Transfers en geruchten: Utrecht shopt bij Feyenoord, Club Brugge haalt spits Barcelona

WOENSDAG 8 JUNI

Club Brugge neemt aanvaller Jutglà over van Barça

17.43 uur: Club Brugge heeft aanvaller Ferran Jutglà overgenomen van FC Barcelona. De 23-jarige Spanjaard heeft voor vier jaar getekend bij de kampioen van België.

Jutglà kwam afgelopen seizoen negentien keer tot scoren in 32 duels voor FC Barcelona B. In het eerste elftal van Barça was hij in zes duels goed voor één doelpunt.

Jutglà moet voorin de concurrentie aangaan met onder anderen Noa Lang, die mogelijk vertrekt uit Brugge.

Heerkens gaat na degradatie voor tiende seizoen bij Willem II

16.43 uur: Freek Heerkens voetbalt ook volgend seizoen voor het gedegradeerde Willem II. De 32-jarige verdediger heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd en gaat zijn tiende jaar in Tilburg in.

„Er liggen nog voldoende uitdagingen om juist nu nog een jaar door te gaan”, aldus Heerkens, die in 2013 overkwam van Go Ahead Eagles. „Ik voel me goed en ben er trots op dat ik nog altijd van waarde kan zijn voor het team. Ook na een sportief lastig seizoen is dat gevoel niet anders. We gaan dan ook keihard aan de slag om terug te keren naar de Eredivisie, want daar hoort de club thuis.”

De ervaren verdediger speelde al 202 officiële wedstrijden voor Willem II. Heerkens: „Als het aan mij ligt, tik ik die 250 ook nog aan. Na al die jaren heeft Willem II een speciale plek in mijn hart gekregen.”

Willem II werd afgelopen seizoen zeventiende in de Eredivisie en degradeerde daardoor naar de Keuken Kampioen Divisie.

Hendriks van Feyenoord naar Utrecht

16.20 uur: FC Utrecht heeft de zevende versterking voor volgend seizoen binnen. De nummer 7 van de Eredivisie rondde de komst van verdediger Ramon Hendriks af. FC Utrecht huurt de 20-jarige Hendriks voor een jaar van Feyenoord, met een optie tot koop. Als de Utrechters gebruik maken van die optie, heeft Feyenoord weer een optie om Hendriks terug te kopen.

De Rotterdamse club haalde Hendriks in 2017 weg uit de jeugdopleiding van FC Dordrecht. De verdediger speelde in de tweede helft van het seizoen 2020-2021 op huurbasis voor NAC Breda negentien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen kwam Hendriks bij Feyenoord acht keer in actie in de Eredivisie en drie keer in de Conference League. Hij verlengde in maart zijn contract in Rotterdam nog tot de zomer van 2025.

Hendriks is na Taylor Booth, Luuk Brouwers, Joshua Rawlins, Nick Viergever, Calvin Raatsie en Vasilis Barkas de zevende aanwinst voor Utrecht. „Met Ramon voorzien we onze laatste linie van een nieuwe impuls”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „We volgen de ontwikkeling van Ramon al geruime tijd met buitengewone belangstelling en zijn content met het feit dat we hem nu in eerste instantie op huurbasis maar met perspectief op een definitieve transfer aan onze selectie kunnen toevoegen.”

Modric blijft jaar langer bij Real Madrid

14.13 uur: Luka Modric (36) heeft zijn aflopende contract bij Real Madrid verlengd. De middenvelder blijft tot medio 2023 verbonden aan de Spaanse kampioen, meldde de club woensdag.

De Kroatische spelmaker won eind mei zijn vijfde Champions League met Real door Liverpool met 1-0 te verslaan. Hij was er ook al bij bij de eindzeges in 2014, 2016, 2017 en 2018.

Na het winnen van de vijfde Champions League meldde de Spaanse krant Marca al dat Modric op het punt zou staan om zijn aflopende contract te verlengen.

Modric kwam in 2012 over van Tottenham Hotspur en speelde sindsdien al 436 officiële wedstrijden voor de Spaanse club. Naast de vijf Champions League-zeges won Modric de voorbije tien jaar ook drie Spaanse titels, één beker en vier WK’s voor clubteams. In 2018 werd hij beloond met de Gouden Bal.

FC Twente neemt Noor Kjølø over van PSV

12.29 uur: FC Twente meldt de komst van de 20-jarige Noorse middenvelder Mathias Kjølø. De Eredivisieclub uit Enschede neemt de jeugdinternational over van PSV. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend, met de optie voor nog een jaar.

Kjølø speelde de afgelopen seizoenen 74 competitieduels voor Jong PSV en scoorde daarin vijf keer. Hij is de aanvoerder van Noorwegen onder 20. „Mathias is een allround middenvelder met een sterke drive en een goede mentaliteit”, zegt technisch directeur Jan Streuer. „Een talentvolle jongen voor de toekomst, hij krijgt de kans zich bij FC Twente te laten zien.”

Eerder haalde FC Twente Sem Steijn weg bij ADO Den Haag.

DINSDAG 7 JUNI

Oud-speler Sottil nieuwe coach voetbalclub Udinese

18.16 uur: Andrea Sottil is benoemd tot de nieuwe coach van Udinese. Hij is oud-speler van de club uit de Italiaanse Serie A. Sottil heeft een contract getekend tot medio 2023, met een optie voor nog een jaar.

Tussen 1999 en 2003 speelde Sottil meer dan honderd wedstrijden voor Udinese. Hij was het afgelopen seizoen actief als trainer van Ascoli.

El Hankouri verruilt FC Groningen voor FC Magdeburg

17.00 uur: Voetballer Mo El Hankouri verruilt FC Groningen voor 1.FC Magdeburg, dat komend seizoen uitkomt in de tweede Bundesliga. De vleugelspeler van Groningen was transfervrij en heeft bij de Duitse club een contract getekend.

El Hankouri doorliep de jeugdopleiding voor Feyenoord waarbij hij ook debuteerde in de Eredivisie. De Rotterdamse club verhuurde hem in seizoen 2018-2019 aan FC Groningen dat hem in de zomer daarop overnam. In totaal kwam de Rotterdammer tot 127 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij vijfmaal scoorde.

Magdeburg werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen in de derde Bundesliga.

Schalke 04 met trainer Kramer terug de Bundesliga in

13.51 uur: De Duitse voetbalclub Schalke 04 gaat met Frank Kramer als nieuwe trainer de Bundesliga in. De 50-jarige Duitser ondertekende een contract voor twee jaar bij de ploeg uit Gelsenkirchen. Kramer werd in april ontslagen bij Arminia Bielefeld, dat uiteindelijk degradeerde uit de Bundesliga.

Kramer is komend seizoen wel weer actief op het hoogste niveau in Duitsland. Schalke 04 degradeerde vorig jaar uit de Bundesliga, maar wist als kampioen van de tweede divisie direct een terugkeer af te dwingen. Kramer krijgt als opdracht om Schalke daarin te houden. „We willen succesvol zijn en in ons geval is succes het voorkomen van degradatie in het seizoen 2022-2023”, aldus bestuurslid Peter Knäbel. Bij Schalke speelt de Nederlandse linksback Thomas Ouwejan (ex-AZ).

Kramer werkte eerder bij onder meer Greuther Fürth, Hoffenheim en de Duitse voetbalbond.

MAANDAG 6 JUNI

Zanetti nieuwe trainer voetbalclub Empoli

20.55 uur: Paolo Zanetti is de nieuwe trainer van voetbalclub Empoli, zo heeft de club uit de Italiaanse Serie A laten weten. Hij neemt het over van Aurelio Andreazzoli, van wie vorige week bekend werd dat hij vertrok.

Zanetti heeft een contract getekend voor twee jaar, met een optie voor nog een seizoen. Hij werd in april ontslagen bij Venezia, vanwege slechte resultaten.

Bologna werkt mee aan vervroegd vertrek Dijks

17.45 uur: De Hollandse kolonie bij FC Bologna wordt deze zomer naar verwachting een stukje kleiner. Oud-Ajacied Mitchell Dijks wil na vier jaar een volgende stap maken en hoewel zijn contract nog één jaar doorloopt, werkt de Serie A-club mee aan een transfervrij vertrek. Dat is een uitvloeisel van afspraken die in de winterstop zijn gemaakt, toen Dijks elders een contract kon tekenen, maar FC Bologna hem per se binnenboord wilde houden, omdat er geen goede vervanger gevonden kon worden.

Naast Dijks, die dit seizoen 16 duels in de Serie A heeft gespeeld, staan bij Bologna ook Jerdy Schouten, Denso Kasius, de in de tweede seizoenshelft aan SC Heerenveen verhuurde Sydney van Hooijdonk en de dit seizoen aan Trabzonspor verhuurde Stefano Denswil onder contract. Naar alle waarschijnlijkheid keert Denswil niet meer terug bij Bologna, terwijl SC Heerenveen huurling Van Hooijdonk graag wil behouden.

Milner (36) verlengt contract bij Liverpool met één seizoen

15.31 uur: James Milner heeft zijn contract bij Liverpool met één seizoen verlengd. „Ik ben erg blij dat ik nog een seizoen kan blijven”, zegt Milner op de website van de club.

„Ik heb het spelen voor deze club nooit als vanzelfsprekend beschouwd en dat zal ik ook nooit doen. Vorig seizoen was buitengewoon, ook al had het niet het einde waarop we hoopten. Maar eerlijk gezegd denk ik dat we daardoor alleen nog maar hongeriger zijn op weg naar meer succes”, aldus de middenvelder.

De 36-jarige Milner kwam in 2015 naar Liverpool en won onder coach Jürgen Klopp alles wat er te winnen viel. In 2019 won hij met de ’Reds’ de Champions League en in 2020 werd de Premier League en het WK voor clubteams gewonnen. Dit seizoen kwamen daar de FA Cup en de League Cup bij.

Liverpool verloor eind vorige maand de finale van de Champions League van Real Madrid (1-0). In de Premier League was Manchester City nipt te sterk. Milner speelde tot nu toe 289 officiële wedstrijden voor Liverpool, waarin hij 26 keer scoorde.

Portugese voetballer Bruno Alves (40) beëindigt loopbaan

13.41 uur: De Portugese voetballer Bruno Alves heeft op 40-jarige leeftijd zijn loopbaan beëindigd. De centrale verdediger speelde onder meer voor FC Porto, Fenerbahçe en Rangers FC. Afgelopen seizoen stond hij onder contract bij de Griekse club Apollon Smyrnis.

„Vandaag deel ik mede ik dat ik mijn voetbalcarrière afsluit, met dankbaarheid voor alle trainers, teamgenoten, coaches en mensen die betrokken waren bij mijn carrière. De reis eindigt hier, maar andere kansen zullen zich voordoen”, schreef Alves op sociale media.

