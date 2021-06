EK nieuws: Mats Hummels houdt WK van volgend jaar in achterhoofd

WOENSDAG 23 JUNI

Hummels ziet EK nog niet als afscheid

10.25 uur: Mats Hummels (32) sluit niet uit dat hij zijn interlandloopbaan ook na de Europese titelstrijd voetbal voortzet. De verdediger van de Duitse nationale ploeg verklaarde dat in een interview met Duitse media. Hummels keerde kort voor het EK terug in de selectie, na jaren van afwezigheid.

Volgend jaar is al het WK in Qatar. „Een mooie uitdaging”, noemt Hummels dat. „Maar voor ik definitief ’ja’ zeg moet ik zeker weten dat alles klopt. Ik moet goed spelen, fit zijn en in de plannen van de nieuwe bondscoach Hansi Flick passen. Dat neemt niet weg dat ik ongelooflijk trots ben dat ik weer voor het nationale elftal mag spelen.”

Hummels stopte enkele jaren geleden als international, omdat bondscoach Joachim Löw hem niet meer nodig had. Löw kwam in aanloop naar het EK op zijn beslissing terug.

Engelse bondscoach Southgate noemt afwezigheid Mount bizar

07.53 UUR: De Engelse bondscoach Gareth Southgate noemde de afwezigheid van Mason Mount en Ben Chilwell in het gewonnen duel met Tsjechië dinsdag op het Europees kampioenschap voetbal in Londen bizar. De twee zitten in isolatie, nadat ze kort na het vorige duel met Schotland nauw contact hadden met de inmiddels positief op het coronavirus geteste tegenstander Billy Gilmour.

Na de derby met de Schotten, die in 0-0 eindigde, heeft de hele Engelse selectie en staf negatief getest op het virus. Mount en Chilwell echter, zo bleek op foto’s, hadden Gilmour omarmd. De drie zijn ploeggenoten in de Premier League bij Chelsea. Afgezien van Gilmour hoefde verder geen enkele Schot in afzondering.

De twee Engelse spelers missen nu vrijwel zeker ook de achtste finales, voor ze - mits nog steeds negatief - weer kunnen aansluiten bij de selectie. „Ik begrijp er niets van”, zei Southgate. „De ontmoeting tussen de spelers was kort en vond plaats in de buitenlucht. De Schotten zitten bij elkaar in de bus en vliegtuig, maar daar hoeft verder niemand in quarantaine. Terwijl ze allemaal uren bij elkaar zijn geweest in een afgesloten ruimte. Het is een zeer vreemde situatie.”

Mount, oud-speler van Vitesse, was in de eerste twee duels van Engeland basisspeler.

DINSDAG 22 JUNI

Luis Enrique wil van geen wijken weten

21:25 uur Bondscoach Luis Enrique van Spanje is niet van plan op te stappen als zijn ploeg al in de groepsfase wordt uitgeschakeld op het EK. „Ik geniet van mijn werk bij de voetbalbond. Ik wil daarom graag doorgaan. Ik heb een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar en het is mijn bedoeling om dat uit te dienen”, liet de 51-jarige trainer weten.

De oud-speler van Real Madrid en Barcelona trad na het teleurstellende WK in Rusland in 2018 aan als bondscoach van Spanje. Het EK verloopt momenteel nog moeizaam voor de ploeg van Enrique. Met twee remises tegen Zweden (0-0) en Polen (1-1) is Spanje nog allerminst zeker van een plek in de achtste finales. De afsluitende groepswedstrijd dinsdag in Sevilla tegen Slowakije moet worden gewonnen om op eigen kracht de laatste zestien te bereiken.

„Coaches worden afgerekend op de resultaten”, besefte Enrique. „Niets in het professionele voetbal is unfair. Ik zal dus elke vorm van kritiek moeten accepteren. Maar ik heb nu het gevoel dat we klaar zijn om te gaan schitteren. Het wordt ook tijd om te excelleren.”

Duitse bondscoach Löw neemt geen risico met aanvaller Müller

22:10 uur De Duitse bondscoach Joachim Löw neemt voor het afsluitende groepsduel tegen Hongarije geen risico’s met de geblesseerde aanvaller Thomas Müller. De speler van Bayern München heeft een knieblessure en Löw wil pas enkele uren voor de aftrap na een laatste test beslissen of hij inzetbaar is.

Duitsland heeft aan een punt tegen Hongarije genoeg om verder te spelen in het toernooi en Löw wil geen risico nemen. Daarnaast heeft hij in Leon Goretzka een goede vervanger voor Müller. „Hij laat in de training een goede indruk achter. Ik denk dat hij er klaar voor is”, zei de bondscoach.

