AZ wint oefenwedstrijd in en tegen Valencia

14.06 uur: AZ heeft in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft een oefenwedstrijd tegen Valencia gewonnen. Op het trainingscomplex van de Spaanse club werd het 3-1 voor de ploeg van coach Pascal Jansen.

Jesper Karlsson zette AZ in de 12e minuut op voorsprong nadat Jens Odgaard de bal had onderschept. De Zweed schoot de bal vervolgens van dichtbij binnen. Vlak voor rust maakte Ilaix Moriba de gelijkmaker voor de huidige nummer 10 uit de Spaanse competitie.

Direct na rust hielp Odgaard de Alkmaarders opnieuw aan een voorsprong. Karlsson breidde in de 64e minuut de score uit naar 1-3. In Valencia maakte de Amerikaanse winteraanwinst Djordje Mihailovic zijn officieuze debuut in het shirt van AZ. Hij stond in de basis.

Op 29 december speelt AZ opnieuw een oefenduel ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. De Alkmaarders nemen het dan in Italië op tegen Atalanta Bergamo.

AZ hervat de competitie in de Eredivisie op 7 januari met een thuiswedstrijd tegen Vitesse. De Alkmaarders staan momenteel op de vierde plek, op 4 punten van koploper Feyenoord.

Poolse voetbalbond breekt na WK met bondscoach

13.56 uur: De Poolse voetbalbond heeft na het WK in Qatar besloten afscheid te nemen van bondscoach Czeslaw Michniewicz. Zijn aflopende contract wordt niet verlengd. De 52-jarige Pool volgde begin dit jaar de opgestapte Paulo Sousa op bij de nationale ploeg.

Polen bereikte op het WK voor het eerst sinds 1986 de knock-outfase, maar moest het in de achtste finales afleggen tegen titelverdediger Frankrijk (1-3). De ploeg van aanvoerder Robert Lewandowski was in de groep met 4 punten tweede geworden achter de latere wereldkampioen Argentinië. Op basis van het doelsaldo bleef Polen de Mexicanen net voor in groep C.

„We willen Michniewicz bedanken voor deze elf maanden”, zegt bondsvoorzitter Cezary Kulesza. „Hij nam het team op een heel moeilijk moment over. Desondanks wist hij Polen via de play-offs naar het WK te leiden en handhaving in de hoogste divisie van de Nations League af te dwingen.” Polen eindigde in die landencompetitie als derde in de groep achter Oranje en België. Wales degradeerde in deze poule naar de B-divisie.

De Poolse federatie gaat op zoek naar een nieuwe bondscoach, die als opdracht krijgt om de ploeg te verjongen en het imago van het nationale elftal te verbeteren. „Ook moet het vertrouwen van de fans hersteld worden”, staat in een verklaring.

Mannen mogen op Spelen 2024 voor het eerst synchroonzwemmen

13.29 uur: Mannen mogen op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs voor het eerst meedoen aan het sychroonzwemmen voor teams. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft daar toestemming voor gegeven. Deelnemende landen mogen in hun team van acht mensen maximaal twee mannen opnemen.

Synchroonzwemmen, tegenwoordig officieel artistiek zwemmen genoemd, maakt sinds 1984 deel uit van het olympische programma. De duetten en teams bestonden tot nu toe alleen uit vrouwen. De mondiale zwembond World Aquatics (voorheen FINA) introduceerde bij de WK van 2015 wel het gemengde duet, waarbij een vrouw en man een combinatie vormen.

Het IOC heeft nu groen licht gegeven om mannen te laten meedoen aan het teamonderdeel op de Spelen. „Het leek een onmogelijke droom”, zegt de Amerikaan Bill May, die in 2015 wereldkampioen werd in het gemengde duet. „Dit toont aan dat we allemaal groot moeten durven dromen. Door het doorzettingsvermogen van de mannen en de hulp van zovelen, kunnen alle atleten in onze sport olympische glorie bereiken.”

Namens Nederland deden vorig jaar de tweelingzussen Noortje en Bregje de Brouwer mee aan het synchroonzwemmen op de Spelen van Tokio. Zij eindigden als negende bij de duetten.

