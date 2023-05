AS Roma moet na gelijkspel CL-hoop vooral vestigen op Europa League

De Romeinen, met Georginio Wijnaldum in de basis, keken in het eigen Stadio Olimpico al vroeg tegen een achterstand aan. Antonio Candreva verlengde een diepe pass op heerlijke wijze over doelman Rui Patricio heen. Nadat vlak voor rust een goal van Roger Ibanez werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR, maakte Stephan El Shaarawy aan het begin van de tweede helft wel gelijk. Boulaye Dia herstelde de voorsprong voor de bezoekers vervolgens snel met een slim balletje achter zijn standbeen langs. Mourinho bracht met Tammy Abraham voor Wijnaldum vervolgens een extra aanvaller. Het was echter de eerder ingebrachte middenvelder Nemanja Matic die de stand weer gelijktrok, maar de overwinning bleef uit.

Doordat Juventus een puntenstraf van 10 punten ontvangt, is de situatie in de strijd voor Champions League-plekken flink veranderd. AC Milan (64 punten) is nu ineens de nummer vier met vier punten voorsprong op AS Roma (60). Juventus komt maandagavond nog in actie tegen Empoli en komt bij een zege op 62 punten. Atalanta (61) strijdt ook nog mee om de vierde plaats.

Dus lijkt de voornaamste route naar het miljardenbal voor AS Roma toch nog steeds het winnen van de Europa League. Op 31 mei treffen de hoofdstedelingen in de Puskás Arena in Boedapest recordwinnaar Sevilla.