Alves speelde bijna honderd interlands voor Portugal, waarmee hij in 2016 Europees kampioen werd. Met Porto werd hij in het begin van zijn loopbaan vier keer landskampioen, in 2006 onder leiding van trainer Co Adriaanse.

’Lukaku aangeboden bij Real Madrid’

12.58 uur: Romelu Lukaku had zijn terugkeer naar The Blues anders voorgesteld: in de Premier League schoot de 29-jarige spits schoot 8 keer raak, en in de Champions League moest hij meermaals tevreden zijn met een rol als invaller. Daardoor lijkt een vertrek niet uitgesloten, en de Belgische topschutter aller tijden werd intussen al meermaals gelinkt aan een terugkeer naar Inter, waar hij in 2021 kampioen werd. Maar volgens de Spaanse sportkrant Marca werd Lukaku intussen ook elders aangeboden.

Zo zouden de diensten van de Rode Duivel al aangeboden zijn bij Champions League-winnaar Real Madrid. Maar Lukaku is lang niet de enige die bij de Spaanse kampioen werd aangeboden: ook Gabriel Jesus, Raheem Sterling (beiden Manchester City) en Rafael Leao (AC Milan) worden genoemd.

Een spits lijkt in ieder geval noodzakelijkheid voor Real, want het bestuur wil zowel Luka Jovic als Mariano Diaz verkopen. Kylian Mbappé leek de gedoodverfde nieuwe spits van Real, maar hij koos voor een verlengd verblijf bij Paris Saint-Germain. Lukaku zou echter in gesprek zijn met Inter omtrent een terugkeer, maar dat is - gezien de financiële situatie van de Italianen - niet zo eenvoudig.

ZONDAG 5 JUNI

Nieuwe recordhouder Mané laat toekomst bij Liverpool open

14.35 uur: Sadio Mané heeft benadrukt dat hij deze zomer niet per se weg wil bij Liverpool. De Senegalese aanvaller, die zaterdag met een hattrick in de kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup tegen Benin (3-1) topscorer aller tijden van zijn land werd, ligt nog een jaar vast bij de Engelse voetbalclub. De 30-jarige Mané staat open voor een transfer, maar naar eigen zeggen is een langer verblijf bij Liverpool ook niet uitgesloten.

„Ik sta nog bij Liverpool onder contract en heb groot respect voor deze club. We moeten het afwachten”, zei Mané, die Senegal dit jaar naar de winst van de Afrika Cup en naar het WK in Qatar leidde. Senegal zit dan in groep A bij onder meer Oranje. Met Liverpool won hij de League Cup en de FA Cup. De ploeg van trainer Jürgen Klopp eindigde in de Premier League op 1 punt van Manchester City als tweede en verloor vorige week de finale van de Champions League met 1-0 van Real Madrid.

Mané had aangekondigd dat hij na de Europese finale duidelijkheid zou scheppen over zijn toekomst. Naar verluidt is Bayern München zeer geïnteresseerd in de aanvaller. Vooralsnog blijft onduidelijk of Mané deze zomer vertrekt uit Engeland.

De Senegalees zei eerder in de week dat hij zijn toekomst voor een belangrijk deel laat afhangen van de mening van zijn landgenoten. „Net als iedereen zit ik op sociale media en ik lees de reacties. Als tussen de 60 en 70 procent van de Senegalezen wil dat ik Liverpool verlaat? Ik doe wat zij willen. We zullen het snel meemaken, de toekomst zal het ons leren.”

Mané voerde met drie doelpunten tegen Benin (waarvan twee strafschoppen) zijn totaal in de nationale ploeg op naar 32 goals, drie meer dan Henri Camara met wie hij het record deelde.

ZATERDAG 4 JUNI

Bakker verruilt Heerenveen voor Qatar

19.52 uur: Nick Bakker verruilt SC Heerenveen voor Al-Arabi in Qatar. De 29-jarige centrale verdediger was transfervrij en heeft een contract getekend bij de nummer vier uit Qatar.

Heerenveen trok Bakker afgelopen seizoen aan. Hij kwam 21 wedstrijden in actie voor de Friese club en scoorde twee keer. Bakker speelde de vijf seizoenen daarvoor bij FC Emmen en maakte toen transfervrij de overstap naar Heerenveen. Voor zijn periode bij Emmen kwam Bakker uit voor FC Groningen, waar hij maar een paar duels in het eerste elftal speelde.

Farke aangesteld als voetbaltrainer bij Borussia Mönchengladbach

17.13 uur: Daniël Farke is aangesteld als de nieuwe trainer van Borussia Mönchengladbach. De 45-jarige Duitse coach tekende een contract tot medio 2025 bij de club uit de Bundesliga.

Farke werd vooral bekend door Norwich City in 2018 terug naar de Premier League te loodsen, een hoogstandje dat hij in 2021 nog eens herhaalde. Vorig seizoen vertrok hij bij de club en in januari werd hij aangesteld als hoofdtrainer van het Russische FK Krasnodar. Daar vertrok hij na de Russische inval in Oekraïne.

Aston Villa neemt Zweedse doelman Olsen over van AS Roma

12:20 uur Aston Villa neemt Robin Olsen over van AS Roma. De doelman van de Zweedse nationale ploeg kwam sinds januari op huurbasis al uit voor de Engelse club uit Birmingham.

Aston Villa betaalt naar verluidt 3,5 miljoen euro voor Olsen, die achter de Argentijn Emiliano Martínez tweede doelman is. Olsen mocht op de laatste speeldag van de Premier League wel meedoen bij Aston Villa, dat bij Manchester City een voorsprong van 2-0 nam. Dankzij drie late treffers won Manchester City alsnog en behaalde de club de landstitel.

Aanvoerder Veldmate (33) blijft jaar langer bij FC Emmen

11:18 uur Trainer Dick Lukkien heeft ook komend seizoen bij FC Emmen de beschikking over Jeroen Veldmate. De 33-jarige verdediger bereikte met de clubleiding een akkoord over een contract voor één seizoen.

Veldmate speelde in het seizoen 2017/2018 al voor Emmen en promoveerde toen met de club naar de Eredivisie. De speler zelf stapte echter over naar Go Ahead Eagles, waar hij drie jaar lang voetbalde en in zijn laatste seizoen ook naar de Eredivisie promoveerde. Met Emmen, waar Veldmate vorig jaar zomer terugkeerde, behaalde hij afgelopen seizoen de titel in de eerste divisie.

„Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij FC Emmen”, zegt Veldmate, die aanvoerder is. „Het afgelopen seizoen hebben we met een leuke spelersgroep uitstekend gepresteerd. Nu kijk ik ernaar uit om samen de Eredivisie in te gaan.”

VRIJDAG 3 JUNI

PSV haalt aanvalster Smits terug

15.58 uur: Joëlle Smits voetbalt met ingang van komend seizoen weer voor PSV. De Eindhovense club neemt de 22-jarige aanvalster over van VfL Wolfsburg, waar ze niet langer dan een jaar voetbalde.

Smits, die een contract voor drie seizoenen ondertekent bij PSV, won met Wolfsburg de landstitel en de beker. In de Champions League strandde de Duitse club in de halve eindstrijd. Smits was lang niet altijd basisspeelster.

„Het vertrouwde gevoel dat ik bij PSV heb, en de sportieve ambities die ik en de club hebben, gaan hopelijk tot successen leiden”, zegt Smits. „Ik heb een leerzaam en bij vlagen lastig jaar achter de rug, maar ben blij dat ik dat heb meegemaakt. Om het allerbeste uit jezelf te halen, moet een mens ook gelukkig zijn. Dat ben ik bij PSV. Hier wil ik spelen, wil ik belangrijk zijn en wil ik prijzen winnen.”

Alexandre Lacazette vertrekt bij Arsenal

15.04 uur: Alexandre Lacazette speelt komend seizoen niet meer bij Arsenal. Het aflopende contract van de 31-jarige Franse aanvaller wordt niet verlengd.

Lacazette kwam in 2017 voor een toenmalig clubrecord van 46,5 miljoen pond (54,4 miljoen euro) over van Olympique Lyon. In twee seizoenen was Lacazette topscorer van Arsenal, maar dit jaar raakte de spits zijn basisplaats kwijt.

„Lacazette is een fantastische speler voor ons geweest. Hij was, zowel op als naast het veld, een echte leider en heeft een zeer grote invloed gehad op onze jongere spelers”, aldus trainer Mikel Arteta over de Fransman, die 71 doelpunten maakte en 36 assist gaf voor Arsenal.

„Eens een ’Gunner’, altijd een ’Gunner’”, schrijft Lacazette op Twitter aan de fans van Arsenal.

DONDERDAG 2 JUNI

Van der Ree assistent-trainer FC Groningen

20.23 uur: Frank Wormuth, de nieuwe oefenmeester van FC Groningen, krijgt komend seizoen bij zijn werkzaamheden behalve van Alfons Arts en keeperstrainer Harmen Kuperus ook assistentie van Dennis van der Ree. De 43-jarige Rotterdammer, die afgelopen seizoen deel uitmaakte van de technische staf van Feyenoord, heeft donderdag een overeenkomst voor twee jaar ondertekend.

Lazio-trainer Sarri verlengt contract tot medio 2025

19.40 uur: Maurizio Sarri heeft zijn contract als trainer van Lazio verlengd tot medio 2025, heeft de Romeinse club donderdag laten weten. De 63-jarige Italiaan leidde de ploeg afgelopen seizoen naar de vijfde plaats in de Serie A. Dat betekende deelname aan de Europa League.

Sarri volgde vorig jaar Simone Inzaghi op bij Lazio. Eerder had hij onder meer Napoli, Chelsea en Juventus onder zijn hoede. Volgens de Italiaanse media krijgt hij in Rome de komende jaren meer zeggenschap bij het aankoopbeleid.

FC Utrecht verhuurt spits Balk aan SC Cambuur

13.54 uur: Remco Balk voetbalt komend seizoen in de Eredivisie voor SC Cambuur. De Friese club huurt de 21-jarige aanvaller voor een jaar van FC Utrecht. Balk speelde afgelopen seizoen in de hoofdmacht zeventien wedstrijden in de Eredivisie en bij Jong FC Utrecht twaalf in de Keuken Kampioen Divisie.

De club uit de Domstad nam Balk begin 2021 over van FC Groningen, waarbij hij de jeugdopleiding had doorlopen. Na elf competitieduels in de Groningse hoofdmacht, waarin hij de winnende treffer maakte tegen Ajax, verhuisde Balk naar FC Utrecht.

„Voor de ontwikkeling van Remco is het belangrijk om op een zo hoog mogelijk niveau zo veel mogelijk speelminuten te maken”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. „Bij SC Cambuur is het perspectief op Eredivisiespeeltijd voor Remco op dit moment beter dan in Utrecht.”

