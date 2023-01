Jackpot lonkt voor SC Heerenveen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Sarr was vorige week nog de grote man in de derby tegen rivaal FC Groningen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Volgens media in Frankrijk en Italië is SC Heerenveen dicht bij een zeer lucratieve transfer. De vorig jaar voor 2,3 miljoen euro aangetrokken Zweedse spits Amin Sarr is op weg naar het Franse Olympique Lyonnais en daarmee zou een bedrag van mogelijk 12 miljoen euro zijn gemoeid.