Sport Kort: Dylan Groenewegen en ploeg worden uithangbord Saoedi-Arabië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oud-international Attaibi eerste manager zaalvoetbal bij KNVB

11.33 uur: De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft Mohamed Attaibi aangesteld als eerste programmamanager zaalvoetbal. De oud-international van het Nederlandse zaalvoetbalteam moet ervoor gaan zorgen dat deze tak van de sport, ook wel bekend als futsal, nog bekender wordt in Nederland. De 113-voudig international verruilt zijn marketingfunctie bij de KNVB voor die van programmamanager.

Deze functie is nieuw bij de voetbalbond en gecreëerd om de sport te laten groeien. „Dit is een prachtige kans voor mij”, zegt Attaibi. „Dat deze nieuwe functie in het leven geroepen is binnen KNVB laat zien dat we echt stappen willen gaan zetten met het zaalvoetbal.”

Begin dit jaar organiseerde Nederland het EK zaalvoetbal. Attaibi was een van de initiatiefnemers bij de bond om dat toernooi binnen te halen. „Met het EK nog vers in het geheugen, is dit het moment om door te pakken en het is top om te zien dat dit nu ook gebeurt.” Als programmamanager krijgt Attaibi de opdracht om de expertise op zaalvoetbalgebied binnen en buiten de KNVB met elkaar te verbinden.

Van Empel debuteert op nieuwjaarsdag voor Jumbo-Visma

11.15 uur: Veldrijdster Fem van Empel debuteert op nieuwjaarsdag voor haar nieuwe ploeg Jumbo-Visma. De regerend Europees kampioene en leider in het wereldbekerklassement doet dat tijdens de wedstrijd om de X2O Trofee in het Belgische Baal.

De 20-jarige Van Empel, die maandag op het Wielergala in Den Bosch werd uitgeroepen tot Wielrenner van de Toekomst, liep zaterdag bij een val in de wereldbekercross van Val di Sole een blessure op. Het is daardoor onzeker of ze op tweede kerstdag meedoet aan de volgende wereldbekerwedstrijd in het Belgische Gavere. Van Empel gaat aan kop in het klassement.

Van Empel verruilt haar Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal op 1 januari voor Jumbo-Visma. Half september ondertekende ze een contract voor twee jaar bij de Nederlandse ploeg.

Marianne Vos, de routinier van Jumbo-Visma, komt dit jaar niet meer in actie. Vos (35) start het wielerjaar 2023 op 5 januari in Koksijde.

Australische wielerploeg van Groenewegen krijgt Saudische naam

09.31 uur: De Australische wielerploeg BikeExchange-Jayco van sprinter Dylan Groenewegen gaat verder onder de naam Team Jayco AlUla. Groenewegen en zijn teamgenoten, onder wie Elmar Reinders en Jan Maas, gaan de Saudische stad Al’-Ula promoten. De Australische ploeg uit de WorldTour heeft een contract voor drie jaar afgesloten met de nieuwe naamgever.

Al’-Ula, een toeristische stad in het noordwesten van Saudi-Arabië, was al partner van de ploeg die zowel een mannen- als vrouwentak heeft. „Een nieuwe naam en een nieuwe look”, zegt eigenaar Gerry Ryan van het in 2012 als GreenEdge opgerichte wielerteam. De Australische ploeg onderging de afgelopen jaren door sponsorwisselingen al diverse veranderingen van naam. Groenewegen (29) rijdt sinds dit jaar voor het team en bezorgde zijn werkgever een ritzege in de Tour de France.

Saudi-Arabië probeert zich steeds nadrukkelijker te profileren als sportland. Zo nam een Saudisch investeringsfonds vorig jaar de Engelse voetbalclub Newcastle United over en organiseert Saudi-Arabië sinds 2021 een grand prix in de Formule 1. Het land uit het Midden-Oosten huisvest in 2029 de Aziatische Winterspelen en wil ook proberen het WK voetbal van 2030 binnen te halen.

Brooklyn Nets klopt NBA-kampioen dankzij 91 punten in één helft

08.02 uur: De basketballers van Brooklyn Nets hebben in de NBA titelhouder Golden State Warriors verslagen, vooral dankzij een historisch sterke eerste helft. Halverwege de wedstrijd stonden de Nets al op 91 punten. Alleen Phoenix Suns (107 punten in 1990) en de Warriors (92 punten in 2018) maakten ooit meer punten in de eerste twee kwarten van een NBA-duel.

„Dit gebeurt er als je naar je werk komt en direct aan de slag gaat”, zei coach Jacque Vaughn van de Nets. Zijn ploeg leidde halverwege al met 91-51 en vierde uiteindelijk de zevende overwinning op rij: 143-113. Maar liefst negen spelers van de Nets eindigden qua punten in de dubbele cijfers. Kevin Durant was de topscorer met 23 punten.

Brooklyn Nets staat met twintig overwinningen tegenover twaalf nederlagen op de vierde plaats in het oosten. Koploper Milwaukee Bucks (22 zeges) incasseerde bij Cleveland Cavaliers de negende nederlaag van het seizoen: 114-106. De 45 punten van Giannis Antetokounmpo waren niet genoeg voor de Bucks. Boston Celtics, dat ook 22 keer won, ging voor de derde keer op rij onderuit. De verliezend finalist van afgelopen seizoen legde het met 117-112 af tegen Indiana Pacers.

Lange stadionverboden voor Australische voetbalfans na rellen

07.48 uur: De Australische voetbalbond heeft lange stadionverboden opgelegd aan de voetbalsupporters die afgelopen zaterdag het veld op kwamen bij het duel in de A-League tussen Melbourne City FC en Melbourne Victory. Twee mannen, van 18 en 21 jaar oud, zijn twintig jaar lang niet welkom bij voetbalwedstrijden in Australië. De bond legde daarnaast vijf mannen en een vrouw stadionverboden op variërend van vijftien tot vijf jaar.

Eerder deze week kregen twee mannen al een levenslang stadionverbod opgelegd. Eén van hen had een metalen emmer met daarin smeulend vuurwerk tegen het hoofd van doelman Tom Glover van Melbourne City gegooid. De 24-jarige keeper liep daarbij een snee in zijn gezicht op. Ook de scheidsrechter werd belaagd.

Meer dan honderd voetbalfans betraden het veld tijdens de derby van Melbourne. Dat gebeurde nadat Glover een rokende fakkel die op het veld was gegooid had teruggeworpen richting de tribune achter zijn doel.

De Australische bond probeert samen met de autoriteiten in de deelstaat Victoria, waarin Melbourne ligt, alle relschoppers te bestraffen.