Van Bommel met Antwerp in kwartfinales beker tegen koploper Genk

13.10 uur: De Belgische voetbalclub Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel neemt het in de kwartfinales van het bekertoernooi op tegen Genk, de koploper in de Belgische competitie. Bij de loting werden de clubs aan elkaar gekoppeld. Antwerp staat op de derde plaats in de competitie, met 11 punten minder dan Genk.

Genk had woensdag een verlenging nodig om de kwartfinales van het bekertoernooi te bereiken. De koploper versloeg Anderlecht met 1-0. Antwerp rekende dinsdag eenvoudig af met Standard Luik (4-0).

Union, dat vorig jaar tweede werd in de Belgische competitie, neemt het in de kwartfinales van de beker op tegen AA Gent. De andere kwartfinales zijn Zulte Waregem - STVV en Kortrijk - KV Mechelen. De wedstrijden staan op 10, 11 en 12 januari op het programma.

Maas keert als technisch directeur terug bij NAC Breda

12.26 uur: Peter Maas keert als technisch directeur terug bij NAC Breda. Dat maakte de club uit de Keuken Kampioen Divisie donderdag bekend. Maas maakt op 1 februari, als de transfermarkt weer is gesloten, de overstap van sc Heerenveen waar hij sinds vorig jaar actief is als hoofd scouting. Die functie bekleedde hij tussen 2019 en 2021 ook al in Breda.

Bij NAC treedt Maas toe tot het managementteam. „Ik vind het een mooie uitdaging om bij NAC juist op dit moment aan de slag te gaan”, zegt Maas. „Het technische departement opbouwen; qua visie, structuur en uitvoering. De club verbeteren, mensen werven en binden.”

In zijn nieuwe functie gaat Maas nauw samenwerken met Pierre van Hooijdonk, die in de raad van commissarissen zit. De oud-international van Oranje is toezichthouder technische zaken. „We geloven erg in zijn toegevoegde waarde”, aldus Van Hooijdonk over de komst van Maas. „Hij bewees in het verleden zijn uitstekende gevoel voor talent en heeft zich ook op organisatorisch gebied bewezen. Zijn aanstelling is een belangrijke stap in de wederopbouw van NAC.”

NAC is nog op zoek naar een algemeen directeur. Die functie is vacant sinds het vertrek afgelopen zomer van Mattijs Manders. Hij verliet NAC nadat de overname van de club door een groep lokale ondernemers was afgerond.

Oud-international Attaibi eerste manager zaalvoetbal bij KNVB

11.33 uur: De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft Mohamed Attaibi aangesteld als eerste programmamanager zaalvoetbal. De oud-international van het Nederlandse zaalvoetbalteam moet ervoor gaan zorgen dat deze tak van de sport, ook wel bekend als futsal, nog bekender wordt in Nederland. De 113-voudig international verruilt zijn marketingfunctie bij de KNVB voor die van programmamanager.

Deze functie is nieuw bij de voetbalbond en gecreëerd om de sport te laten groeien. „Dit is een prachtige kans voor mij”, zegt Attaibi. „Dat deze nieuwe functie in het leven geroepen is binnen KNVB laat zien dat we echt stappen willen gaan zetten met het zaalvoetbal.”

Begin dit jaar organiseerde Nederland het EK zaalvoetbal. Attaibi was een van de initiatiefnemers bij de bond om dat toernooi binnen te halen. „Met het EK nog vers in het geheugen, is dit het moment om door te pakken en het is top om te zien dat dit nu ook gebeurt.” Als programmamanager krijgt Attaibi de opdracht om de expertise op zaalvoetbalgebied binnen en buiten de KNVB met elkaar te verbinden.

Van Empel debuteert op nieuwjaarsdag voor Jumbo-Visma

11.15 uur: Veldrijdster Fem van Empel debuteert op nieuwjaarsdag voor haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. De regerend Europees kampioene en leider in het wereldbekerklassement doet dat tijdens de wedstrijd om de X2O Trofee in het Belgische Baal.

De 20-jarige Van Empel, die maandag op het Wielergala in Den Bosch werd uitgeroepen tot Wielrenner van de Toekomst, liep zaterdag bij een val in de wereldbekercross van Val di Sole een blessure op. Het is daardoor onzeker of ze op tweede kerstdag meedoet aan de volgende wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere. Van Empel gaat aan kop in het klassement.

Van Empel verruilt haar Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal op 1 januari voor Jumbo-Visma. Half september ondertekende ze een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg.

