Sport kort: Bo Bendsneyder pakt in Qatar eerste WK-punten in Moto2-klasse

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Bendsneyder pakt eerste WK-punten in Qatar

19.12 uur: Bo Bendsneyder heeft tijdens de Grand Prix van Qatar zijn eerste WK-punten behaald in de Moto2-klasse. De Rotterdamse motorcoureur eindigde in de openingsrace van het seizoen op het winderige Losail International Circuit op de negende plaats. Hij was als derde vanaf de eerste startrij aan de wedstrijd begonnen.

De Brit Sam Lowes won de eerste Grand Prix in de Moto2. Hij was met zijn Kalex vanaf poleposition aan de race begonnen. De Australiër Remy Gardner eindigde op ruim 2 seconden als tweede. De Italiaan Fabio di Giannantonio kwam als derde over de finish, met een achterstand van meer dan 5 seconden op de winnaar.

„Ik was heel nerveus en maakte snel een foutje”, blikte Bendsneyder bij Eurosport terug. „Maar ik had aanvankelijk nog wel het gevoel dat ik goed kon meekomen. Na zes, zeven rondjes kreeg ik echter last van mijn rechterarm. Ik kon niet meer voluit racen. Deze negende plek is daardoor het maximaal haalbare, maar ik ben er niet tevreden mee. Ik hoopte vooraf op een plek in de top zes.”

Bendsneyder, die ruim 12 seconden toegaf op Lowes, rijdt dit seizoen voor het Pertamina Mandalika SAG Team. De 22-jarige Rotterdammer kwam de afgelopen vijf jaar uit in het WK wegrace. Na twee seizoenen in de Moto3, waarin hij twee keer als derde eindigde in een grand prix, volgden drie minder succesvolle jaren in de Moto2. Hij reed de laatste twee seizoenen zonder noemenswaardige resultaten voor RW Racing.

In de Moto3 ging de zege zondag naar de Spanjaard Jaume Masia. De KTM-coureur kwam in de voorlaatste ronde aan kop en wist een aanval van land- en teamgenoot Pedro Acosta te pareren. De Zuid-Afrikaan Darryn Binder (KTM), die van pole was gestart, kwam op bijna 1 seconde van de winnaar als derde binnen.

Voetbal: Oefenzege voor Van ’t Schip en Griekenland

18.40 uur: Griekenland heeft een oefeninterland tegen Honduras in winst omgezet. Het team van bondscoach John van ’t Schip zegevierde in Thessaloniki met 2-1. Beide treffers van de thuisploeg kwamen op naam van Willem II-speler Vangelis Pavlidis. Hij ging na ruim een uur naar de kant.

Georgios Giakoumakis, de topschutter van de Eredivisie, kwam tegen Honduras niet tot scoren. De aanvaller van VVV-Venlo werd in de rust gewisseld.

Griekenland behaalde afgelopen donderdag in de WK-kwalificatie in en tegen Spanje een verrassend gelijkspel (1-1). De ploeg van Van ’t Schip speelt woensdag in de tweede WK-kwalificatiewedstrijd tegen Georgië.

Voetbal: Turken tegen de Letten wel met publiek

17.56 uur: Bij de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Turkije en Oranje was het Atatürk Olympisch Stadion in Istanbul leeg, maar dinsdag tegen Letland zijn wel toeschouwers welkom. De Turkse voetbalbond liet weten dat 15 procent van de stadioncapaciteit gebruikt kan worden.

Het grote stadion in Istanbul, de thuishaven van de nationale ploeg, biedt plaats aan ongeveer 75.000 toeschouwers. Dat betekent dat tegen Letland ruim 11.000 voetbalfans naar binnen mogen. De Letten speelden zaterdag in Amsterdam ook al voor publiek. In de Johan Cruijff ArenA zagen 5000 toeschouwers hoe het Nederlands elftal met 2-0 won van Letland. De ploeg van bondscoach Frank de Boer was de WK-kwalificatie woensdag begonnen met een nederlaag tegen Turkije (4-2). De Turken wonnen zaterdag op Spaanse bodem ook van Noorwegen (3-0) en gaan met 6 punten aan kop in groep G.

