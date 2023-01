Jackpot voor SC Heerenveen: spits Amin Sarr voor miljoenen naar Lyon

SC Heerenveen wil zich voor sluiting van de transfermarkt nog versterken met één of twee aanvallers en heeft daarbij het vizier gericht op de Noren Osmane Sahraoui (Valerenga IF) en Daniel Karlsbakk (Viking FK). Sarr werd vorig jaar voor 2,3 miljoen euro overgenomen van Malmö FF en was daarmee de op vijf na duurste aankoop ooit van SC Heerenveen.

In totaal droeg hij tijdens 35 officiële duels het shirt van sc Heerenveen. Hierin was hij elf keer trefzeker en zorgde hij zeven keer voor de assist.

Technisch manager Ferry de Haan: „Amin heeft zichzelf met doelpunten en assists weten te onderscheiden. We raken dan ook een hele goede speler kwijt. Toch is dat ook hoe we zijn als club. We proberen goede jonge spelers binnen te halen en daarna te verkopen. Dat is met Amin goed gelukt. Hij heeft zich hier als talentvolle speler in de kijker gespeeld en daarmee zijn we voor hem de juiste springplank gebleken. We zijn trots op Amin en trots op deze mooie transfer. We wensen hem dan ook heel veel succes in Lyon.”