Technisch manager Foeke Booy van Cambuur noemt de tijdelijke overstap van Balk een „win-winsituatie” voor beide clubs. „Remco heeft zijn kwaliteiten laten zien op het hoogste niveau en past met zijn opportunisme en diepgang bij hoe wij willen spelen”, aldus Booy.

FC Twente laat keepers vertrekken

13.53 uur: Na het aantrekken van Przemyslaw Tyton als reservedoelman laat FC Twente twee keepers vertrekken. Ennio van der Gouw, de zoon van oud-doelman Raimond van der Gouw (onder andere ex-Manchester United en ex-Vitesse), vertrekt transfervrij en staat in de belangstelling van VVV-Venlo. Go Ahead Eagles heeft zich bij FC Twente gemeld om Jeffrey de Lange over te nemen. Hoewel de voormalige jeugdkeeper van Ajax een doorlopend contract heeft, is FC Twente bereid om mee te denken. Go Ahead ziet in De Lange de opvolger van doelman Andries Noppert die met trainer Kees van Wonderen is meeverhuisd naar SC Heerenveen.

Stefanie van der Gragt na twee jaar weer weg bij Ajax

13.09 uur: Voetbalster Stefanie van der Gragt vertrekt na twee jaar bij Ajax. De 29-jarige verdedigster, international van Oranje, neemt zondag afscheid in de finale van het toernooi om de Eredivisie Cup tegen FC Twente. Volgens Ajax is in gezamenlijk overleg besloten om het aflopende contract van Van der Gragt niet te verlengen.

„Met pijn in mijn hart speel ik zondag mijn laatste wedstrijd voor de Ajax Vrouwen”, aldus de aanvoerster op Instagram. „Helaas niet het einde waar ik op hoopte, maar nog één keer alles geven in een finale.” Het is niet bekend of ze haar carrière voortzet en zo ja, bij welke club.

De 86-voudig international van Oranje (11 doelpunten) maakt deel uit van de selectie die bondscoach Mark Parsons eerder deze week presenteerde voor het EK van komende zomer in Engeland. Van der Gragt won met de voetbalsters het EK van 2017 in eigen land en maakte deel uit van de ploeg die twee jaar later de finale van het WK haalde.

Van der Gragt keerde in 2020 terug bij Ajax, na twee jaar bij FC Barcelona. De verdedigster had in 2018 de ’dubbel’ gepakt met de Amsterdamse vrouwenploeg. Van der Gragt speelde daarvoor ook voor AZ, Telstar, FC Twente en Bayern München. De afgelopen twee seizoenen moest Ajax het in de strijd om de landstitel in de Eredivisie Vrouwen steeds afleggen tegen FC Twente.

Ook middenvelder Mata verlaat Manchester United

11:32 uur Juan Mata vertrekt deze zomer bij Manchester United, de club van de nieuwe trainer Erik ten Hag. De 34-jarige middenvelder kwam begin 2014 over van Chelsea en speelde sindsdien 285 wedstrijden voor United. Daarin kwam de Spanjaard 51 keer tot scoren.

Met United won Mata vier grote prijzen. De eerste daarvan was in 2016, toen de ploeg de FA Cup veroverde. In 2017 won hij met de Engelse club de Europa League door in de finale Ajax te verslaan. In datzelfde seizoen pakte United ook het Community Shield en de League Cup.

Mata kwam dit seizoen zelden in actie. Hij speelde zeven wedstrijden in de Premier League, waarvan slechts twee in de basis. De Spanjaard mocht in de laatste competitiewedstrijd tegen Crystal Palace invallen.

Woensdag werd al bekend dat ook Paul Pogba en Jesse Lingard vertrekken bij Manchester United, dat na een teleurstellend seizoen Ten Hag heeft aangesteld als trainer.

Schwarz wordt nieuwe hoofdtrainer van Hertha BSC

10.20 uur: Sandro Schwarz wordt de nieuwe hoofdtrainer van de Duitse ploeg Hertha BSC. Schwarz komt over van Dynamo Moskou en heeft een contract getekend tot 2024.

Schwarz is de opvolger van Felix Magath, die eind mei zijn vertrek aankondigde nadat Hertha zich had verzekerd van lijfsbehoud in de Bundesliga. De ploeg eindigde afgelopen seizoen als zestiende in de Duitse competitie en moest zich via promotie-degradatie zien te handhaven.

Volgens sportief directeur Fredi Bobic was de keuze voor Schwarz een logische. „Toen ik op zoek was naar een nieuwe coach voor Hertha BSC heb ik me niet alleen gericht op technische kwaliteiten, maar ook op enthousiasme en passie. Sandro heeft dat allemaal laten zien tijdens zijn periode bij FSV Mainz 05 en ook bij Dynamo Moskou. Dat hebben we nodig bij Hertha BSC”, zegt Bobic.

Schwarz is blij met zijn nieuwe aanstelling. „De club heeft een moeilijke periode achter de rug. Ik kijk er naar uit om de herstart vorm te geven en er iets positiefs van te maken met werk, plezier en veel energie”, zegt hij.

Van juli 2017 tot november 2019 was Schwarz actief als coach van FSV Mainz 05. Sinds oktober 2020 werkte hij als coach bij Dynamo Moskou.

WOENSDAG 1 JUNI

Empoli neemt afscheid van trainer Andreazzoli

23.01 uur: De Italiaanse voetbalclub Empoli heeft afscheid genomen van trainer Aurelio Andreazzoli. De 68-jarige Italiaan was bezig aan zijn tweede periode bij de nummer 14 van de Serie A.

Empoli eindigde afgelopen seizoen 11 punten boven de degradatiestreep, maar dat was voor beide partijen geen reden om met elkaar door te gaan.

Andreazzoli werkte van 2017 tot 2019 ook bij Empoli, waarna hij enkele maanden bij Genoa trainer was.

Trainer Buijs aan de slag bij Belgische subtopper KV Mechelen

17.22 uur: Danny Buijs is de nieuwe trainer van de Belgische subtopper KV Mechelen. De 39-jarige Buijs was de afgelopen jaren de hoofdtrainer bij FC Groningen, waar zijn contract afliep. Hij wordt in Groningen vervangen door de Duitser Frank Wormuth.

„Ik wilde na acht jaar Nederland heel graag een buitenlands avontuur aangaan en wilde ook in de buurt van mijn drie kinderen blijven. Ik heb met een aantal clubs contact gehad, maar had meteen een goed gevoel hier”, zei Buijs, die voor zijn periode in Groningen bij de amateurs van Kozakken Boys werkte.

KV Mechelen eindigde afgelopen seizoen als zevende in de reguliere competitie en in de play-offs greep de club naast Europees voetbal.

KV Mechelen heeft een verleden met Nederlandse trainers. In de jaren tachtig was Aad de Mos er werkzaam en later onder anderen Barry Hulshoff en André Wetzel. De Mos won met de club in 1988 de Europacup II.

Buijs volgt in Mechelen Wouter Vrancken op.

Borussia Dortmund plukt verdediger Vermeulen weg bij FC Eindhoven

16.39 uur: Borussia Dortmund heeft verdediger Valentino Vermeulen weggeplukt bij FC Eindhoven. De 20-jarige Vermeulen is afkomstig uit de jeugdopleiding van de nummer 3 van de eerste divisie.

„Uiteraard hebben we ons best gedaan om Valentino in Eindhoven te houden, maar na zo’n exceptioneel goed seizoen weet je dat er interesse van andere clubs komt. Dat een club als Borussia Dortmund nu de volgende stap is voor Valentino maakt de club ook ontzettend trots. Deze transfer is dik verdiend en is ook meteen een groot compliment naar onze jeugdopleiding”, aldus technisch manager Marc Scheepers.

Vermeulen speelde 74 wedstrijden voor de Brabantse club. In de play-offs om promotie en degradatie verloor FC Eindhoven vorige maand over twee duels van ADO Den Haag.

Dinsdag nam Sparta de Canadese aanvaller Charles-Andreas Brym al over van de tweede club uit Eindhoven.

DINSDAG 31 MEI

Sparta neemt Canadese aanvaller Brym over van FC Eindhoven

22.06 uur: Sparta Rotterdam heeft zich versterkt met Charles-Andreas Brym. De 23-jarige Canadese aanvaller komt over van FC Eindhoven, waar hij afgelopen seizoen in 26 competitiewedstrijden acht keer scoorde. Brym, zesvoudig international van Canada, ondertekent een contract voor drie seizoenen op Het Kasteel.

„Hij stond al langer op onze radar en we hebben hem goed gevolgd afgelopen seizoen, waarvan heel intensief in de laatste periode. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en geloven dat hij de stap naar de Eredivisie kan zetten”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta.

Brym is momenteel op pad met de nationale ploeg van Canada. Dat land doet eind dit jaar mee aan het WK, voor het eerst sinds 1986. Canada is ingedeeld in een poule met België, Kroatië en Marokko.

Verdediger Lelieveld tweede aanwinst RKC

20.24 uur: RKC Waalwijk heeft met Julian Lelieveld de tweede aanwinst voor volgend seizoen binnengehaald. De 24-jarige verdediger komt transfervrij over van De Graafschap en ondertekende een contract voor drie jaar bij de club uit de Eredivisie.

RKC trok eerder al middenvelder Kevin Felida (FC Den Bosch) aan. Lelieveld komt uit de jeugd van Vitesse en speelde voor die club al 21 wedstrijden in de Eredivisie. Hij kwam ook een jaar op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles. De verdediger verhuisde in 2020 naar De Graafschap.

„Julian past ideaal in het RKC-profiel zoals wij dat voor ons zien”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Met zijn komst voegen we namelijk een talentvolle rechtsbenige verdediger met veel potentie toe aan onze selectie. Er was veel interesse in hem, dus we zijn blij dat hij voor RKC kiest.”

Robbemond blijft Hofland assisteren bij gedegradeerd Willem II

18.43 uur: Na hoofdtrainer Kevin Hofland heeft ook assistent-coach Reinier Robbemond zijn contract bij Willem II verlengd. De 50-jarige voormalige middenvelder is nu tot de zomer van 2024 aan de Tilburgse club verbonden, net als Hofland.

Robbemond werd in maart ontslagen als hoofdtrainer van De Graafschap en keerde daarop in april terug bij Willem II, de club waar hij van 2016 tot 2018 ook al werkte. Ondanks een goede reeks resultaten aan het einde van de competitie wist Willem II degradatie niet te voorkomen.

„Ik heb wederom ervaren waarom ik hier graag werk”, zegt Robbemond. „Ik wil de club erg graag helpen om terug te keren naar de Eredivisie. Dat is een mooi, uitdagend doel waar we met z’n allen vol voor moeten gaan.”

