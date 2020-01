Krijgt Matthijs de Ligt weer speelminuten bij Juventus?

De Oude Dame sloot 2019 in mineur af. De Super Copa ging verloren tegen Lazio Roma (1-3). De Ligt keek vanaf de zijkant toe hoe de Romeinen er met de trofee vandoor gingen. Inmiddels zit de oud-Ajacied al vier wedstrijden op rij op de bank, al mocht hij tegen Udinese een kwartier invallen. Zijn laatste wedstrijd in de basis was begin december, toen Juve onderuit ging tegen Lazio (3-1).

Merih Demiral lijkt de laatste weken de voorkeur te krijgen in het hart van de defensie, naast Leonardo Bonucci. „Hij is in topconditie en goed uitgerust. Het lijkt erop dat hij steeds beter wordt”, zegt trainer Maurizio Sarri over de concurrent van De Ligt tijdens de persconferentie voorafgaand aan het duel met Cagliari, dat maandagmiddag om 15.00 uur op de rol staat.

In tegenstelling tot Demiral, lijkt De Ligt niet helemaal fit te zijn. „Hij heeft wat last van zijn schouder en zijn bovenbeen”, aldus Sarri, die pas vlak voor het begin van de wedstrijd bepaalt wie er gaat starten.

Juventus is in een spannende titelstrijd verwikkeld met Internazionale. De twee Italiaanse grootmachten staan met 42 punten gelijk, maar Inter voert de ranglijst aan dankzij een beter doelsaldo. Lazio Roma ligt ook op de loer en staat slechts drie punten achter op de koplopers. Inter gaat maandagavond op bezoek bij Napoli.

