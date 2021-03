Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Slotfase Gent-Wevelgem gewijzigd na hevige brand

14.18 uur: Door een hevige brand bij een recyclebedrijf in het Belgische Menen, nabij Kortrijk, is de slotfase van de wielerwedstrijd Gent-Wevelgem gewijzigd. De passage door het centrum van Menen wordt geschrapt. De laatste vijf kilometer van de mannen- en de vrouwenwedstrijd wordt vervangen door een alternatieve route.

De brand ontstond rond 11.00 uur op een bedrijventerrein in Menen. De zware rookontwikkeling is kilometers ver zichtbaar, zelfs tot aan de finish van de wielerklassieker Gent-Wevelgem. De stad Menen vraagt aan iedereen om ramen en deuren gesloten te houden. Het is nog niet bekend hoe het vuur is ontstaan.

De finish in Wevelgem blijft behouden, aldus de organisatie.

Autosport: Verschoor debuteert in Formule 2 met vierde plaats in hoofdrace

14.17 uur: Autocoureur Richard Verschoor heeft zijn debuutweekend in de Formule 2 afgesloten met de vierde plaats in de hoofdrace in Bahrein. De Nederlandse coureur reed even aan de leiding maar de zege ging naar de Chinese coureur Guanyu Zhou.

De 20-jarige Verschoor, die begin deze week werd gepresenteerd bij het Nederlandse team MP Motorsport, nam in de 20e van de 32 ronden in de hoofdrace de leiding. Hij liep uit naar bijna twee seconden voorsprong op de Italiaan Oscar Piastri, die later weer werd ingehaald door Zhou.

In de slotfase kon Verschoor, die reed op de zachte banden, zijn achtervolgers niet van zich afhouden. Zhou haalde hem met nog vijf ronden te rijden in. Achter Verschoor streden Piastri en Dan Ticktum om de derde plaats, waarbij de Italiaan van de baan raakte. Na een virtual safetycar moest Verschoor door de slijtage van de banden Ticktum en de Nieuw-Zeelander Liam Lawson nog voorbij laten gaan. Ticktum werd tweede, Lawson derde.

Paardensport: Springruiter Smolders derde in Grand Prix in Wellington

12.04 uur: Springruiter Harrie Smolders is in het Amerikaanse Wellington als derde geëindigd in de $500.000 Rolex Grand Prix. Met Bingo du Parc moest hij Daniel Bluman en merrie Gemma W en Daniel Deusser met Scuderia 1918 Tobago Z voor zich dulden.

De 40-jarige Smolders verkeert momenteel in goede vorm. Woensdag werd hij al eerste in Florida, evenals vrijdag in de Smartpak Grand Prix. De wedstrijden gelden als voorbereiding op de 1 miljoen dollar Grand Prix, die zondagmiddag op het HITS-concours wordt verreden.

Smolders reisde aanvankelijk heen en weer tussen Europa en de Verenigde Staten, maar de laatste weken concentreert de voormalige nummer 1 van de wereld zich op de paarden die in Wellington staan. Dat leverde in de voorlaatste week van het Winter Equestrian Festival veel succes op.

In Europa liggen de wedstrijden stil wegens de uitbraak van het rhinopneumonie-virus.

Wielrennen: Fuglsang niet in Ronde van Vlaanderen

10.59 uur: Jakob Fuglsang verschijnt volgend weekend niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Zijn ploeg Astana meldt dat het programma van de Deense renner is aangepast. Hetzelfde geldt voor zijn Kazachse teamgenoot Aleksej Loetsenko.

Fuglsang, voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020), mikt vooral op de Ardense klassiekers. Hij rijdt in aanloop naar die wedstrijden de Ronde van het Baskenland, die daags na de Ronde van Vlaanderen begint. Loetsenko, vorig jaar winnaar van een Tourrit, volgt hetzelfde schema.

„In samenspraak met de renners hebben we besloten de Ronde van Vlaanderen dit jaar te schrappen”, zegt Astana-topman Aleksandr Vinokoerov. „De Ardense klassiekers zijn voor beide renners een hoofddoel en wij geloven dat de Ronde van het Baskenland de beste voorbereiding biedt. Vooral voor Aleksej, die hard werkt aan zijn herstel na zijn val in Parijs-Nice. We willen geen risico’s nemen door hem op kasseien te laten rijden en zo zijn herstel te schaden.”

Basketbal: Clippers boeken vijfde zege op rij in NBA

10.23 uur: De Los Angeles Clippers hebben ten koste van Philadelphia 76ers de vijfde opeenvolgende zege geboekt. Mede dankzij 28 punten van Kawhi Leonard werd het 122-112 voor de Clippers. De Sixers, die ook de vier voorgaande duels hadden gewonnen, zijn koploper in de Eastern Conference.

De Clippers zijn bezig aan een sterke reeks, waar stadgenoot Los Angeles Lakers het momenteel juist moeilijk heeft na het wegvallen van LeBron James. De sterspeler liep vorige week een enkelblessure op en is voorlopig uitgeschakeld.

Bij de Clippers nam Paul George 24 punten, negen rebounds en negen assists voor zijn rekening. Tobias Harris was met 29 punten de topschutter van de avond, maar zijn bijdrage hielp de Sixers niet. Het duel betekende een terugkeer van coach Doc Rivers van de Sixers, die de afgelopen jaren bij de Clippers werkte.

Tennis: Ook in het dubbelspel weet Kiki Bertens niet te winnen

09.54 uur: Kiki Bertens is er op het WTA-toernooi van Miami ook niet in geslaagd een partij te winnen in het dubbelspel. Samen met Arantxa Rus verloor ze met 6-1 6-4 van de Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Bertens en Rus hadden van de organisatie een wildcard ontvangen, het duo Krejcikova/Siniakova is als tweede geplaatst. Eerder verloor Bertens in Miami al haar eerste wedstrijd in het enkelspel. De Russin Liudmila Samsonova was haar in de tweede ronde met 6-2 6-1 de baas. Bertens begon met een bye.

De 29-jarige Bertens, de nummer 11 van de wereld, reist nu door naar Charleston, waar ze vanaf 5 april deelneemt aan het graveltoernooi. Ze won het toernooi in 2018.

Demi Schuurs, die onlangs het toernooi van Dubai op haar naam wist te schrijven, bleef in Miami ook in de eerste ronde steken. Samen met de Amerikaanse Nicole Melichar was ze kansloos tegen Asia Muhammad en Jessica Pegula. Het werd 6-2 6-2 voor het Amerikaanse koppel.