Mazzu verlaat stuntploeg Union en volgt Kompany op bij Anderlecht

17.53 uur: De Belgische voetbalclub Anderlecht heeft Felice Mazzu aangesteld als opvolger van Vincent Kompany. De 56-jarige Belg met Italiaanse roots ondertekende in Brussel een contract voor onbepaalde tijd als hoofdtrainer. Mazzu komt over van Union, dat onder zijn leiding vorig jaar kampioen werd van de tweede klasse en dit seizoen op het hoogste niveau maar net naast de landstitel greep.

Union, de club van oud-Feyenoorder Bart Nieuwkoop, stond vrijwel het hele seizoen bovenaan. Tijdens de play-offs moest de ploeg van Mazzu het echter afleggen tegen het Club Brugge van trainer Alfred Schreuder. Union eindigde als tweede, Anderlecht werd derde. De recordkampioen uit Brussel nam vorige week afscheid van Kompany, voormalig aanvoerder van de ’Rode Duivels’.

Mazzu werkte in 2019 bij Racing Genk, toen de kampioen van België. Hij werd echter al na een paar maanden ontslagen. Bij Anderlecht krijgt Mazzu, twee keer gekozen tot beste trainer van België, een nieuwe kans bij een topclub.

„Ik zal de twee unieke seizoenen bij Union Saint-Gilloise nooit vergeten”, aldus Mazzu. „De ambities van Anderlecht bieden me een unieke kans die ik niet aan me voorbij mag laten gaan.”

Perisic verruilt Internazionale voor Tottenham Hotspur

17.16 uur: De Kroatische aanvaller Ivan Perisic verruilt Internazionale voor Tottenham Hotspur. De 33-jarige Perisic heeft tot medio 2024 getekend in Londen.

Perisic had een aflopend contract bij Inter, dat hem in 2015 overnam van VfL Wolfsburg. Tussendoor werd hij ook nog kort verhuurd aan Bayern München. „We betreuren het, maar hij wil naar de Premier League. We waren niet in een positie om hem een beter aanbod te doen”, zei Giuseppe Marotta, de baas van Inter, eerder deze week al.

Bij de Spurs wordt Perisic herenigd met trainer Antonio Conte, die van 2019 tot 2021 bij Inter werkte en vorig jaar kampioen werd met de Italiaanse club. Afgelopen seizoen werd de club uit Milaan tweede, achter stadgenoot AC Milan. Tottenham werd vierde in de Engelse Premier League en verzekerde zich daarmee van deelname aan de Champions League.

Perisic speelde in het verleden ook voor Borussia Dortmund, Club Brugge, Roeselare en Sochaux.

PSG neemt Portugees Mendes definitief over van Sporting Lissabon

11:11 uur Paris Saint-Germain heeft verdediger Nuno Mendes definitief overgenomen van Sporting Lissabon. De 19-jarige Portugees werd het afgelopen seizoen al gehuurd door PSG, dat een koopoptie had bedongen. Die is nu gelicht en Mendes heeft in Parijs een overeenkomst tot medio 2026 getekend. Met de overgang is naar verluidt zo’n 40 miljoen euro gemoeid.

Mendes kende een goed eerste seizoen in Parijs. Hij kwam in 37 officiële duels in actie en had een belangrijk aandeel in de Franse titel. Het was voor Mendes zijn tweede landstitel in evenveel seizoenen. Vorig seizoen greep hij ook al de Portugese titel met Sporting. Hij werd in Ligue 1 uitgeroepen tot beste linksachter van de competitie.

PSG verloor in de Champions League al in de achtste finales van de uiteindelijke kampioen Real Madrid

MAANDAG 30 MEI

Tolisso na vijf jaar vol blessures weg bij Bayern München

15.00 uur: De Franse middenvelder Corentin Tolisso verlaat Bayern München na vijf jaar. De 27-jarige Tolisso, die in 2017 overkwam van Olympique Lyon, stond vaak aan de kant met blessures. Zijn aflopende contract in München wordt niet verlengd. Bayern wil Ryan Gravenberch van Ajax overnemen als vervanger van Tolisso.

De Fransman speelde 118 wedstrijden voor Bayern en maakte 21 doelpunten. Tolisso won met de Duitse topclub vijf landstitels, twee keer de Duitse beker en in 2020 de Champions League, Europese Supercup en het WK voor clubs. Tolisso maakte deel uit van de Franse selectie die het WK van 2018 in Rusland won. „Hij gaf nooit op, ook niet in moeilijke fases”, zei technisch directeur Hasan Salihamidzic over de vele fysieke problemen van Tolisso.

Bayern München versterkte zich voor volgend seizoen al met Noussair Mazraoui, die transfervrij overkomt van Ajax. Vermoedelijk verhuist ook middenvelder Gravenberch van Amsterdam naar München.

Isco kondigt vertrek aan bij Real Madrid

14.22 uur: Enkele dagen na het winnen van de Champions League heeft Isco zijn vertrek aangekondigd bij Real Madrid. „Na negen jaar is het voorbij bij deze club”, liet de international op sociale media weten. Het contract van de 30-jarige voetballer loopt op 30 juni af. „Al mijn dromen zijn uitgekomen. Nu is het mooi geweest.”

Isco kwam in 2013 bij Real Madrid en won met de club Spaanse titels, bekers en vijf keer de Champions League. Hij speelde eerder bij onder meer Valencia en Málaga.

Real Madrid versloeg zaterdag in de finale van de Champions League Liverpool met 1-0. Isco kwam in Parijs niet in actie. Hij heeft nog niet laten weten wat hij het komend seizoen gaat doen.

ZONDAG 29 MEI

Marcelo na 15 jaar weg bij Real Madrid, Modric gaat bijtekenen

10.49 uur: De Braziliaanse linksback Marcelo verlaat Real Madrid na ruim vijftien jaar. De 34-jarige verdediger bevestigde dat na de gewonnen finale van de Champions League tegen Liverpool (1-0). Marcelo kwam weliswaar niet in actie in Parijs, maar mocht als eerste aanvoerder van de club wel de beker in ontvangst nemen. Karim Benzema, de captain van Real tijdens de finale, schoof kort voor de huldiging de band om de bovenarm van Marcelo.

„De emoties zijn groot, dit was mijn laatste wedstrijd met Real Madrid”, zei Marcelo, wiens aflopende contract niet wordt verlengd. De Braziliaan was sinds zijn komst naar Madrid, begin 2007, lange tijd de vaste linksback. De laatste jaren kreeg hij steeds minder speeltijd. Als wisselspeler won Marcelo in het Stade de France voor de vijfde keer de Europese hoofdprijs. „Hiermee is een prachtige cirkel rond.” Het is nog niet bekend waar Marcelo zijn carrière voortzet.

De Kroatische spelmaker Luka Modric, die net als Marcelo na 2014, 2016, 2017 en 2018 voor de vijfde keer de Champions League won met Real, blijft wel in Madrid voetballen. Volgens de krant Marca staat de 36-jarige Modric op het punt zijn aflopende contract met een jaar te verlengen. De Kroaat speelt sinds 2012 voor Real.

ZATERDAG 28 MEI

Trainer Vrancken van KV Mechelen naar Racing Genk

14.40 uur: De Belgische voetbaltrainer Wouter Vrancken verruilt KV Mechelen voor Racing Genk. De 43-jarige Vrancken ondertekende een contract voor onbepaalde tijd bij de viervoudig landskampioen. Als actief voetballer speelde Vrancken ook een paar jaar in Genk.

Onder leiding van Vrancken promoveerde KV Mechelen in 2019 als kampioen van de eerste klasse B naar het hoogste niveau. Mechelen won dat jaar als tweedeklasser ook zeer verrassend de Belgische beker. De ploeg van Vrancken eindigde dit seizoen op de zevende plaats in de reguliere competitie. Het lukte niet om via de play-offs een ticket voor Europees voetbal te bemachtigen.

Vrancken volgt bij Genk de Duitser Bernd Storck op. Hij werkte slechts vijf maanden bij de club na het ontslag van John van den Brom. Mark van Bommel was ook in beeld om Storck op te volgen, maar de Limburger gaat aan de slag bij Royal Antwerp FC, de club van technisch directeur Marc Overmars.

Trainer Tudor verlaat Italiaanse voetbalclub Hellas Verona

12.35 uur: De Italiaanse voetbalclub Hellas Verona heeft afscheid genomen van trainer Igor Tudor. Onder leiding van de Kroatische oud-international eindigde Hellas Verona dit seizoen op de negende plaats in de Serie A. Na een evaluatie besloten de clubleiding en Tudor „in gezamenlijk overleg” uit elkaar te gaan.

De 44-jarige Kroaat, die met zijn land in 1998 brons pakte op het WK in Frankrijk en in de Serie A heel wat successen vierde met Juventus, volgde begin dit seizoen de ontslagen Eusebio Di Francesco op in Verona. Toen hij begon, stond Hellas puntloos onderaan. „Met een fantastische groep spelers hebben we buitengewone resultaten geboekt”, zei Tudor. „Ik heb gesprekken gevoerd met de voorzitter. Niet alle voorwaarden bleken aanwezig om samen verder te gaan.” Tudor was eerder trainer van onder meer Galatasaray, Udinese en Hajduk Split.

Europa League-winnaar Frankfurt neemt Hauge over van AC Milan

09.44 uur: De Duitse voetbalclub Eintracht Frankfurt heeft huurling Jens Petter Hauge definitief overgenomen van AC Milan. De Noorse vleugelspeler ondertekende een contract voor vier jaar bij de winnaar van de Europa League. De 22-jarige Hauge speelde dit seizoen op huurbasis voor Eintracht Frankfurt.

De Noorse international kwam tot 38 wedstrijden en drie doelpunten. Hauge viel vorige week in tijdens de finale van de Europa League tegen Rangers FC. De Duitse club versloeg de Schotse ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst via strafschoppen. Als winnaar van de Europa League mag Eintracht Frankfurt volgend seizoen meedoen aan de Champions League.

AC Milan had Hauge twee jaar geleden overgenomen van de Noorse club Bodø/Glimt. De Noor maakte in achttien wedstrijden in de Serie A twee doelpunten.

VRIJDAG 27 MEI

PSV gaat langer door met verdediger Teze

20.54 uur: PSV heeft het contract van Jordan Teze opengebroken en met een jaar verlengd. De 22-jarige verdediger is nu tot de zomer van 2025 verbonden aan de Eindhovenaren.

Teze doorliep de jeugdopleiding van PSV en maakte in augustus 2018, in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle, zijn debuut in de Eredivisie. „Ik teken vandaag voor de vierde keer een contract bij PSV. Ik voel mezelf heel erg verbonden met deze club”, aldus Teze, die aan zijn zestiende seizoen bij de club begint.

Onder leiding van trainer Roger Schmidt groeide Teze de voorbije twee seizoenen uit tot vaste waarde in het centrum van de verdediging. Soms voetbalde hij noodgedwongen als rechtsback.

