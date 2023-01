Heerenveen-spits Sarr voor miljoenen naar Lyon, Bruma transfervrij naar Friezen

SC Heerenveen wil zich voor sluiting van de transfermarkt nog versterken met één of twee aanvallers en heeft daarbij het vizier gericht op de Noren Osmane Sahraoui (Valerenga IF) en Daniel Karlsbakk (Viking FK). Sarr werd vorig jaar voor 2,3 miljoen euro overgenomen van Malmö FF en was daarmee de op vijf na duurste aankoop ooit van SC Heerenveen.

In totaal droeg hij tijdens 35 officiële duels het shirt van SC Heerenveen. Hierin was hij elf keer trefzeker en zorgde hij zeven keer voor de assist.

Reactie Sarr

De Zweedse jeugdinternational kijkt uit naar zijn overstap naar Lyon. „Ik ken Olympique Lyon al sinds ik heel jong was. Het is een van de grootste Franse clubs”, zegt Sarr. „Ik ben erg blij dat ik hier kan tekenen en hoop mijn best te doen om het team te helpen de doelen te bereiken. Ik kan niet wachten om te beginnen en om mijn teamgenoten en de supporters te ontmoeten.”

Technisch manager Ferry de Haan: „Amin heeft zichzelf met doelpunten en assists weten te onderscheiden. We raken dan ook een hele goede speler kwijt. Toch is dat ook hoe we zijn als club. We proberen goede jonge spelers binnen te halen en daarna te verkopen. Dat is met Amin goed gelukt. Hij heeft zich hier als talentvolle speler in de kijker gespeeld en daarmee zijn we voor hem de juiste springplank gebleken. We zijn trots op Amin en trots op deze mooie transfer. We wensen hem dan ook heel veel succes in Lyon.”

Tekst gaat verder onder de tweet:

Jeffrey Bruma transfervrij naar SC Heerenveen

Jeffrey Bruma speelt de rest van het seizoen voor SC Heerenveen. De 31-jarige Bruma komt transfervrij over van het Turkse Kasimpasa en tekent in Heerenveen een contract tot het einde van het seizoen.

De 25-voudig oud-international van Oranje is in Heerenveen de opvolger van de geblesseerde Sven van Beek, die door een achillespeesblessure voorlopig uit de roulatie is. „Na de blessure van Sven van Beek wilden we ons graag versterken met een extra centrale verdediger”, zegt technisch manager Ferry de Haan. „We zijn ontzettend blij dat we deze versterking nu in Jeffrey hebben gevonden. Met hem voegen we voor de rest van het seizoen een zeer ervaren verdediger toe aan onze selectie.”

Bruma maakte in 2009 op 17-jarige leeftijd zijn debuut in de Premier League voor Chelsea. Met de ploeg uit Londen won hij onder meer de Premier League, de FA Cup en de Supercup. Bruma werd later onder meer verhuurd aan Leicester City en HSV, waarna hij in 2013 de overstap naar PSV maakte. Met de Eindhovenaren werd hij in 2015 en 2016 landskampioen. In de zomer van 2016 vertrok hij vervolgens naar Wolfsburg, maar door blessures werd hij door die ploeg onder meer verhuurd aan Schalke 04 en FSV Mainz 05.

In 2021 maakte Bruma een transfervrije overstap naar de Turkse club Kasimpasa.