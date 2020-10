PSV verhuurt Bruma aan Olympiakos

Bruma kwam vorig jaar voor zo’n 12 miljoen euro over van RB Leipzig en tekende een contract voor vijf jaar. Door dat langlopende contract, zou de verhuurperiode aan de Champions League-deelnemer een oplevende Bruma weer wat extra waarde kunnen geven. Bij de verkoopoptie is PSV bereid zijn verlies te pakken, omdat het de laatste jaren ook uitstekend heeft verkocht. Steven Bergwijn is daar het laatste voorbeeld van.

De aanvaller wilde onder Roger Schmidt voor een nieuwe kans gaan, deed dat met vlagen veelbelovend in de voorbereiding, maar zakte in de laatste duels tegen NS Mura en Heracles Almelo weer door het ijs. Bruma slaagt er in Eindhoven niet in een constante factor te worden en de stormachtige ontwikkeling van Cody Gakpo op zijn positie vertroebelt het zicht op een basisplaats steeds meer.

Nu PSV Bruma laat vertrekken, zal het overtuigd zijn nog een adequate vervanger te kunnen aantrekken voor zijn positie in de laatste dagen voor de transferdeadline. Eerder werd de 17-jarige Pedri (FC Barcelona) al in verband gebracht met een verhuur aan de Eindhovenaren, maar dat leek snel een dood spoor. PSV weet dat er veel getrokken kan worden aan zijn voorhoedespelers en heeft de opties daarvoor in kaart.