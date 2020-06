Sportgala NOC*NSF gaat dit jaar niet door

De afgelopen drie maanden werd er door de coronacrisis nauwelijks nog topsport bedreven door de intrede van de coronacrisis. De prestaties die in het vervolg van 2020 worden geleverd door de Nederlandse sporters tellen mee voor de sportverkiezingen van 2021.

In 2021 zullen, als de omstandigheden rond het coronavirus het toelaten, onder meer het EK voetbal en de Olympische Spelen in Tokio alsnog worden afgewerkt. De twee topevenementen moesten dit jaar vanwege de coronacrisis worden uitgesteld.

Maurits Hendriks, technisch directeur NOC*NSF laat weten: „Het is een onontkoombaar besluit in dit uitzonderlijke jaar om net als de grote internationale sportevenementen ook het Sportgala met de sportverkiezingen een jaar uit te stellen. Vanzelfsprekend besteden we eind van dit jaar aandacht aan de Nederlandse topprestaties die ondanks alles nog wel zijn geleverd. Op welke wijze dat gaat plaatsvinden, zal de komende maanden worden bepaald. Voor het eerst organiseren we volgend jaar de sportverkiezingen over een periode van twee jaar, namelijk 2020 en 2021.”