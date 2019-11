Robin Haase in actie tijdens de US Open. Ⓒ AFP

Robin Haase beleefde in 2019 het moeilijkste jaar in jaren op de ATP-Tour, maar komende week is de 32-jarige Hagenaar natuurlijk wel de kopman van het Nederlands Davis Cup-team. Haase ziet het vernieuwde landentoernooi in Madrid als start van het nieuwe seizoen, waarin hij zijn rentree wil maken in de top honderd van de wereldranglijst.