Marianne Vos, de routinier van Jumbo-Visma, komt dit jaar niet meer in actie. Vos (35) start het wielerjaar 2023 op 5 januari in Koksijde.

Australische wielerploeg van Groenewegen krijgt Saudische naam

09.31 uur: De Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco van sprinter Dylan Groenewegen gaat verder onder de naam Team Jayco AlUla. Groenewegen en zijn teamgenoten, onder wie Elmar Reinders en Jan Maas, gaan de Saudische stad Al’-Ula promoten. De Australische ploeg uit de WorldTour heeft een contract voor drie jaar afgesloten met de nieuwe naamgever.

Al’-Ula, een toeristische stad in het noordwesten van Saudi-Arabië, was al partner van de ploeg die zowel een mannen- als vrouwentak heeft. „Een nieuwe naam en een nieuwe look”, zegt eigenaar Gerry Ryan van het in 2012 als GreenEdge opgerichte wielerteam. De Australische ploeg onderging de afgelopen jaren door sponsorwisselingen al diverse veranderingen van naam. Groenewegen (29) rijdt sinds dit jaar voor het team en bezorgde zijn werkgever een ritzege in de Tour de France.

Saudi-Arabië probeert zich steeds nadrukkelijker te profileren als sportland. Zo nam een Saudisch investeringsfonds vorig jaar de Engelse voetbalclub Newcastle United over en organiseert Saudi-Arabië sinds 2021 een grand prix in de Formule 1. Het land uit het Midden-Oosten huisvest in 2029 de Aziatische Winterspelen en wil ook proberen het WK voetbal van 2030 binnen te halen.

Brooklyn Nets klopt NBA-kampioen dankzij 91 punten in één helft

08.02 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA titelhouder Golden State Warriors verslagen, vooral dankzij een historisch sterke eerste helft. Halverwege de wedstrijd stonden de Nets al op 91 punten. Alleen Phoenix Suns (107 punten in 1990) en de Warriors (92 punten in 2018) maakten ooit meer punten in de eerste twee kwarten van een NBA-duel.

„Dit gebeurt er als je naar je werk komt en direct aan de slag gaat”, zei coach Jacque Vaughn van de Nets. Zijn ploeg leidde halverwege al met 91-51 en vierde uiteindelijk de zevende overwinning op rij: 143-113. Maar liefst negen spelers van de Nets eindigden qua punten in de dubbele cijfers. Kevin Durant was de topscorer met 23 punten.

Brooklyn Nets staat met twintig overwinningen tegenover twaalf nederlagen op de vierde plaats in het oosten. Koploper Milwaukee Bucks (22 zeges) incasseerde bij Cleveland Cavaliers de negende nederlaag van het seizoen: 114-106. De 45 punten van Giannis Antetokounmpo waren niet genoeg voor de Bucks. Boston Celtics, dat ook 22 keer won, ging voor de derde keer op rij onderuit. De verliezend finalist van afgelopen seizoen legde het met 117-112 af tegen Indiana Pacers.

Lange stadionverboden voor Australische voetbalfans na rellen

07.48 uur: De Australische voetbalbond heeft lange stadionverboden opgelegd aan de voetbalsupporters die afgelopen zaterdag het veld op kwamen bij het duel in de A-League tussen Melbourne City FC en Melbourne Victory. Twee mannen, van 18 en 21 jaar oud, zijn twintig jaar lang niet welkom bij voetbalwedstrijden in Australië. De bond legde daarnaast vijf mannen en een vrouw stadionverboden op variërend van vijftien tot vijf jaar.

Eerder deze week kregen twee mannen al een levenslang stadionverbod opgelegd. Eén van hen had een metalen emmer met daarin smeulend vuurwerk tegen het hoofd van doelman Tom Glover van Melbourne City gegooid. De 24-jarige keeper liep daarbij een snee in zijn gezicht op. Ook de scheidsrechter werd belaagd.

Meer dan honderd voetbalfans betraden het veld tijdens de derby van Melbourne. Dat gebeurde nadat Glover een rokende fakkel die op het veld was gegooid had teruggeworpen richting de tribune achter zijn doel.

De Australische bond probeert samen met de autoriteiten in de deelstaat Victoria, waarin Melbourne ligt, alle relschoppers te bestraffen.