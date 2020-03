Italiaanse spits Matri veilt spelersshirts voor medische hulp

De opbrengst gaat naar het ziekenhuis van Lodi, in het noorden van Italië dat zo zwaar is getroffen door het coronavirus.

Matri heeft in zijn collectie shirts van onder anderen Ronaldinho, Kaka (beiden AC Milan), Alessandro del Piero, Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo (allen Juventus) en Francesco Totti (AS Roma). Het hoogste bod is vooralsnog uitgebracht op een shirt van Del Piero: 3000 euro. Op het tricot van Ronaldinho is ruim 2000 euro geboden. De veiling loopt tot vrijdag.

De 35-jarige Matri speelde voor onder meer AC Milan, Juventus, Cagliari en Fiorentina. Met Juventus pakte hij drie landstitels. De spits kwam zeven keer uit voor het Italiaanse elftal.