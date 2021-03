Video: Bilbao-speler neemt de bal vol op de pantoffel en scoort wereldgoal

De speler van Atletic Bilbao nam de bal uit de lucht in één keer vol op de pantoffel en zag zijn pijlsnelle schot achter de goalie van Eibar belanden. Lang kon Bilbao echter niet van de goal genieten, nog geen tien minuten later wist Eibar ook te scoren. De ploegen zijn dus met een gelijke stand de rust in gegaan.

Later vandaag komt in Spanje ook nog Real Madrid in actie. De Koninklijke gaan op bezoek bij Celta.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in La Liga