Sport Kort: Ook in het dubbelspel weet Kiki Bertens niet te winnen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Basketbal: Clippers boeken vijfde zege op rij in NBA

10.23 uur: De Los Angeles Clippers hebben ten koste van Philadelphia 76ers de vijfde opeenvolgende zege geboekt. Mede dankzij 28 punten van Kawhi Leonard werd het 122-112 voor de Clippers. De Sixers, die ook de vier voorgaande duels hadden gewonnen, zijn koploper in de Eastern Conference.

De Clippers zijn bezig aan een sterke reeks, waar stadgenoot Los Angeles Lakers het momenteel juist moeilijk heeft na het wegvallen van LeBron James. De sterspeler liep vorige week een enkelblessure op en is voorlopig uitgeschakeld.

Bij de Clippers nam Paul George 24 punten, negen rebounds en negen assists voor zijn rekening. Tobias Harris was met 29 punten de topschutter van de avond, maar zijn bijdrage hielp de Sixers niet. Het duel betekende een terugkeer van coach Doc Rivers van de Sixers, die de afgelopen jaren bij de Clippers werkte.

Tennis: Ook in het dubbelspel weet Kiki Bertens niet te winnen

09.54 uur: Kiki Bertens is er op het WTA-toernooi van Miami ook niet in geslaagd een partij te winnen in het dubbelspel. Samen met Arantxa Rus verloor ze met 6-1 6-4 van de Tsjechische speelsters Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova.

Bertens en Rus hadden van de organisatie een wildcard ontvangen, het duo Krejcikova/Siniakova is als tweede geplaatst. Eerder verloor Bertens in Miami al haar eerste wedstrijd in het enkelspel. De Russin Liudmila Samsonova was haar in de tweede ronde met 6-2 6-1 de baas. Bertens begon met een bye.

De 29-jarige Bertens, de nummer 11 van de wereld, reist nu door naar Charleston, waar ze vanaf 5 april deelneemt aan het graveltoernooi. Ze won het toernooi in 2018.

Demi Schuurs, die onlangs het toernooi van Dubai op haar naam wist te schrijven, bleef in Miami ook in de eerste ronde steken. Samen met de Amerikaanse Nicole Melichar was ze kansloos tegen Asia Muhammad en Jessica Pegula. Het werd 6-2 6-2 voor het Amerikaanse koppel.