AS Roma verliest met basisklant Wijnaldum, Juventus wint bij rentree Pogba

Wijnaldum is hersteld van een gebroken scheenbeen, een blessure die hij in augustus opliep. Hij miste daardoor onder meer het wereldkampioenschap in Qatar met Oranje.

Frank Tsadjout zette de thuisclub al na ruim een kwartier op voorsprong. In de 71e minuut maakte Leonardo Spinazzola de 1-1. Cremonese kwam opnieuw op voorsprong door Daniel Ciofani, die in de 83e minuut een strafschop benutte.

Onlangs maakte Wijnaldum al zijn rentree bij AS Roma als invaller. De Romeinse club heeft de 32-jarige middenvelder gehuurd van Paris Saint-Germain, waar hij nauwelijks aan spelen toekwam. Wijnaldum maakte voor zijn periode in Parijs vooral furore bij Liverpool. Hij speelde in Nederland bij Feyenoord en PSV.

Rick Karsdorp viel in de 68e minuut in bij AS Roma. Coach José Mourinho van de club uit de hoofdstad kreeg de rode kaart wegens kritiek op de leiding.

Paul Pogba (R) strijdt om de bal met Torino-middenvelder Jacopo Segre. Ⓒ ANP/HH

Juventus wint bij langverwachte rentree Pogba

Juventus heeft de rentree van de Franse international Paul Pogba opgeluisterd met een overwinning. Op eigen veld won de ploeg van coach Massimiliano Allegri met 4-2 van stadgenoot Torino. Op het moment dat Pogba na bijna elf maanden blessureleed erin kwam, na 69 minuten, stond het nog 2-2 in een aantrekkelijke derby. Voor Juventus, gestraft met puntenaftrek wegens financiële malversaties, was het de vierde overwinning op rij in de Serie A.

’Juve’ kwam tot twee keer toe op achterstand. Eerst door een doelpunt van Yann Karamoh. Na de gelijkmaker van Juan Cuadrado, wiens inzet ook niet door de op de doellijn staande Perr Schuurs kon worden gekeerd, door Antonio Sanabria. Op slag van rust maakte Alex Sandro met een kopbal gelijk.

Pogba, afgelopen zomer teruggekeerd na zes jaar Manchester United, kwam onder luid gejuich in het veld, waarna Gleison Bremer met een kopbal zijn ploeg op voorsprong zette. Adrien Rabiot zorgde voor de 4-2 waardoor Juventus de plaatsen die recht geven op Europees voetbal nu toch weer nadert.