Oranje speelt dinsdag in en tegen Gibraltar. In het Victoria-stadion zijn zeshonderd toeschouwers welkom. Zij moeten allemaal wel tweemaal gevaccineerd zijn tegen het coronavirus.

Wielrennen: Elia Viviani wint in Frankrijk eindelijk weer eens

17.16 uur: Voor het eerst sinds september 2019 heeft Elia Viviani weer eens een wedstrijd gewonnen. De Italiaanse coureur van Cofidis was in een massasprint in Cholet - Pays de la Loire de snelste.

De tweede plek was voor Jon Aberasturi, terwijl Pierre Barbier derde werd. Aanvankelijk reed Nacer Bouhanni naar de derde plaats, maar hij werd gediskwalificeerd vanwege een gevaarlijke actie tijdens de sprint. De Brit Jake Stewart kon door zijn manouvre maar net op de been blijven.

Voetbal: Helmond Sport wint ook tweede duel van vierde periode

16.27 uur: Helmond Sport heeft de uitwedstrijd tegen Excelsior met ruime cijfers gewonnen. In Kralingen werd het 0-3. Alle doelpunten vielen in de tweede helft.

Dean van der Sluys bracht Helmond Sport na een klein uur aan de leiding, invaller Jordy Thomassen maakt er 0-2 van en vlak voor tijd bepaalde de Belg Arno van Keilegom de eindstand.

Helmond Sport heeft nog geen puntenverlies geleden in de vierde en laatste periode, die pas twee duels onderweg is. In de vorige speelronde werd Jong FC Utrecht met 2-1 verslagen.

Judoka: Natascha Ausma wint goud na onderonsje Karen Stevenson

16.13 uur: Judoka Natascha Ausma heeft op de Grand Slam in de Georgische hoofdstad Tbilisi ten koste van landgenote Karen Stevenson een gouden plak veroverd. Het Nederlandse onderonsje in de klasse tot 78 kilogram was beslist toen Stevenson aftikte na een verwurging van Ausma.

Het evenement in Tbilisi geldt voor de Nederlandse judobond niet als ’meetmoment’ voor de Olympische Spelen van Tokio. De EK van volgende maand in Lissabon zijn na de Grand Slams van eerder dit jaar in Doha en Tel Aviv het derde selectiemoment. Op basis van die drie meetmomenten en eerder geleverde prestaties neemt de judobond een beslissing. In elke gewichtsklasse mag ieder land slechts één deelnemer naar de Zomerspelen afvaardigen.

Zaterdag veroverde Geke van den Berg een bronzen plak in Georgië. Zij deed dat in de klasse tot 63 kilogram.

Autosport: Verschoor debuteert in Formule 2 met vierde plaats in hoofdrace

14.17 uur: Autocoureur Richard Verschoor heeft zijn debuutweekend in de Formule 2 afgesloten met de vierde plaats in de hoofdrace in Bahrein. De Nederlandse coureur reed even aan de leiding maar de zege ging naar de Chinese coureur Guanyu Zhou.

De 20-jarige Verschoor, die begin deze week werd gepresenteerd bij het Nederlandse team MP Motorsport, nam in de 20e van de 32 ronden in de hoofdrace de leiding. Hij liep uit naar bijna twee seconden voorsprong op de Italiaan Oscar Piastri, die later weer werd ingehaald door Zhou.

In de slotfase kon Verschoor, die reed op de zachte banden, zijn achtervolgers niet van zich afhouden. Zhou haalde hem met nog vijf ronden te rijden in. Achter Verschoor streden Piastri en Dan Ticktum om de derde plaats, waarbij de Italiaan van de baan raakte. Na een virtual safetycar moest Verschoor door de slijtage van de banden Ticktum en de Nieuw-Zeelander Liam Lawson nog voorbij laten gaan. Ticktum werd tweede, Lawson derde.

Paardensport: Springruiter Smolders derde in Grand Prix in Wellington

12.04 uur: Springruiter Harrie Smolders is in het Amerikaanse Wellington als derde geëindigd in de $500.000 Rolex Grand Prix. Met Bingo du Parc moest hij Daniel Bluman en merrie Gemma W en Daniel Deusser met Scuderia 1918 Tobago Z voor zich dulden.

