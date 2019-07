FC Utrecht-aankoop Dalmau wil topseizoen overtreffen

Ben je opgelucht dat de situatie met Heracles op deze manier is opgelost?

,,Dit is wat ik wilde. Nu is alles goed en ben ik heel tevreden. FC Utrecht is een grote club. De afgelopen dagen heb ik een heel goed gevoel gekregen bij FC Utrecht. Voor mij is dit een grote stap.”

Er was heel veel interesse, ook van buiten Nederland. Waarom heb je voor FC Utrecht gekozen?

,,Er waren ook andere clubs, maar toen ik hoorde van de interesse van FC Utrecht, wilde ik per se naar FC Utrecht. Dit is een perfecte club voor mij. De club is aan het groeien en ze hebben dezelfde ambities als ik. Het belangrijkste voor een speler is om vertrouwen te voelen en te merken dat je belangrijk wordt gevonden. Dat heb ik bij FC Utrecht.”

Past het speltype van FC Utrecht bij jou?

,,Ja, ze spelen aanvallend voetbal. Ik heb afgelopen seizoen meerdere keren tegen FC Utrecht gespeeld. Ze hebben een team met veel kwaliteit, ook op het middenveld. Het spel van FC Utrecht past goed bij mij. FC Utrecht heeft een team dat veel kansen creëert. Hoe meer kansen je krijgt, hoe meer mogelijkheid je als spits hebt om te scoren.”

Heb je al kunnen spreken met je nieuwe trainer John van den Brom?

,,Ja, we hebben een beetje gesproken met elkaar. Het gevoel is wederzijds heel goed. Hij heeft me verteld wat hij van plan is met mij en ik heb ook mijn intenties toegelicht. Dat past allemaal heel goed bij elkaar. Ik kan niet wachten om naar Duitsland te gaan om daar mijn ploeggenoten en de leden van de staf te ontmoeten. En te beginnen met trainen.”

Je had bij Heracles nog niet getraind. FC Utrecht heeft over twee weken al een belangrijke Europese voorrondewedstrijd. Kun je op tijd fit zijn voor die wedstrijd?

,,Dat is geen probleem voor mij. Ik ben helemaal fit en heb ook voor mezelf getraind. Het is nu belangrijk om me zo snel mogelijk aan te passen aan een nieuwe club en een nieuw team.”

Hoe kijk je terug op je seizoen bij Heracles?

,,Het is een mooi seizoen geweest. Ik heb alles gegeven voor de club en eraan bijgedragen dat we de play-offs hebben gehaald. Als je in je eerste seizoen in Nederland 19 goals en 5 assists achter je naam hebt, dan is dat heel mooi. Ik heb de club wel gezegd dat ik klaar was voor een volgende stap en dat is FC Utrecht geworden.”

Mensen vragen zich af of het afgelopen seizoen een uniek jaar is geweest voor jou of dat je zulke prestaties ook komend seizoen neer kan zetten. Hoe kijk je daar zelf naar?

,,Ik zal alles geven voor de club. Ik wil weer veel goals maken. We moeten afwachten hoe het gaat, maar mijn gevoel is heel erg goed. Misschien kan ik bij FC Utrecht wel meer goals maken. Afgelopen seizoen had ik niet veel kansen nodig om dit aantal goals te maken en ik verwacht bij FC Utrecht meer kansen te krijgen. Negentien goals is al heel veel, maar ik vind dat je altijd de ambitie moet hebben om het beter te doen.”