Bondscoach Louis van Gaal selecteerde Teze in maart voor het eerst voor Oranje. De PSV’er kwam vanwege een blessure niet in actie in de oefenduels met Denemarken en Duitsland. Teze werd vrijdag opnieuw geselecteerd, voor de komende vier wedstrijden van het Nederlands elftal in de Nations League.

„Het is eigenlijk niet te bevatten. Ik heb de afgelopen maanden keihard gewerkt om een oproep te verdienen voor Oranje. Ik keek vandaag op mijn telefoon en zag tot mijn grote blijdschap dat het gelukt is. Als klap op de vuurpijl mag ik nu ook nog eens een vernieuwd contract tekenen bij PSV. Een mooiere dag is nauwelijks denkbaar”, zei de in Groningen geboren Teze.

NAC Breda neemt afscheid van trainer De Graaf

18.37 uur: NAC Breda gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het aflopende contract met Edwin de Graaf wordt niet verlengd, meldt de Brabantse eerstedivisionist vrijdag.

De Graaf begon in juli als hoofdtrainer van NAC, als opvolger van de opgestapte Maurice Steijn. Die besloot zijn functie neer te leggen vanwege bedreigingen vanuit de achterban aan hem en zijn gezin. De Graaf was assistent van Steijn en schoof door naar de positie van hoofdtrainer. Onder leiding van de 42-jarige voormalig voetballer eindigde NAC als achtste. In de play-offs was ADO Den Haag in de eerste ronde te sterk.

„Gezien de sportieve prestaties en de ontwikkeling van de spelersgroep van afgelopen seizoen, heeft de club de keuze gemaakt om het aflopende contract van Edwin de Graaf niet te verlengen”, stelt de leiding van NAC. „Het was op sportief vlak een lastig seizoen. Voor de hoofdtrainer was het tevens op persoonlijk vlak een moeilijk jaar. NAC heeft erg veel bewondering voor de werklust en de positiviteit van Edwin tijdens deze moeilijke periode.”

NAC doelt daarmee op het feit dat in november een tumor bij De Graaf werd ontdekt. Na een operatie in december werd hij vorige maand ’schoon’ verklaard.

Jeugdinternational Braaf van City naar Borussia Dortmund

15.57 uur: De Nederlandse jeugdinternational Jayden Braaf verruilt Manchester City voor Borussia Dortmund. De 19-jarige aanvaller, die in de jeugdopleiding van Ajax en PSV zat, ondertekende een contract voor drie jaar bij de nummer 2 van Duitsland. Braaf komt transfervrij over van City.

De Engelse topclub plukte de Amsterdammer in 2018 weg uit de opleiding van PSV. Braaf mocht regelmatig meetrainen met de A-selectie van trainer Pep Guardiola, maar tot een debuut in het eerste elftal van City kwam het niet.

Braaf speelde het seizoen 2020-2021 op huurbasis voor de Italiaanse club Udinese. In vier wedstrijden in de Serie A maakte hij één doelpunt, op 25 april vorig jaar tegen Benevento. Hij werd daarmee de jongste Nederlandse doelpuntenmaker in de Serie A. Braaf liep kort daarna een zware knieblessure op, die hem een jaar aan de kant hield.

De voetballer zet zijn carrière nu voort bij Dortmund, dat erom bekend staat jonge spelers kansen te geven. „We volgen de ontwikkeling van Jayden al jaren op de voet”, zegt technisch directeur Sebastian Kehl. „Hij heeft in het verleden laten zien dat hij met zijn snelheid en talent het verschil kan maken. Na meer dan een jaar afwezig te zijn geweest vanwege een blessure, heeft hij tijd nodig om op zijn oude niveau terug te komen. Wij willen hem die tijd geven. Als hij de fase die voor hem ligt goed doorkomt, hebben we een groot talent aan boord.”

Calvin Raatsie voor drie seizoenen naar FC Utrecht

14.30 uur: FC Utrecht heeft haar volgende zomerversterking binnen. Doelman Calvin Raatsie komt transfervrij over van (Jong) Ajax en tekent voor drie seizoenen in de Domstad.

Voetbalster Van den Berg verlengt contract bij PSV

13.26 uur: Voetbalster Mandy van den Berg speelt ook volgend seizoen voor PSV. De aanvoerster heeft haar contract in Eindhoven met een jaar verlengd. Van den Berg keerde in 2020 terug in de Nederlandse competitie, nadat de verdedigster jaren in Zweden, Noorwegen, Engeland en Spanje had gespeeld.

Vorig jaar veroverde de 31-jarige Westlandse met PSV de KNVB-beker, de eerste prijs van de Eindhovense vrouwenploeg. Dit seizoen eindigde PSV achter FC Twente en Ajax op de derde plaats in de Eredivisie Vrouwen.

„Ik wil belangrijk zijn voor het team en voel me hier thuis en gewaardeerd”, zegt Van den Berg. „Het ’vuur’ om er vol voor te gaan met volledige toewijding, brandt nog vurig.”

Van den Berg was jarenlang aanvoerster van de nationale ploeg. Tijdens het door de ’Leeuwinnen’ gewonnen EK van 2017 in eigen land raakte ze echter haar basisplaats kwijt. De 90-voudig international stelde zich daarna een tijdje niet meer beschikbaar voor Oranje. Ze kwam terug op dat besluit, maar werd niet meer opgeroepen.

PSV heeft zich voor volgend seizoen al versterkt met de Oranje-internationals Kika van Es, Inessa Kaagman en Siri Worm.

Huurling Vlap keert niet meer terug bij FC Twente

12.19 uur: Michel Vlap keert niet meer terug bij FC Twente. De nummer 4 van de Eredivisie huurde de Friese middenvelder dit seizoen van Anderlecht. De Belgische club wil Vlap niet nog een jaar verhuren en volgens Twente is het financieel onmogelijk om de aanvallende middenvelder te kopen. Zijn contract in Brussel loopt nog twee jaar door.

Vlap (24) was dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Ron Jans. Hij maakte vijf doelpunten en gaf twee assists. De voormalige jeugdinternational speelde eerder voor sc Heerenveen. Na zestien doelpunten in het seizoen 2018-2019 stapte Vlap over naar Anderlecht, waar hij in zijn eerste jaar tien doelpunten maakte in de Belgische competitie. Halverwege het seizoen 2020-2021 verhuurde Anderlecht hem aan de Duitse Bundesliga-club Arminia Bielefeld. In de zomer van vorig jaar kwam hij op huurbasis naar Enschede. FC Twente plaatste zich voor de derde voorronde van de Conference League.

„Zijn werkgever Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons”, zegt algemeen directeur Paul van der Kraan. „Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen.”

DONDERDAG 26 MEI

Aston Villa neemt verdediger Carlos over van Sevilla

19.33 uur: Aston Villa neemt verdediger Diego Carlos over van Sevilla. De Premier League-club uit Birmingham heeft bevestigd dat er een akkoord is met de Spanjaarden.

De 29-jarige Carlos speelde in drie seizoenen 136 wedstrijden voor Sevilla en won in 2020 de Europa League met de Spanjaarden. De Braziliaan, die op de Spelen van Tokio olympisch goud won met de nationale ploeg, moet nog medisch gekeurd worden en tot een persoonlijk akkoord komen met Aston Villa.

De club uit Birmingham eindigde met coach Steven Gerrard als veertiende in de Premier League. Eerder werd middenvelder Boubacar Kamara van Olympique Marseille overgenomen en de van FC Barcelona gehuurde Braziliaan Philippe Coutinho definitief vastgelegd.

Leeds haalt Amerikaanse international Aaronson

De Britse voetbalclub Leeds heeft de Amerikaanse international Brenden Aaronson (21) gecontracteerd. De middenvelder is afkomstig van het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Hij heeft overeenstemming bereikt over een verbintenis van vijf jaar. Leeds wist zich dit seizoen te handhaven in de Premier League.

Aaronson kwam achttien keer uit voor de nationale ploeg van de Verenigde Staten. Hij scoorde in die duels vijf keer.

Trainer Ricardo Moniz aan de slag in Hongarije

Ricardo Moniz gaat weer als hoofdtrainer aan de slag in Hongarije. Bij ZTE, beter bekend als Zalaegerszegi. Moniz werkte in Hongarije eerder voor Ferencvaros.

„Ik ben blij dat ik kan terugkeren naar Hongarije, want de mensen houden hier van voetbal. Ik wil de club graag helpen zijn doelen te bereiken, jong Hongaars talent helpen ontwikkelen en de internationale betrekkingen verbeteren.”

Moniz was tot voor kort werkzaam als jeugdtrainer bij HSV, de club waar hij eerder een periode als hoofdtrainer werkzaam was. De Eindhovenaar was eerder ook hoofdtrainer bij onder andere Excelsior, Red Bull Salzburg, 1860 München en FC Eindhoven.

Knoester van gedegradeerd Heracles naar Hongaarse kampioen

Mats Knoester verruilt het gedegradeerde Heracles Almelo voor de Hongaarse kampioen Ferencváros. De 23-jarige verdediger ondertekende een contract voor drie jaar bij de club, die ook de Hongaarse beker veroverde. Zijn verbintenis in Almelo liep af.

Heracles haalde Knoester begin 2019 weg uit de jeugdopleiding van Feyenoord. De verdediger speelde sindsdien 86 wedstrijden voor de Almeloërs in de Eredivisie, waarin hij twee doelpunten maakte. Knoester was dit seizoen een vaste waarde in het elftal van trainer Frank Wormuth. Heracles eindigde op de zestiende plaats en moest het, na het ontslag van Wormuth, in de play-offs afleggen tegen Excelsior. De Almeloërs degradeerden daardoor na zeventien jaar uit de Eredivisie.

„Dat het seizoen - en tegelijkertijd mijn tijd bij Heracles - zo eindigt, doet pijn”, schreef Knoester op Instagram. „Ik heb 3,5 jaar genoten van mijn tijd bij Heracles en ben dankbaar voor de kansen die ik hier heb gehad.”

Topscorer Schick verlengt contract bij Bayer Leverkusen

12:12 uur De Tsjechische voetballer Patrik Schick heeft zijn contract bij Bayern Leverkusen met twee jaar verlengd. De 26-jarige aanvaller, die dit seizoen in 27 competitiewedstrijden 24 doelpunten maakte in de Bundesliga, ligt nu tot de zomer van 2027 vast bij de Duitse club.

Vooral dankzij de doelpunten van Schick eindigde Leverkusen op de derde plaats, goed voor een ticket voor de Champions League. Alleen Robert Lewandowski scoorde dit seizoen vaker in de Bundesliga. De Poolse spits van kampioen Bayern München maakte maar liefst 35 doelpunten.