De 40-jarige Smolders verkeert momenteel in goede vorm. Woensdag werd hij al eerste in Florida, evenals vrijdag in de Smartpak Grand Prix. De wedstrijden gelden als voorbereiding op de 1 miljoen dollar Grand Prix, die zondagmiddag op het HITS-concours wordt verreden.

Smolders reisde aanvankelijk heen en weer tussen Europa en de Verenigde Staten, maar de laatste weken concentreert de voormalige nummer 1 van de wereld zich op de paarden die in Wellington staan. Dat leverde in de voorlaatste week van het Winter Equestrian Festival veel succes op.

In Europa liggen de wedstrijden stil wegens de uitbraak van het rhinopneumonie-virus.

Wielrennen: Fuglsang niet in Ronde van Vlaanderen

10.59 uur: Jakob Fuglsang verschijnt volgend weekend niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. Zijn ploeg Astana meldt dat het programma van de Deense renner is aangepast. Hetzelfde geldt voor zijn Kazachse teamgenoot Aleksej Loetsenko.

Fuglsang, voormalig winnaar van Luik-Bastenaken-Luik (2019) en de Ronde van Lombardije (2020), mikt vooral op de Ardense klassiekers. Hij rijdt in aanloop naar die wedstrijden de Ronde van het Baskenland, die daags na de Ronde van Vlaanderen begint. Loetsenko, vorig jaar winnaar van een Tourrit, volgt hetzelfde schema.

„In samenspraak met de renners hebben we besloten de Ronde van Vlaanderen dit jaar te schrappen”, zegt Astana-topman Aleksandr Vinokoerov. „De Ardense klassiekers zijn voor beide renners een hoofddoel en wij geloven dat de Ronde van het Baskenland de beste voorbereiding biedt. Vooral voor Aleksej, die hard werkt aan zijn herstel na zijn val in Parijs-Nice. We willen geen risico’s nemen door hem op kasseien te laten rijden en zo zijn herstel te schaden.”

Basketbal: Clippers boeken vijfde zege op rij in NBA

10.23 uur: De Los Angeles Clippers hebben ten koste van Philadelphia 76ers de vijfde opeenvolgende zege geboekt. Mede dankzij 28 punten van Kawhi Leonard werd het 122-112 voor de Clippers. De Sixers, die ook de vier voorgaande duels hadden gewonnen, zijn koploper in de Eastern Conference.

De Clippers zijn bezig aan een sterke reeks, waar stadgenoot Los Angeles Lakers het momenteel juist moeilijk heeft na het wegvallen van LeBron James. De sterspeler liep vorige week een enkelblessure op en is voorlopig uitgeschakeld.

Bij de Clippers nam Paul George 24 punten, negen rebounds en negen assists voor zijn rekening. Tobias Harris was met 29 punten de topschutter van de avond, maar zijn bijdrage hielp de Sixers niet. Het duel betekende een terugkeer van coach Doc Rivers van de Sixers, die de afgelopen jaren bij de Clippers werkte.

Tennis: Ook in het dubbelspel weet Kiki Bertens niet te winnen

09.54 uur: Kiki Bertens is er op het WTA-toernooi van Miami ook niet in geslaagd een partij te winnen in het dubbelspel. Samen met Arantxa Rus verloor ze met 6-1 6-4 van de Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Bertens en Rus hadden van de organisatie een wildcard ontvangen, het duo Krejcikova/Siniakova is als tweede geplaatst. Eerder verloor Bertens in Miami al haar eerste wedstrijd in het enkelspel. De Russin Liudmila Samsonova was haar in de tweede ronde met 6-2 6-1 de baas. Bertens begon met een bye.

De 29-jarige Bertens, de nummer 11 van de wereld, reist nu door naar Charleston, waar ze vanaf 5 april deelneemt aan het graveltoernooi. Ze won het toernooi in 2018.

Demi Schuurs, die onlangs het toernooi van Dubai op haar naam wist te schrijven, bleef in Miami ook in de eerste ronde steken. Samen met de Amerikaanse Nicole Melichar was ze kansloos tegen Asia Muhammad en Jessica Pegula. Het werd 6-2 6-2 voor het Amerikaanse koppel.