Hij speelde in Nederland bij Feyenoord en PSV.

Rick Karsdorp viel in de 68e minuut in bij AS Roma. Coach José Mourinho van de club uit de hoofdstad kreeg de rode kaart wegens kritiek op de leiding.