„Bij Leverkusen is veel mogelijk, daarom heb ik mijn contract verlengd”, zei de ploeggenoot van de Nederlanders Mitchel Bakker, Daley Sinkgraven, Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong. Leverkusen nam Schick twee jaar geleden over van AS Roma. Hij speelde eerder voor onder meer Sampdoria en RB Leipzig.

WOENSDAG 25 MEI

Trainer Kompany vertrekt bij Anderlecht

19.14 uur: Vincent Kompany is komend seizoen geen trainer meer van Anderlecht. Dat is de uitkomst van een gesprek dat de oud-international met de leiding van de club uit Brussel had.

„De club en de coach hebben samen het afgelopen seizoen geanalyseerd en de toekomstplannen besproken. Daarbij is gezamenlijk beslist om de wegen te laten scheiden. Dit gebeurt met veel wederzijds respect en dankbaarheid voor wat er samen bereikt werd”, meldt Anderlecht, dat dit seizoen als derde eindigde achter kampioen Club Brugge en Union.

Kompany keerde in de zomer van 2019 terug bij Anderlecht. Een jaar later begon hij bij de club als hoofdcoach. „Vandaag overheerst maar één gevoel: ik ben fier dat ik dit nieuwe hoofdstuk ben kunnen starten bij de club van mijn hart. Ik ben nu speler en coach van RSC Anderlecht geweest, maar ik blijf vooral een trouwe supporter van paars-wit”, zegt Kompany.

Volgens Britse media is Kompany op weg naar Burnley, dat afgelopen weekend uit de Premier League degradeerde. Belgische media melden dat Felice Mazzu vermoedelijk de nieuwe coach van Anderlecht wordt. Mazzu greep met het gepromoveerde Union afgelopen seizoen net naast de Belgische titel.

Salah speelt ook volgend seizoen bij Liverpool

17:20 uur Mohamed Salah speelt ook volgend seizoen bij Liverpool. Dat zei de Egyptische aanvaller in aanloop naar de finale van de Champions League, zaterdag in Parijs tegen Real Madrid. Zijn contract bij de Engelse topclub loopt over een jaar af.

„Misschien gaan we praten over een langer verblijf”, zei Salah. „Maar ongeacht de uitkomst van die gesprekken blijf ik nog een jaar bij Liverpool voetballen. Verder ben ik er op dit moment niet mee bezig. Nu telt alleen de finale. Ik hoop dat onze aanvoerder straks met die beker in zijn handen staat. En misschien geeft hij hem daarna wel aan mij.”

Ook van een andere steraanvaller van Liverpool, Sadio Mané, loopt de verbintenis over een jaar af. De club heeft er geen geheim van gemaakt graag langer door te willen met het tweetal.

DINSDAG 24 MEI

Verdediger Mulder gaat elfde seizoen bij RKC in

10.21 uur: Hans Mulder gaat zijn elfde seizoen in bij RKC Waalwijk. De 35-jarige verdediger heeft zijn contract bij de nummer 10 van de Eredivisie weer met een jaar verlengd, tot de zomer van 2023. Mulder speelde al 224 officiële wedstrijden voor de Waalwijkers, waarmee hij in de top 5 van spelers met de meeste duels voor RKC staat.

Mulder is al een tijdje geen basisspeler meer. Afgelopen seizoen kwam hij zeven keer in actie in de Eredivisie, waarvan slechts één keer als basiskracht. Toch wil RKC de routinier graag behouden. „Met zijn ervaring en leiderschap is Hans niet alleen op, maar ook buiten het veld enorm belangrijk voor RKC Waalwijk”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Hij staat symbool voor wat wij als club willen uitstralen en is daarmee met recht een clubicoon te noemen.”

Mulder begon zijn carrière bij RKC en speelde tot 2011 in de hoofdmacht. Hij kwam daarna uit voor Willem II, NEC en clubs in Denemarken, Spanje en India. In 2017 keerde de verdediger terug in Waalwijk.

RKC verlengde ook het contract van Yassin Oukili. De 21-jarige middenvelder, die begin vorig jaar overkwam van Vitesse en dit seizoen 21 competitieduels speelde in het geel-blauw, tekende bij tot de zomer van 2025. „Yassin past binnen het RKC-profiel van jonge, talentvolle speler en krijgt hier de kans om zich de komende seizoenen nog verder te ontwikkelen”, aldus Van Mosselveld.

MAANDAG 23 MEI

RKC Waalwijk legt Felida vast voor komende seizoenen

17:16 uur RKC Waalwijk heeft Kevin Felida voor de komende seizoenen vastgelegd. De 22-jarige middenvelder komt transfervrij over van FC Den Bosch. Hij heeft een akkoord bereikt over een contract tot medio 2025.

„We hadden Kevin al langer op onze radar en zijn dan ook blij dat hij nu RKC’er is”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Hij past perfect binnen ons profiel; Kevin is namelijk jong, talentvol en ambitieus. Daarbij heeft hij al de nodige ervaring opgedaan in onder meer de Keuken Kampioen Divisie.”

Felida toonde zich eveneens verheugd. „Ik ben uiteraard blij met mijn overstap naar RKC. Dit is voor mij een kans om mezelf bij een mooie club verder te ontwikkelen op Eredivisie-niveau. Ik kijk dan ook uit naar de start van het nieuwe seizoen.”

Felida is international van Curaçao.

’Liverpool shopt bij Fulham en Celtic’

11.38 uur: Liverpool heeft de eerste versterking voor volgend seizoen binnen. De nummer 2 van de Premier League neemt de 19-jarige middenvelder Fábio Carvalho over van Fulham. De geboren Portugees, jeugdinternational van Engeland, had een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Fulham in het Championship.

Carvalho was een vaste waarde in het elftal van trainer Marco Silva dat promoveerde naar de Premier League. Hij maakte dit seizoen tien doelpunten en gaf acht assists op het tweede niveau.

De Reds hebben naar verluidt voor volgend seizoen ook al de 16-jarige Schotse vleugelspeler Ben Doak vastgelegd. Hij zou overkomen van Celtic, maar de clubs hebben die transfer nog niet bevestigd.

ZONDAG 22 MEI

’Leonardo naar uitgang bij PSG’

09.18 uur: Technisch directeur Leonardo lijkt op weg naar de uitgang bij PSG. Ook over Pochettino zijn er grote twijfels bij de kampioen van Frankrijk.

Leonardo zorgde vorig jaar nog voor daverend transfersucces door Lionel Messi naar het Parc des Princes te halen.

ZATERDAG 21 MEI

’Mbappé wijst Real Madrid af en blijft bij PSG’

17.21 uur: Alles wees erop dat Kylian Mbappé komende zomer transfervrij zou overstappen naar Real Madrid, maar volgens diverse media blijft de Franse aanvaller toch bij Paris Saint-Germain. De krant L’Équipe schrijft dat Mbappé zijn aflopende contract in Parijs waarschijnlijk met drie jaar gaat verlengen. Real Madrid zou zeer ontstemd zijn over de handelswijze van de 23-jarige aanvaller.

Mbappé wilde maandenlang niet praten met PSG over contractverlenging. Volgens Spaanse media bereikte hij afgelopen winter al een akkoord met Real Madrid over een lucratief contract. De afgelopen weken lekte uit dat Paris Saint-Germain heel ver wil gaan om Mbappé te behouden. De Franse international zou niet alleen een astronomisch salaris krijgen, maar ook inspraak krijgen in het transferbeleid en de mogelijke keuze voor een nieuwe trainer.

PSG is al wekenlang zeker van de Franse titel en sluit het seizoen zaterdagavond in het eigen Parc des Princes af tegen Metz. Mbappé, topscorer van de Ligue 1 met 25 doelpunten, zou na dat duel officieel naar buiten brengen dat hij in Parijs blijft voetballen.

Inter verlengt met Handanovic

13.42 uur: La Gazzetta dello Sport meldt dat Inter het contract van doelman Handanovic met een jaar gaat verlengen. De sportkrant weet dat de keeper de strijd aan moet met André Onana, van wie wordt verwacht dat hij deze zomer overstapt van Ajax naar Inter.

’Pogba keert terug naar Juventus’

08.38: Verschillende Italiaanse media melden dat Paul Pogba terugkeert naar Juventus. De Franse middenvelder, nu nog onder contract bij Manchester United, zou volgens onder anderen La Gazetta Dello Sport een contract voor drie jaar aangaan bij La Vecchia Signora.

Pogba stond tussen 2012 en 2016 ook al onder contract in Turijn.

Elmo Lieftink naar Helmond Sport

08.19 uur: Helmond Sport werd dit seizoen troosteloos laatste in de Keuken Kampioen Divisie, maar wil zich komend seizoen ontworstelen aan de status van grijze muis. De ambitieuze voorzitter Philippe van Esch vergroot het spelersbudget fors en heeft de ambitie om serieus mee te gaan spelen om promotie. Als exponent van het nieuwe beleid gaat Helmond zich versterken met Elmo Lieftink. De 28-jarige creatieve middenvelder wordt overgenomen van De Graafschap en speelde eerder voor Go Ahead Eagles en Willem II.

VRIJDAG 20 MEI

Paris Saint-Germain bevestigt vertrek Di Maria

23.38 uur: Paris Saint-Germain heeft bevestigd dat Angel Di Maria na dit seizoen vertrekt. De Argentijn heeft zeven seizoenen voor de Franse topclub gespeeld. De 34-jarige aanvaller komt zaterdag vermoedelijk nog een keer in actie voor PSG, in het laatste duel van de competitie tegen Metz.

Terugkeer Wels bij TOP Oss leidt tot vertrek trainer Peeters

12.40 uur: TOP Oss heeft afscheid genomen van trainer Bob Peeters. Onder leiding van de 48-jarige Belg eindigde de Brabantse voetbalclub dit seizoen op de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De komst van technisch directeur Klaas Wels leidt nu tot het vertrek van Peeters.

TOP Oss maakte vorige week bekend dat oud-trainer Wels als technisch directeur terugkeert. De 48-jarige Brabander boog zich direct over de invulling van de technische staf voor volgend seizoen. „We zijn na rijp beraad tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende synergie is in de ideeën tussen onze nieuwe technisch directeur en onze huidige trainer Bob Peeters”, meldt TOP Oss. „Bob onderschrijft dit. Op basis hiervan is in onderling overleg met Bob de lastige beslissing genomen om de samenwerking niet te verlengen.”

Peeters, oud-spits van onder meer Roda JC en Vitesse, ondertekende afgelopen zomer een contract voor één jaar in Oss.

FC Groningen moet net gecontracteerde spits Mortensen lang missen

09.39 uur: FC Groningen moet de net gecontracteerde Zweedse spits Alex Mortensen langdurig missen vanwege een knieblessure. De 19-jarige aanvaller werd dit seizoen gehuurd van Kalmar FF en kwam tot drie invalbeurten, waarna Groningen hem vorige week definitief vastlegde. Vlak daarna ging het mis voor de Zweed.

