Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk: ’Tuurlijk is het een mentale tik’

„Natuurlijk is het balen”, liet Van Dijk weten een dag voor de EK-kwalificatiewedstrijd in Parijs. ,,Hopelijk worden het er niet meer. Tuurlijk is het een mentale tik en zullen we Frenkie en Matthijs missen. Maar we vertrouwen in de andere jongens.”

Na het eten van een kipkerrie-maaltijd kregen donderdag vijf spelers last van hun maag. Sven Botman, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Joey Veerman en Bart Verbruggen verlieten daarom het trainingskamp van het Nederlands elftal. Ook Van Dijk at kipkerrie, maar voelde zich donderdagmiddag nog kiplekker. ,,Ik heb nergens last van, nu nog niet. Hopelijk blijft het zo.”

Oranje traint in aanloop naar het uitduel met Frankrijk met 21 spelers op het veld van het Stade de France. Donderdagochtend verlieten vijf spelers de selectie wegens ziekte. Alleen verdediger Stefan de Vrij kon op tijd aansluiten bij de selectie om de laatste training mee te maken.

Doelman Kjell Scherpen en middenvelder Ryan Gravenberch werden donderdagochtend ook opgeroepen, maar zij verschenen donderdagmiddag niet op het veld. Scherpen en Gravenberch waren met Jong Oranje op trainingskamp in Spanje. Zij komen vanuit Spanje naar Parijs.

Bondscoach Ronald Koeman riep drie vervangers, en niet meer, op omdat nu in ieder geval alle posities dubbel bezet zijn.

Frankrijk - Nederland begint vrijdag om 20.45 uur.