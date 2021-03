Real Madrid wint en voert druk op Barcelona en Atlético op

Benzema heeft dit seizoen nu zeventien doelpunten gemaakt in La Liga. Alleen Lionel Messi (21 doelpunten) en Luis Suárez (18 doelpunten) troffen vooralsnog vaker doel. Santi Mina scoorde bij een achterstand van 0-2 voor Celta de Vigo, dat Iago Aspas in de slotfase nog via het hoofd van Casemiro op de paal zag schieten. Marco Asensio bepaalde diep in blessuretijd de eindstand (1-3).

Real Madrid verkleinde de achterstand op Atlético tot 3 punten. De koploper speelt zondag nog wel een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés. Barcelona heeft 1 punt minder dan Real, maar speelt zondag nog tegen Real Sociedad.

Wereldgoal Atletic-speler Berchiche

Yuri Berchiche heeft zaterdagmiddag in het duel tegen Eibar op fantastische wijze zijn ploeg op voorsprong gezet. Genoeg voor de overwinning was het echter niet. Het duel eindigde in een gelijke stand: 1-1.

De speler van Atletic Bilbao nam de bal uit de lucht in één keer vol op de pantoffel en zag zijn pijlsnelle schot achter de goalie van Eibar belanden. Lang kon Bilbao echter niet van de goal genieten, nog geen tien minuten later wist Eibar ook te scoren. Met een gelijke stand gingen de ploegen aan de thee.

Na rust vier er geen goal meer, waardoor Bilbao en Eibar ieder met een punt van het veld stapten.

