NAC Breda strikt Toon Gerbrands voor adviserende rol

De 64-jarige Gerbrands stopte een paar maanden geleden als algemeen directeur van PSV. Hij is in Eindhoven opgevolgd door Marcel Brands.

„Er is de laatste maanden veel op mijn pad gekomen. Ik heb ervoor gekozen om mijn expertise in topsport uitsluitend als adviseur in te zetten. De nieuwe aandeelhouders van NAC hebben mij benaderd voor zo’n ondersteunende rol”, aldus Gerbrands, die voorafgaand aan zijn periode bij PSV jarenlang bij AZ werkzaam was. Daarvoor was hij onder meer bondscoach van de Nederlandse volleyballers.

Fundament bouwen

„Na veel gesprekken heb ik ervaren welke potentie in Breda aanwezig is om een fundament te bouwen en hoe ik daarbij kan helpen. Daar zijn wij samen uitgekomen. Het bouwen van dit fundament en het bijbehorende prestatieklimaat kost tijd, maar het is wel de basis van een stabiele club.”

NAC Breda speelt sinds 2019 weer in de Keuken Kampioen Divisie. Dit seizoen werden twee van de eerste drie duels gewonnen.