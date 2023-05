Dramadag Juventus compleet: Oude Dame zakt door het ijs in Empoli

Vlak voor het duel van start ging was bekend geworden dat Juventus tien punten in mindering kreeg. De Italiaanse club kreeg eerder dit seizoen vijftien strafpunten opgelegd voor fraude. Juventus zou hebben gesjoemeld met de transfersommen van spelers, om zo de jaarcijfers op te krikken. Die straf werd na hoger beroep voorlopig opgeschort. Het hoogste sportgerechtshof in Italië vond dat de zaak opnieuw moest worden bekeken en dat heeft ingrijpende gevolgen voor de club. Het elftal van Massimiliano Allegri zakte zodoende van de tweede naar de zevende plaats.

Toch zou Juventus door alle drie zijn duels te winnen alsnog Champions League-voetbal veiligstellen, maar in het Stadio Carlo Castellani ontbrak de honger naar de grootste clubcompetitie van Europa. Empoli had na twintig minuten al een dubbele voorsprong te pakken via Francesco Caputo (strafschop) en Sebastiano Luperto. Juventus loste wel veel doelpogingen, maar miste de effectiviteit die de tegenstander wel had. Want Caputo toonde na rust met zijn tweede aan de Oude Dame hoe je wel scoort. Met een subtiel stiftje passeerde hij de uitkomende Wojciech Szczesny.

Tekst gaat verder onder de tweet.

In de slotfase produceerde Juventus dan ook nog een doelpunt, maar de goal van Federico Chiesa was slechts een hele kleine pleister op de verder gapende wond. Zeker omdat de vervanger van Caputo, Roberto Piccoli, in blessuretijd ook nog trefzeker was.

Roma profiteert maar matig van straf Juventus

AS Roma mag ondertussen nog altijd hopen op Champions League-voetbal via de Serie A, al overtuigt het al weken niet in de competitie. De ploeg van José Mourinho speelde maandag in eigen huis 2-2 gelijk tegen Salernitana.

Georginio Wijnaldum in een fel duel met Lassana Coulibaly. Ⓒ ANP/HH

De Romeinen, met Georginio Wijnaldum in de basis, keken in het eigen Stadio Olimpico al vroeg tegen een achterstand aan. Antonio Candreva verlengde een diepe pass op heerlijke wijze over doelman Rui Patricio heen. Nadat vlak voor rust een goal van Roger Ibanez werd afgekeurd na ingrijpen van de VAR, maakte Stephan El Shaarawy aan het begin van de tweede helft wel gelijk. Boulaye Dia herstelde de voorsprong voor de bezoekers vervolgens snel met een slim balletje achter zijn standbeen langs. Mourinho bracht met Tammy Abraham voor Wijnaldum vervolgens een extra aanvaller. Het was echter de eerder ingebrachte middenvelder Nemanja Matic die de stand weer gelijktrok, maar de overwinning bleef uit.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Doordat Juventus een puntenstraf van 10 punten ontvangt, is de situatie in de strijd voor Champions League-plekken flink veranderd. AC Milan (64 punten) is nu ineens de nummer vier met vier punten voorsprong op AS Roma (60). Juventus heeft 59 punten en mag eigenlijk alleen nog een beetje hopen op die vierde plek doordat het zondag AC Milan ontvangt. Atalanta (61) strijdt ook nog mee om de vierde plaats, terwijl nummer drie Internazionale (66) nog niet helemaal buiten schot is van de ploeg van Teun Koopmeiners, Hans Hateboer en Marten de Roon.

Momenteel staat Juventus dus zevende in de Serie A. Als het niet meer weet te klimmen op de ranglijst, moet de club afwachten of dit genoeg is voor Europees voetbal, in dat geval Conference League. Als Fiorentina namelijk de finale van de Coppa Italia wint van Internazionale grijpt de nummer zeven naast alle Europese tickets.

Roma-route

Al bij al lijkt de voornaamste route naar het miljardenbal voor AS Roma toch vooral het winnen van de Europa League. Op 31 mei spelen de hoofdstedelingen in de Puskás Arena in Boedapest de finale tegen recordwinnaar Sevilla.