Tennislegende Chris Evert (67) begonnen aan chemotherapie vanwege eierstokkanker

„Bij mij is stadium 1 van eierstokkanker geconstateerd”, schrijft Evert in een verklaring op Twitter. „Ik heb het geluk dat ze het vroeg hebben ontdekt. Ik verwacht positieve resultaten van mijn chemotherapie.” Haar jongere zus Jeanne overleed begin 2020 op 62-jarige aan eierstokkanker. Bij Jeanne Evert werd dat pas in een laat stadium ontdekt.

Evert domineerde samen met Martina Navratilova het vrouwentennis in de jaren 70 en 80. Ze veroverde achttien grandslamtitels, waarvan de meeste op Roland Garros: zeven. De Amerikaanse zegevierde ook zes keer op de US Open, drie keer op Wimbledon en won twee keer de Australian Open. In totaal veroverde ze maar liefst 157 titels op de WTA Tour. Evert sloot zeven keer het jaar af als nummer 1 van de wereld.