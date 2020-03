Waar slapen de olympiërs in 2021 in Tokio?

De woningen voor de 11.000 sporters en 4400 paralympiërs in het olympische dorp in Tokio zijn inmiddels verkocht. Na 9 augustus (de oorspronkelijke slotdatum van de Zomerspelen) zouden de eerste Japanners al in de 5000 woningen trekken.

Over hoe het nu moet met het atletendorp kon IOC-voorzitter Thomas Bach nog niets zeggen. „Het is een van de duizenden vragen waar we nu mee te maken hebben. We moeten op zoek naar de best mogelijke oplossing. Ik hoop dat we straks toch een olympisch dorp hebben. Het hoort bij de Spelen, alle sporters samen, onder één dak.”