„Dit is een klap voor mezelf, maar ook heel jammer voor de club”, zegt Mortensen. „Ik ben FC Groningen zeer dankbaar dat de club mij de kans biedt om in Nederland verder te groeien als mens en voetballer. Ik had me de periode na het tekenen van het contract natuurlijk anders voorgesteld, maar ga er alles aan doen om sterker dan ooit terug te komen.”

Dit seizoen was Mortensen vooral actief bij de beloften. Zijn contract bij FC Groningen, dat twaalfde werd in de Eredivisie, loopt tot halverwege 2024.

DONDERDAG 19 MEI

Feyenoord bevestigt komst Danilo

23:00 uur: Feyenoord heeft de komst van Danilo Pereira da Silva bevestigd. De 23-jarige spits uit Brazilië komt transfervrij over van Ajax en zet binnenkort zijn handtekening onder een contract voor vier jaar.

„Een behendige en snelle spits zoals Danilo is een welkome toevoeging aan onze selectie”, vindt technisch directeur Frank Arnesen. „Dat hij transfervrij de overstap kan maken naar Feyenoord is ook een prettig gegeven. We hebben er goede hoop op dat Danilo bij ons kan laten zien waar hij goed in is. Effectief en dreigend zijn in het strafschopgebied en doelpunten maken.”

VVV legt Sem Dirks definitief vast

21.25 uur: Sem Dirks is definitief speler van VVV. 21-jarige verdediger speelde op huurbasis al in Venlo, maar stond onder contract bij AZ. De Limburgers hadden bij de huur een koopoptie bedongen, die nu dus word gelicht. Dirks gaat voor twee jaar aan de slag in De Koel, met een optie voor nog een seizoen.

VVV maakte voorts bekend dat Delano van Crooij, Tobias Pachonik en Stan van Dijck volgend seizoen niet meer terugkeren bij de club, terwijl ook Wassim Essanoussi op dit moment geen nieuw contract krijgt. Daarnaast keren huurlingen Nick Venema en Rayan El Azrak terug naar FC Utrecht.

’Kovac nieuwe trainer VfL Wolfsburg’

18.36 uur: Niko Kovac is vanaf komend seizoen trainer van VfL Wolfsburg. Dat meldt de Wolfsburger Allgemeine Zeitung donderdag. VfL Wolfsburg heeft zelf de komst van Kovac nog niet gemeld.

De 50-jarige Kovac was voor het laatst werkzaam bij AS Monaco. Daar moest de Kroaat begin januari vertrekken en werd hij opgevolgd door de Belg Philippe Clement. In Duitsland werkte Kovac eerder bij Eintracht Frankfurt en Bayern München.

Bij Wolfsburg wordt Kovac de opvolger van Florian Kohfeldt, wiens vertrekt vorige week bekend werd gemaakt.

Markelo vindt onderdak bij Go Ahead Eagles

15.37 uur: Jahnoah Markelo zet zijn loopbaan voort bij Go Ahead Eagles. De 19-jarige aanvaller heeft bij de Eredivisieclub uit Deventer een contract voor drie jaar ondertekend. Hij kwam het afgelopen seizoen nog uit voor FC Twente. Markelo kwam één keer in actie voor het eerste elftal van FC Twente, als invaller in een bekerduel.

„Door zijn jaren bij de jeugdopleidingen van Ajax en FC Twente beschikt Jahnoah over een goede voetbalachtergrond”, zegt technisch manager Paul Bosvelt van de Eagles. „Voor hem is het goed dat hij nu in een nieuwe omgeving op jacht gaat naar zijn echte doorbraak. Hij heeft veel potentie door zijn specifieke aanvallende kwaliteiten. Zoals in het recente verleden bij meer spelers is gebleken, is Go Ahead Eagles dan een prima platform om die potentie te benutten.”

Burnet blijft gepromoveerd FC Emmen jaar langer trouw

14.53 uur: Lorenzo Burnet heeft zijn aflopende contract bij FC Emmen met een jaar verlengd. Het contract van de linksback bevat een optie voor nog een seizoen.

Burnet kwam in 2019 naar Emmen, maar vertrok een jaar later naar Denemarken voor een avontuur bij HB Køge. Aan het begin van dit seizoen keerde de verdediger terug bij Emmen. Met de Drentse ploeg greep hij de titel in de Keuken Kampioen Divisie. Emmen speelt volgend seizoen weer in de Eredivisie.

„Het afgelopen seizoen was simpelweg geweldig”, zegt Burnet, die in de jeugd bij Ajax speelde en in de Eredivisie uitkwam voor FC Groningen, NEC en Excelsior. „Een leuke spelersgroep, fantastische sfeer in het stadion, periodes gepakt, gepromoveerd en ook nog eens kampioen geworden. Ik heb er zin in om weer met FC Emmen de Eredivisie in te gaan.”

WOENSDAG 18 MEI

Oud-PSV’er Stanislav Manolev met voetbalpensioen

11.34 uur: Oud-PSV’er Stanislav Manolev zet op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. De Bulgaar was dit seizoen actief voor Pirin Blagoëvgrad, de club waar hij zijn professionele loopbaan ook begon, en speelt komend weekend zijn laatste wedstrijd. Manolev stond tussen 2009 en 2014 onder contract bij PSV, waarvoor hij in totaal 121 wedstrijden speelde. Daarin scoorde hij zevenmaal en verzorgde hij twaalf assists. Met PSV won hij eenmaal de KNVB-beker.

De rechtsback speelde verder ook voor Litex Lovech, CSKA Sofia, Ludogorets Razgrad en Makedonska Slava in zijn geboorteland, de Russische clubs Kuban Krasnodar en Dinamo Moskou en het Engelse Fulham. Manolev kwam tot 51 interlands van de Bulgaarse nationale ploeg.

In Nederland werd Manolev een mikpunt van spot van René van der Gijp in het tv-programma Voetbal Inside. Van der Gijp maakte zich vrijwel wekelijks vrolijk over de wat ongecontroleerde aanvalsdrang van ’Manolevje’, zoals hij de PSV-back steevast noemde.

Ivo Pinto nog een jaar verbonden aan Fortuna

11.10 uur: Verdediger Ivo Pinto blijft tot medio 2023 verbonden aan Fortuna Sittard. De 32-jarige Portugees wordt definitief overgenomen van de Kroatische club Dinamo Zagreb. Er is tevens een optie voor een extra jaar in zijn contract opgenomen.

Het afgelopen seizoen kwam Pinto op huurbasis uit voor de ploeg uit Sittard. Hij speelde 21 competitiewedstrijden en twee bekerduels.

De voormalig jeugdinternational speelde gedurende zijn loopbaan onder andere voor FC Porto, Boavista, CFR Cluj, Norwich City en Dinamo Zagreb. De meeste wedstrijden speelde hij voor Norwich City (95) en Dinamo Zagreb (120).

Fortuna verzekerde zich afgelopen zondag van lijfsbehoud in de Eredivisie.

Feyenoord trekt aan transfervrije Joshua Brenet

07.57 uur: FC Twente vreest dat Joshua Brenet niet te behouden is. De snelle vleugelverdediger werd in januari aangetrokken, nadat hij bij TSG 1899 Hoffenheim totaal op een zijspoor was geraakt en maakte bij de Enschedese club veel indruk. FC Twente wil graag met hem door, maar inmiddels is ex-PSV-speler Brenet ook bij andere clubs in het vizier gekomen.

Feyenoord heeft hem al een aanbieding gedaan, terwijl op de achtergrond ook PSV belangstelling heeft getoond. Zoals eerder gemeld verwelkomen de Rotterdammers binnenkort ook Ajax-aanvaller Danilo, die voor vier jaar gaat tekenen in De Kuip en transfervrij over komt.

Finn Stokkers van RKC naar Go Ahead Eagles

07.31 uur: Go Ahead Eagles heeft de selectie voor het nieuwe voetbalseizoen versterkt met Finn Stokkers. De 26-jarige spits komt over van RKC Waalwijk en ondertekent in Deventer een contract voor drie seizoenen. „Met Finn hebben we een spits aan kunnen trekken met een enorme drive, die inmiddels ook over de nodige Eredivisie-ervaring beschikt. In de beslissende fase van het huidige seizoen heeft hij zijn kwaliteiten bij RKC Waalwijk laten zien. Wij zijn ervan overtuigd dat hij die lijn bij Go Ahead Eagles door kan trekken”, zegt Paul Bosvelt, technisch manager van Go Ahead, dat als dertiende eindigde in de Eredivisie. RKC werd tiende.

DINSDAG 17 MEI

Hoffenheim neemt na twee jaar afscheid van trainer Hoeness

17.52 uur: De Duitse voetbalclub TSG 1899 Hoffenheim gaat op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Het nog één jaar doorlopende contract met de huidige coach Sebastian Hoeness wordt ontbonden, is dinsdag bekendgemaakt. Hoeness volgde twee jaar geleden bij Hoffenheim Alfred Schreuder op.

De 40-jarige Hoeness, neef van oud-voorzitter van Bayern München Uli Hoeness, moet vertrekken vanwege het slechte slot van de competitie. De club wist de laatste negen duels niet te winnen en greep daardoor naast deelname aan Europees voetbal. Hoffenheim eindigde als negende in de Bundesliga.

Het is nog niet bekend wie de opvolger wordt van Hoeness, die bij Hoffenheim bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer.

Eerder maakten Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg en VfL Wolfsburg al bekend op zoek te gaan naar een nieuwe coach voor het nieuwe seizoen in de Bundesliga.

Burgzorg definitief van Heracles naar Mainz

11.45 uur: De Nederlandse aanvaller Delano Burgzorg blijft in de Bundesliga voetballen. De Duitse club 1. FSV Mainz 05 heeft de koopoptie in het huurcontract gelicht, waardoor Burgzorg definitief overkomt van Heracles Almelo. Hij kreeg een contract tot de zomer van 2025 bij de nummer 8 van de Bundesliga.

De 23-jarige Amsterdammer speelt sinds de winter al op huurbasis voor de club van onder anderen Jeremiah St. Juste (die verhuist naar Sporting Portugal) en Jean-Paul Boëtius. Na drie invalbeurten en een doelpunt in de verloren uitwedstrijd tegen 1. FC Union Berlin (3-1) raakte Burgzorg besmet met het coronavirus. Toen de voormalig jeugdinternational daarvan was hersteld, bleek hij te kampen met een infectie van de hartspier. Burgzorg kwam sindsdien niet meer in actie voor Mainz.

„Delano heeft laten zien dat hij een veelzijdige spits is, we kijken uit naar zijn ontwikkeling in de komende jaren”, zegt technisch directeur Martin Schmidt. „Hoewel dit proces een aantal maanden is vertraagd vanwege zijn hartspierinfectie, zijn we ervan overtuigd dat hij de draad weer oppakt zodra hij volledig genezen is.”

