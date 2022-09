Oranje na zege op Polen zo goed als zeker naar Final Four Nations League

In zijn basisformatie verraste Van Gaal met Remko Pasveer en Cody Gakpo. De bondscoach gaf daarbij aan dat uit zijn opstelling viel af te leiden welke spelers bijna zeker zijn van een basisplaats op het WK. De negen anderen dus, want de keuzeheer stipte fijntjes aan dat er met Gakpo minder balans is dan met Davy Klaassen. Jasper Cillessen verdedigt in Qatar normaal gesproken het Oranje-doel. Al deed Pasveer – achter de destijds 271 dagen oudere Sander Boschker de oudste debutant in het Nederlands elftal ooit – in Polen eigenlijk alles goed. Hij lijkt zijn koffer voor het WK in Qatar te kunnen pakken.

Ook de keuze voor de na PSV-Feyenoord uitstekend in zijn vel zittende Gakpo, die doordat Memphis Depay en Steven Bergwijn heel ver uit elkaar stonden vaak in de spits opdook, pakte bijzonder goed uit. Het moet voor Van Gaal een heerlijke constatering zijn dat tegen de mindere goden, waartoe Oranje de Polen degradeerde, de nóg offensievere Gakpo de plek in kan nemen van Steven Berghuis. Overigens bleef de reserverol van Berghuis beperkt tot zes minuten, omdat Koopmeiners na een botsing met de Pool Karol Linetty al in de eerste minuut een vervelende hoofdblessure opliep. Bij het zien van de beelden van de dizzy Koopmeiners sloeg iedereen de schrik om het hart.

Tries trecord Koopmeiners

Het vroege uitvallen van Koopmeiners, een record in de Oranje-historie, was sneu voor de middenvelder die in topvorm verkeert. De voormalige aanvoerder van AZ speelde dit seizoen in de Serie A tot dusver elke minuut voor medekoploper Atalanta en tekende al vier treffers en een assist aan. Met Berghuis op zijn plaats kwam Nederland nog aanvallender ten tonele. Oranje was dominant, zette agressief druk en legde een aantal prachtige, vloeiende aanvallen op de mat. Maar ook verdedigend kon Oranje bekoren.

"Debutant Pasveer doet niets fout en kan koffer voor WK in Qatar pakken"

De dag voor het Nations League-treffen in de grauwe Poolse hoofdstad bombardeerde Van Gaal de wedstrijd tot een defensieve test. In het Narodowy-stadion zou blijken of de Nederlandse verdediging Robert Lewandowski-bestendig was. Het Poolse gevaar, volgens Van Gaal de beste spits ter wereld, is een doelpuntenmachine en de statistieken van de 34-jarige FC Barcelona-speler zijn verbluffend. In 684 duels voor zijn clubs staat de teller op 520 goals en 137 assists en tot Polen-Nederland scoorde hij in 132 interlands 76 doelpunten.

Defensie staat als een huis

En dat terwijl de cijfers van het Nederlands elftal in de derde periode onder zijn leiding de bondscoach dit kalenderjaar zorgen baren. In de zes wedstrijden tot Polen-uit bleef Van Gaal weliswaar ongeslagen (vier zeges en twee gelijke spelen), maar werden negen tegentreffers geïncasseerd, een gemiddelde van anderhalf. In alle 56 duels in de drie Oranje-periodes van Van Gaal was dat moyenne (0,79) veel lager. De bondscoach kent de trainerswijsheid dat het bouwen van een huis begint met het fundament.

In het historische Poolse landsdeel Mazovië, aan de Wisla, stond de Oranje-defensie niet alleen als een huis, maar dreven de Nederlandse verdedigers de Poolse aanvallers ook tot wanhoop. Piotr Zielinski en Lewandowski probeerden de laatste lijn zo nu en dan onder druk te zetten. Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké werden echter niet in verlegenheid gebracht en voetbalden zich met hulp van Daley Blind, Denzel Dumfries en vooral Frenkie de Jong met speels gemak onder de halfbakken druk uit.

Beloning voor uitstekend spel

De beloning voor het uitstekende spel volgde in de veertiende minuut, na een pracht van een aanval en 21 Nederlandse balcontacten. Via uiteindelijk Berghuis, Depay en Dumfries kwam de bal voor de voeten van de sterk spelende Gakpo, die in zijn achtste interland zijn derde treffer aantekende (0-1). Blind had even daarvoor na een scherpe voorzet van Berghuis een reuzenkans om zeep geholpen. Het enige verwijt dat Van Gaal zijn spelers moet maken, is dat het grote veldoverwicht voor rust niet tot meer kansen en doelpunten leidde.

Gakpo schiet de 0-1 binnen. Ⓒ ANP / ANP

Dat leek Nederland duur komen te staan, want het was een fikse aderlating dat de beste man van het veld, Frenkie, in het tweede bedrijf in de kleedkamer achterbleef. Tot overmaat van ramp moest na 52 minuten ook Memphis de strijd staken. De aanvaller greep naar zijn hamstring en werd vervangen door Vincent Janssen. Kort na het uitvallen van de tweede FC Barcelona-speler gaf Polen-invaller Arek Milik een waarschuwing af. De ex-Ajacied schoot alleen voor Pasveer onbeholpen over.

Oranje was niet meer zo dominant als in het eerste bedrijf, maar slaagde er na een uur wel in de zege veilig te stellen. Een fraaie combinatie tussen Bergwijn en Janssen werd door eerstgenoemde tot 0-2 gepromoveerd. In de slotfase verving Weghorst de moegestreden Bergwijn en werd Kenneth Taylor zijn debuut gegund. Door de overwinning in Warschau en de krappe overwinning van België op Wales houdt Nederland drie punten voorsprong op de Belgen. Zondag treft Oranje onze zuiderburen, die met meer dan drie doelpunten verschil moeten winnen om ten koste van Nederland de Final Four te bereiken.