Price wilde Van Barneveld de mond snoeren: ’Nu is het klaar met die praatjes’

Price kwam er in de persconferentie na afloop op terug, met behoorlijk wat sneren richting ’Barney’: „Hij zei dat ik nog nooit op een tv-toernooi had gewonnen van hem. De laatste jaren was hij er op tv-toernooien nooit bij, dus dan is het ook lastig om hem te verslaan.” Om het onderwerp af te sluiten: „Maar nu kan hij zijn mond houden over z’n televisiezeges op mij.”

Bekijk ook: Van Barneveld klaar op WK darts na kansloze nederlaag tegen Price

Maar met sneren richting de vijfvoudig wereldkampioen gaat Price doodleuk verder. „Ik had drie, vier slippertjes in de partij. Vroeger zou Raymond daar ongetwijfeld van geprofiteerd hebben, nu lukte dat niet. We gooiden de meeste wedstrijden tegen elkaar toen ik net aan mijn loopbaan was begonnen. Ik denk dat hij wel weet dat wanneer ik tegenwoordig mijn niveau haal, ik hem gewoon versla.”

Met koptelefoon het podium op

The Iceman overwoog overigens om met een koptelefoon het podium op te komen, omdat hij altijd wordt uitgefloten op het podium, zeker in het Alexandra Palace in Londen. „Als Raymond beter in de wedstrijd had gezeten en het publiek zich nog meer tegen mij had gekeerd, had ik wel een back-upplan gehad.”

Dat plan was dus met een hoofdtelefoon het podium bestijgen. In de regels van de PDC is het niet verboden, zo lang er geen muziek op wordt gespeeld. „Ik weet nu in ieder geval dat als het in de toekomst weer uit de hand loopt, ik een plan heb om er iets tegen te doen.”

Dat de nummer 1 van de wereld zich vooraf had gestoord aan de uitspraken van Barney, doet niets af aan zijn echte doel dinsdagavond: winnen. „Mijn belangrijkste motivatie om te winnen was dat ik gewoon de laatste zestien van het WK wilde halen.”