Wales raadt voetbalfans af om naar Amsterdam te gaan

17.36 uur: De voetbalbond van Wales (FAW) adviseert de fans van de nationale ploeg om goed na te denken voordat ze een kaartje kopen voor het EK-duel van zaterdag met Denemarken in Amsterdam. De Britse overheid raadt het af om naar Nederland te reizen, vanwege de situatie met het coronavirus.

„Hoewel het niet langer illegaal is om te reizen, adviseert de FAW de fans om een weloverwogen keuze te maken over reizen naar Nederland voor de achtste finales. Het bijwonen van een voetbalwedstrijd wordt namelijk momenteel niet als een essentiële reis beschouwd”, aldus de bond. De FAW benadrukt dat een tripje naar Nederland momenteel niet wordt gedekt door een reisverzekeraar.

Mason Mount en Ben Chilwell in zelfisolatie

12.49 uur: Mason Mount en Ben Chilwell zijn vanwege de besmetting van de Schotse voetballer Billy Gilmour in zelfisolatie gegaan. De twee spelers van Engeland zijn tijdens en rondom de wedstrijd in contact geweest met de middenvelder van de Schotten. Hierdoor missen ze de laatste groepswedstrijd met Tsjechië.

Voor Engeland is groepswinst ineens een stuk belangrijker geworden. De zelfisolatie van de twee duurt immers tot 28 juni. Als Engeland de groep wint, dan hoeft het na dinsdag pas weer op 29 juni in actie te komen. Een datum die haalbaar is voor de spelers.

Om groepswinnaar te worden moet Engeland winnen van Tsjechië, dat voorlopig op basis van het doelsaldo de leiding heeft in groep D.

UEFA: stadion München mag wel andere dagen in regenboogkleuren12.02 uur: De Europese voetbalbond UEFA heeft de stad München voorgesteld de Allianz Arena op andere dagen te laten oplichten in de regenboogkleuren. Dat zou bijvoorbeeld kunnen op 28 juni of tussen 3 en 9 juli, data waarop in Duitsland protesten en parades worden gehouden tegen discriminatie en voor diversiteit (Christopher Street Day).

De UEFA verbood eerder dat het stadion woensdag in de regenboogkleuren verlicht mag zijn tijdens de EK-wedstrijd tussen Duitsland en Hongarije. De UEFA wees een verzoek van het stadsbestuur af, omdat het in dit geval om een politieke boodschap gaat. De regenboogkleuren zijn een signaal voor diversiteit en tolerantie.

Het initiatief was vooral een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ’promoten’ onder jongeren tot 18 jaar. De regering van premier Viktor Orbán ziet de wetgeving als een manier om op te komen voor het welzijn van kinderen, maar critici spreken over een aanslag op de vrijheid van meningsuiting.

Tijdens de wedstrijd Duitsland - Hongarije zullen andere Duitse stadions, onder meer in Frankfurt en Keulen, wel in regenboogkleuren verlicht worden. De Duitse doelman en aanvoerder Manuel Neuer mag van de UEFA tijdens het duel een regenboogband dragen.

Denemarken tegen Wales prachtige EK-afsluiter voor Amsterdam

8.40 uur: Gijs de Jong kijkt uit naar de laatste wedstrijd op het Europees kampioenschap in Amsterdam. De toernooidirecteur zag maandag Denemarken verrassend als tweede eindigen in groep B. De Denen nemen het daardoor zaterdag in de Johan Cruijff ArenA op tegen Wales, de nummer 2 uit poule A. Beide landen hebben een grote groep supporters, die over het algemeen niet voor narigheid zorgen maar vooral voor gezelligheid.

„Het was even spannend, maar de Denen hebben zeer overtuigend gewonnen van Rusland”, aldus De Jong. „We kijken er naar uit om Wales en Denemarken te ontvangen. De twee landen zijn echt aan elkaar gewaagd. De strijd en passie van Wales tegen het technische van de ’Danish Dynamite’, dat gaat een hele spannende wedstrijd worden. Na het organiseren van drie groepswedstrijden met het Nederlands elftal, is dit een prachtige afsluiter voor het toernooi in Nederland.”

Nicolai Boilesen en Kasper Dolberg kennen de Johan Cruijff ArenA goed. Beide Denen hebben bij Ajax gespeeld. Datzelfde geldt voor Christian Eriksen, maar hij is er zaterdag niet bij. De middenvelder van Internazionale kreeg in de openingswedstrijd tegen Finland (0-1) een hartstilstand en moest worden gereanimeerd. Eriksen is aan de betere hand, heeft het ziekenhuis inmiddels verlaten en bracht in aanloop naar de laatste groepswedstrijd tegen Rusland zelfs alweer een bezoek aan zijn Deense medespelers.

Wales en Denemarken trappen zaterdag om 18.00 uur af. Het is de eerste achtste finale die wordt gespeeld dit EK.