Burgzorg maakte in de eerste maanden van dit seizoen vier doelpunten voor Heracles. De Almeloërs eindigden in de Eredivisie op de zestiende plaats en moeten de play-offs om promotie/degradatie in.

’Man City laat Gündogan deze zomer vertrekken’

09.31 uur: Ilkay Gündogan is bezig aan zijn laatste weken in dienst van Manchester City, zo berichten Engelse media. De Duitse international heeft van het bestuur de toestemming gekregen om uit te kijken naar een nieuwe club.

De 31-jarige Gündogan ligt nog een jaar onder contract bij City, waar hij in 2016 de eerste aankoop was van coach Pep Guardiola. Maar volgens Daily Mail heeft de centrale middenvelder de boodschap gekregen dat een contractverlenging „heel onwaarschijnlijk” is. De ploegmaat van Nathan Aké werd maandag alvast opgemerkt in de terminal voor privéjets op Manchester Airport. Daily Mail wijst erop dat Real Madrid Gündogan graag wilde overnemen toen hij nog voor Borussia Dortmund speelde, maar of zijn trip van maandag daarmee verband houdt, is onduidelijk. De spelers kregen van Guardiola twee dagen vrijaf in aanloop naar de beslissende titelwedstrijd van zondag tegen Aston Villa. Gündogan kan dan zijn vierde landstitel winnen met City.

Gündogan stond dit seizoen in 20 van de 37 Premier League-wedstrijden in de basis en is een van de viceaanvoerders van de Sky Blues. Hij wil naar verluidt meer speeltijd en zou daarom ook vragende partij zijn voor een vertrek.

MAANDAG 16 MEI

Keeper Noppert van Go Ahead naar sc Heerenveen

11.43 uur: Keeper Andries Noppert maakt de overstap van Go Ahead Eagles naar sc Heerenveen. De 28-jarige Noppert heeft voor twee seizoenen getekend in Friesland.

Noppert volgt met zijn transfer trainer Kees van Wonderen, die eveneens van Go Ahead naar Heerenveen verhuist. De doelman moet bij de nummer 8 van de Eredivisie de concurrentie aangaan met Xavier Mous.

„We zijn blij dat Andries ondanks meerdere keuzes, ervoor heeft gekozen om zijn carrière bij ons te vervolgen. Andries heeft het bij Go Ahead Eagles na de winterstop goed gedaan. Het is een doelman met kwaliteit en een goede persoonlijkheid”, aldus technisch manager Ferry de Haan.

Noppert is afkomstig uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen. Daarna speelde hij voor NAC Breda, het Italiaanse Foggia en FC Dordrecht.

Union rondt komst Doekhi af

10.58 uur: 1. FC Union Berlin heeft de komst van Danilho Doekhi afgerond. De 23-jarige verdediger komt over van Vitesse en tekent een contract voor drie jaar in de hoofdstad van Duitsland.

Doekhi maakt transfervrij de overgang naar de Bundesliga en komt volgend jaar met zijn nieuwe werkgever uit in de Europa League. Union stelde afgelopen weekeinde z’n plaats in die Europa Cup veilig. Het elftal van de Zwitserse trainer Urs Fischer eindigde op een knappe vijfde plek in Duitsland.

Doekhi, die sinds 2012 voor Vitesse speelde, krijgt in Berlijn een Nederlandse ploeggenoot. Sheraldo Becker maakt sinds 2019 deel uit van de selectie van Union. De Duitsers waren niet als enige club geïnteresseerd in de diensten van Doekhi. Ook clubs als VfB Stuttgart, Norwich City en Rangers volgden de verrichtingen van de verdediger met bovengemiddelde interesse.

ZONDAG 15 MEI

Boëtius weg bij FSV Mainz

12.22 uur: Jean-Paul Boëtius gaat vertrekken bij FSV Mainz, zo liet de club via Twitter weten. De aanvaller speelde sinds 2018 voor de Bundesliga-club en kwam er een kleine 100 wedstrijden in actie. Wat de volgende bestemming van de oud-Feyenoorder is, is nog neit bekend.

ZATERDAG 14 MEI

Baumgartl extra jaar verhuurd aan Union Berlin

19.26 uur: Timo Baumgartl keert deze zomer niet terug naar Eindhoven. De verdediger blijft ook komend seizoen bij Union Berlin, waar hij het afgelopen jaar aan verhuurd werd. Dat meldt de Duitse club op social media.

Baumgartl werd in 2019 voor tien miljoen euro overgenomen door PSV van VfB Stuttgart, maar kon nooit imponeren. Bij Union, dat de Bundesliga zaterdag afsloot als nummer vijf, valt de mandekker een stuk beter in de smaak. Zodoende is de verhuurperiode verlengd. Het contract van de Duitser in het Philips Stadion loopt tot 2024.

Roeland ten Berge nieuwe trainer vrouwen PEC Zwolle

10.31 uur: Roeland ten Berge is komend seizoen trainer van de voetbalsters van PEC Zwolle. De 45-jarige trainer/coach volgt bij de Eredivisionist Joran Pot op, die naar FC Twente Vrouwen vertrekt. Ten Berge was de afgelopen vijf seizoenen werkzaam bij sc Heerenveen Vrouwen. Hij tekent in Zwolle een contract voor een jaar.

Ten Berge, tevens werkzaam als docent bij de KNVB, was eerder actief als trainer in het amateurvoetbal bij de mannen. Hij zat op de bank bij onder andere DVS ’33, Excelsior ’31 en Berkum. „Voor mij was het na vijf jaar tijd voor iets nieuws”, meldt Ten Berge via zijn nieuwe club. „De interesse van PEC Zwolle Vrouwen kwam dan ook op een mooi moment in mijn trainersloopbaan. De visie die de club heeft spreekt mij bijzonder aan. PEC Zwolle staat namelijk bekend als een team dat jaar in jaar uit met eigen opgeleide speelsters aan de aftrap wil staan en attractief voetbal speelt met een hele duidelijke opvatting.”

Lineth Beerensteyn na vijf seizoenen weg bij Bayern München

10.17 uur: Lineth Beerensteyn is bezig aan haar laatste weken als speelster van Bayern München. De Nederlandse aanvalster heeft er bijna vijf seizoenen opzitten bij Der Rekordmeister.

Bayern maakte het afscheid zaterdag bekend. „Op het veld werd Lineth vooral vanwege haar snelheid gevreesd door tegenstanders. Buiten het veld bleef ze zich niet alleen persoonlijk ontwikkelen en werd ze gewaardeerd vanwege haar open, ontspannen en positieve manier van doen.”

In 128 wedstrijden in het shirt van Bayern was Beerensteyn goed voor 25 goals. In 2021 veroverde ze met de club de landstitel.

De 25-jarige Beerensteyn is al jaren een vaste waarde in de selectie van de Oranje Leeuwinnen. Haar teller staat op 78 interlands. In bijna de helft van die duels fungeerde ze als invaller. In totaal maakte ze 19 doelpunten.

VRIJDAG 13 MEI

Interim-assistent Talan vertrekt na 12 jaar bij SC Heerenveen

17.38 uur: Jeffrey Talan gaat SC Heerenveen na dit seizoen verlaten. De 50-jarige Talan maakt het seizoen nog af als interim-assistent. Hij heeft een aanbieding om binnen de jeugdopleiding aan de slag te gaan naast zich neergelegd.

Talan werkte sinds 2010 bij de Friese club, waar hij acht jaar in het eerste elftal speelde. De voormalig aanvaller, die ook uitkwam voor Oranje, was in Heerenveen jeugdtrainer, hoofd jeugdopleiding en assistent-trainer.

„Jeffrey heeft een enorme staat van dienst bij sc Heerenveen en we hadden hem dan ook graag voor de club behouden. Wij denken dat Jeffrey zijn kracht ligt bij het persoonlijk ontwikkelen van talent en zagen voor hem dan ook een rol weggelegd binnen de academie”, aldus technisch manager Ferry de Haan.

Heerenveen, dat zondag Go Ahead Eagles ontvangt, staat negende en maakt nog kans op plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal.

Sparta legt verdediger Van Mullem twee jaar langer vast

15.39 uur: Sparta Rotterdam heeft verdediger Jeremy van Mullem voor nog twee seizoenen vastgelegd. De 23-jarige verdediger tekent een nieuw contract dat hem tot medio 2024 verbindt aan Het Kasteel.

In de zomer van 2020 kwam Van Mullem over van SSV Jedeloh in Duitsland en sloot hij aan bij de selectie van Jong Sparta Rotterdam. Hij speelde tot dusverre tien wedstrijden in de Eredivisie en een wedstrijd in het bekertoernooi.

„Jeremy is een voorbeeld ervan dat het uitkomen voor Jong Sparta enorm helpt in de ontwikkeling van jonge spelers”, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. „We zien nog voldoende ruimte voor ontwikkeling en gaan hier de komende twee seizoenen verder aan werken.”

NEC-spits vertrekt naar RB Leipzig

11.30 uur: Yannick Eduardo vertrekt na dit seizoen van NEC naar RB Leipzig, waar hij zijn handtekening heeft gezet onder een meerjarig contract. De 16-jarige spits kwam in Nijmegen uit voor het Onder17-team.

De linksbenige aanvaller, die zowel de Nederlandse als de Tsjechische nationaliteit bezit en is geboren in Kadan, was het afgelopen seizoen goed voor 18 goals. „Ik ben erg blij met deze stap. Ik heb een aantal gesprekken met de club gevoerd waarin ik overtuigd ben geraakt. Ik heb het gevoel dat ik bij RB Leipzig op de juiste plek kom. Mijn doel is om mij de komende jaren zo goed mogelijk te ontwikkelen.”

FC Groningen legt Zweedse huurling vast

11.25 uur: Groningen heeft de Zweedse huurling Alex Mortensen voor twee jaar vastgelegd. De Eredivisieclub lichtte de optie die het bij Kalmar FF had bedongen op de 19-jarige spits. Mortensen, die vorig jaar op huurbasis naar Groningen kwam, ligt nu tot de zomer van 2024 vast.

De Zweed kwam als invaller drie keer in actie in de hoofdmacht. Mortensen speelt vooral bij de beloften. FC Groningen ziet genoeg toekomst in de spits om hem definitief over te nemen van Kalmar FF. „Alex is een speler die met heel veel energie speelt en in onze ogen het FC Groningen-DNA heeft”, aldus technisch directeur Mark-Jan Fledderus. „Wij willen graag van dichtbij zien of hij de potentie heeft door te groeien naar de eerste selectie.”

De huidige nummer 11 van de Eredivisie neemt wel afscheid van vleugelspits Sebastian Tounekti. De 19-jarige Tunesische international, afkomstig uit Noorwegen, speelde dit seizoen als huurling van Bodø/Glimt in Groningen. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het niet.