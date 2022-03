PSV heeft geen kind aan Fortuna

Door de ruime zege heeft PSV een flink gat geslagen met Feyenoord in de strijd om de tweede plaats, die recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Met nog zeven duels te gaan is de voorsprong van PSV op Feyenoord nu negen punten, waardoor een plek in de toptwee wel zo goed als zeker lijkt.

En misschien zit er nog wel meer in dan een tweede plaats, want PSV, dat een achterstand van twee punten op koploper Ajax heeft, wint zijn wedstrijden steeds eenvoudiger. De zege op Fortuna was de zesde op een rij voor PSV in de Eredivisie, nadat de ploeg van trainer Roger Schmidt door opeenvolgende nederlagen tegen Ajax en AZ in januari achterop was geraakt.

Ritsu Doan loopt juichend weg na de tweede treffer tegen Fortuna Sittard. Ⓒ ANP

Het was in het Philips Stadion een eenzijdig schouwspel. Al in de 10e minuut zorgde Phillip Max met zijn eerste seizoenstreffer voor de openingsgoal. Nadat Mario Götze al bijna Eran Zahavi had laten scoren, wist Fortuna-doelman Yanick van Osch nog redding te brengen, maar Max schoot de rebound via het lichaam van de oud-PSV-keeper binnen.

Hoewel PSV zeker niet vol gas gaf, kwam Fortuna er niet tot nauwelijks aan te pas. De Limburgers, die vorige week door de zege op Willem II net boven de rode streep waren gekomen, leken weinig geloof te hebben in een stunt. Al voor rust was de marge vrijwel onoverbrugbaar door goals van Ritsu Doan op aangeven van Zahavi en van de Israëlische spits zelf na een uitstekende voorzet van Mauro Junior, die als rechtsback weer voor veel offensief gevaar zorgde.

Het is goed nieuws voor PSV, dat Zahavi steeds beter op stoom komt. De Israëliër stond rond de jaarwisseling twee maanden buitenspel door een knieblessure, had daarna even tijd nodig om in zijn ritme te komen, maar is de laatste tijd belangrijk met zijn neusje voor de goal. Ook in het meevoetballen komt Zahavi inmiddels wat beter voor de dag. Zijn treffer tegen Fortuna was zijn achtste competitiegoal, waarmee hij samen met Cody Gakpo clubtopscorer is in de Eredivisie.

Eran Zahavi viert 3-0. Ⓒ ANP

De tegen Fortuna vanwege een enkelblessure ontbrekende Gakpo en Zahavi hebben nog zeven speelronden om te voorkomen dat er op dat vlak een nieuw laagterecord ontstaat dit seizoen. Tot nu toe staat dat op naam van Nii Lamptey en Arthur Numan (beiden met tien goals clubtopscorer van PSV in het seizoen 1993/1994) en Gaston Pereiro (eveneens met tien goals clubtopscorer in het seizoen 2016/2017).

Na de 3-0 voorsprong bij rust verzuimde PSV aanvankelijk in de tweede helft de marge op te voeren en het rijkelijk opgedaagde publiek wat meer waar voor hun geld te geven. Kansen waren er wel, maar de scherpte in de afronding was onvoldoende.

Nadat Max en Erick Gutierrez bij grote kansen de voet dwars waren gezet door Van Osch, besloot Schmidt drie verse aanvallers in te brengen. Met Bruma, Noni Madueke en Carlos Vinicius werd de jacht op een grote voorsprong hervat. Het was uiteindelijk Bruma die de stand nog wat verder oppoetste met een goal uit een individuele actie. Even daarvoor had Lisandro Semedo namens Fortuna de bal op de paal geknald buiten bereik van PSV-doelman Joël Drommel, die een rustig avondje beleefde. Het was het enige wapenfeit van naam van Fortuna, dat een kansloos bezoekje aan het Philips Stadion aflegde. Het slotakkoord kwam op naam van Carlos Vinicius die er 5-0 van maakte op aangeven van Joey Veerman en daarmee zorgde voor een evenaring van de grootste seizoenszege van PSV (de 5-0 tegen Vitesse).