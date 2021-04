Oranje Leeuwinnen verliezen kansloos van Spanje

Hoewel de kwalificatiereeks richting het EK uiterst soepel verliep, Oranje bleef zonder puntenverlies, baart de huidige reeks tegen toptegenstanders zorgen. Oranje oefende na het WK vijf keer tegen een groot voetballand. Slechts één keer werd gewonnen, tegen Duitsland. De duels met Brazilië, Canada en Frankrijk eindigden in een gelijkspel. In een herhaling van de WK-finale met Amerika werd eind vorig jaar met (wederom) 0-2 verloren.

Hoewel Wiegman tegen Spanje, dat niet naar Tokio gaat, hoopte op winst, gaf ze van tevoren aan dat een resultaat niet heilig was. In Marbella kwam de bondscoach echter van een koude kermis thuis. Niet alleen werd verloren, ook het spel was niet om over naar huis te schrijven.

Tegen de nummer twaalf van de wereld had Oranje, zelf vierde op de FIFA-ranking, eigenlijk niets in de melk te brokkelen. Het was dat de oppermachtige Spanjaarden slordig met de kansen omsprongen en doelvouw Sari van Veenendaal in een goede vorm stak, anders was het niet bij 1-0 gebleven. Al had Spanje eerlijk is eerlijk ook een beetje geluk dat de vlag in de 31e minuut niet omhoog ging bij de kopgoal van Patricia Guijarro, die randje buitenspel stond. Bovendien kreeg Shanice van de Sanden in de slotfase een niet te missen kopkans, maar tot haar eigen afgrijzen verprutste de ingevallen buitenspeelster de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker.

Dinsdag gaat de olympische voorbereiding in Nijmegen verder met een oefenduel tegen Australië.