Jackie Groenen over ’pittig pouletje’ op EK: ’Liever later tegen Zweden’

„Zweden is een superlastige tegenstander, een van de sterkste ploegen van de wereld”, aldus Jackie Groenen. „Het had fijner geweest al we ze misschien als tweede of derde hadden getroffen, maar als het moet, dan moet het.”

Het EK beginnen met een overwinning is natuurlijk het halve werk, weet Groenen, maar volgens de 84-voudig international was Portugal, dat het geschorste Rusland vervangt, of Zwitserland evenmin een eenvoudige eerste tegenstander geweest.

„Ik heb Portugal nooit een makkelijke ploeg gevonden. Ze voetballen een beetje zoals Spanje, al zijn ze iets minder technisch en spelen ze wat fysieker. Ja, en dan hebben we ook nog Zwitserland. Het is gewoon een pittig pouletje, maar dat hadden we op het vorige EK ook...”

Nederland is in Engeland titelverdediger. In 2017 werd in de groepsfase gewonnen van Denemarken, België en Noorwegen. Vervolgens werden ook Zweden en Engeland aan de zegekar gebonden, waarna in de finale voor een tweede keer werd afgerekend met Denemarken.